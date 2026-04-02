Kecerdasan buatan (AI) dalam pelaporan keuangan melibatkan penggunaan alat AI dan otomatisasi untuk merampingkan tugas pelaporan dan alur kerja.
Industri keuangan secara keseluruhan sedang mengalami revolusi, dan hal ini memaksa tim perencanaan dan analisis keuangan (FP&A) untuk menata ulang proses pelaporan keuangan.
Menggunakan AI untuk pelaporan keuangan bukan lagi saran. Ini adalah keharusan bagi perusahaan yang mencoba untuk tetap berada di depan persaingan. Sebuah studi KPMG menemukan bahwa hampir 72% perusahaan yang disurvei sedang menguji coba atau menggunakan AI dalam pelaporan keuangan, dan mereka memperkirakan jumlah itu akan meningkat menjadi 99% di tahun depan.
Pelaporan keuangan adalah tugas yang monoton bagi tim keuangan, mengharuskan mereka untuk berurusan dengan pengajuan Komisi Keamanan dan Pertukaran (SEC), perubahan persyaratan peraturan dan pelaporan lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG). Mengumpulkan data keuangan untuk masing-masing pengajuan ini memakan waktu dan mahal. Di sinilah AI untuk keuangan masuk—mempercepat pelaporan keuangan, mempertajam insight, dan memperkuat proses pengambilan keputusan secara keseluruhan.
AI digunakan dalam pelaporan keuangan lebih dari sekadar contoh penggunaan otomatisasi tugas dan pengumpulan data. Teknologi seperti AI generatif dan analisis prediktif digunakan untuk membuat perkiraan berbasis AI serta laporan individual yang disesuaikan dengan pemangku kepentingan tertentu.
Beberapa cara utama AI digunakan dalam pelaporan keuangan:
Menerapkan AI dalam keuangan adalah proses berulang yang akan membutuhkan penyempurnaan dan kolaborasi dari dalam organisasi. Proses penerapan AI ke dalam pelaporan keuangan akan berbeda berdasarkan ukuran organisasi dan industri. Namun, untuk memulai, serangkaian langkah standar dapat diikuti.
Sebelum membawa AI ke dalam organisasi, para pemimpin keuangan harus menilai seberapa penting teknologi untuk bisnis atau fungsi pelaporan keuangan. Periksa proses keuangan saat ini dan identifikasi area peran pelaporan keuangan yang mungkin otomatis atau ditingkatkan.
Konsultasikan dengan para pemimpin keuangan dan pemangku kepentingan di seluruh organisasi untuk memahami bagaimana mereka melihat bisnis berkembang dan meningkat dengan kemampuan AI.
Alat AI untuk layanan keuangan bukanlah satu ukuran yang cocok untuk semua. Mereka akan membutuhkan tim keuangan untuk berpikir secara mendalam tentang tujuan bisnis apa yang ingin mereka capai dengan teknologi.
Alat AI yang dipilih harus selaras dengan kebutuhan pelaporan. Misalnya, organisasi mungkin mempertimbangkan pemrosesan bahasa alami (NLP) untuk menganalisis kumpulan data besar atau analisis prediktif untuk perkiraan keuangan.
AI agen adalah pilihan teknologi lain yang mungkin dipertimbangkan oleh organisasi untuk insight prediktif yang lebih canggih dan intuitif.
Hasil positif dari alat AI berasal dari data yang kuat dan akurat di pangkalan.
Sistem AI diberi data historis pada laporan laba rugi, laporan arus kas, neraca, dan informasi keuangan lainnya dari dalam organisasi. Organisasi harus memberi data berkualitas tinggi kepada alat AI dan menetapkan kebijakan tata kelola untuk memastikan akurasi dan penggunaan etis.
Eksekutif dan manajer tim keuangan harus mempersiapkan staf dengan benar untuk penerapan kemampuan AI. Teknologi ini bisa luar biasa, itulah sebabnya para pemimpin harus membantu karyawan memahami bagaimana alat AI dapat meningkatkan pengambilan keputusan dan meningkatkan akurasi output mereka.
