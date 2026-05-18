Apa itu analisis varians?

Analisis varians memainkan peran penting dalam manajemen keuangan, terutama bagi tim akuntansi yang bertanggung jawab menjaga keakuratan data keuangan historis serta memantau kinerja keuangan organisasi. Tim ini harus mengidentifikasi kesalahan atau kelalaian dalam data akuntansi agar data yang digunakan dalam berbagai analisis di seluruh organisasi tetap akurat dan dapat diandalkan.

Selain itu, analisis varians juga bermanfaat untuk mendeteksi penipuan. Dengan membandingkan hasil aktual dengan nilai yang diharapkan, aktivitas yang tidak biasa atau perbedaan yang signifikan dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

Mungkin peran terpenting dari analisis varians adalah membantu memprioritaskan sumber daya. Analisis ini dapat mengidentifikasi area utama yang aktivitasnya tidak berjalan sesuai rencana serta memprioritaskan tindakan korektif yang diperlukan.

Misalnya, melalui analisis varians, sebuah perusahaan yang menawarkan lima produk mengetahui bahwa penjualan aktual untuk dua di antaranya lebih rendah daripada proyeksi penjualan. Tim akuntansi kemudian dapat memfokuskan analisis pada penyebab kondisi tersebut dan mengambil langkah strategis yang tepat untuk tindak lanjut.