La modernizzazione della tecnologia viene guidata dalle aspettative dei clienti e da un panorama IT in costante evoluzione. Non occorre però eliminare e sostituire i sistemi e le applicazioni critiche su cui fai affidamento: è possibile modernizzarli in modo incrementale creando applicazioni cloud-native e integrando i microservizi containerizzati IBM Cloud® Paksin mainframe, server e spazi di archiviazione flessibili, scalabili e sicuri, progettati con l'AI e per il cloud ibrido. .