Implementasi mungkin juga memerlukan peningkatan keterampilan karyawan, tergantung pada perangkat lunak atau alat yang diimplementasikan. Sistem AI tidak dimaksudkan untuk menggantikan penilaian manusia dan harus dikomunikasikan sebagai peningkatan alur kerja yang ada.
‘Tetapkan dan lupakan‘ bukanlah pola pikir yang tepat untuk alat AI. Tim keuangan perlu terus memantau dan memperbarui alat secara teratur untuk mencerminkan perubahan pada bisnis—baik internal maupun eksternal.
Jika tujuan bisnis berubah dan metrik keuangan utama juga berubah, sangat penting untuk memperbarui dan mengevaluasi alat AI, guna memastikan bahwa alat tersebut terus memberikan dampak positif pada organisasi.
Perusahaan yang menerapkan AI dalam proses pelaporan keuangan mereka akan memperoleh banyak manfaat, termasuk hal-hal berikut.
Pelaporan keuangan berbasis AI menganalisis transaksi historis, sinyal pasar, dan data operasional untuk memodelkan kemungkinan hasil. Dengan memiliki dasbor pusat yang melacak data real-time, tim keuangan dapat memperkirakan pendapatan, pengeluaran, dan arus kas dengan lebih percaya diri.
Alat AI membantu pemimpin keuangan memahami driver di balik perubahan—apa yang menggerakkan hasil dan mengapa. Teknologi menguji skenario, menyoroti sensitivitas, dan mengukur dampak potensial untuk departemen keuangan serta unit bisnis lainnya.
Dalam jangka panjang, alat AI dapat meningkatkan siklus perencanaan, menyelaraskan para pemangku kepentingan, dan mengurangi kemungkinan terjadinya kejutan.
Dengan terus memantau transaksi, kontrol, dan sinyal eksternal, alat AI memberikan insight terkait risiko dan membantu mengurangi potensi masalah.
Alat AI membantu tim keuangan memprioritaskan peringatan berdasarkan tingkat keparahan dan dampak potensial, mengurangi kebisingan dan memusatkan perhatian pada masalah yang paling penting. Dengan visibilitas yang ditingkatkan, organisasi dapat memperkuat tata kelola dan mengurangi eksposur sebelum masalah meningkat dan memengaruhi laporan keuangan.
Alat AI menghilangkan kebutuhan untuk entri data manual, menghemat waktu dan uang tim keuangan.
Alat-alat tersebut juga dapat menyaring data terstruktur dan tidak terstruktur untuk menciptakan satu tampilan yang konsisten di seluruh perusahaan. Algoritma machine learning (ML) mempelajari data historis dan mendeteksi ketidakkonsistenan secara real-time, sehingga membantu memitigasi masalah sebelum terjadi.
Secara terpisah, alat AI mengotomatiskan rekonsiliasi akun dengan mencocokkan transaksi secara instan dengan catatan perusahaan, memunculkan perbedaan segera daripada beberapa bulan kemudian.
Alat AI didorong dengan data, dan mereka mendorong keputusan berdasarkan fakta dan metrik utama.
Alat AI dapat menyatukan sumber data dan memberikan analisis yang tepat waktu dan relevan kepada tim keuangan. Teknologi AI membersihkan, mengklasifikasikan, dan memperkaya data sehingga tim keuangan bekerja dari fondasi yang konsisten. Dasbor interaktif dan ringkasan bahasa alami bahkan membuat insight dapat diakses oleh pemangku kepentingan dan karyawan nonteknis.
Tim keuangan dapat berkolaborasi di sekitar satu versi kebenaran, mengurangi perdebatan, dan mempercepat persetujuan. Pendekatan ini mengarah pada transparansi yang lebih besar di seluruh fungsi dan keselarasan yang lebih kuat dengan strategi.
Menerapkan AI dalam pelaporan keuangan bisa menakutkan, dengan banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Ini adalah beberapa praktik terbaik yang harus dipertimbangkan perusahaan ketika menerapkan AI ke dalam fungsi pelaporan keuangan mereka.
Membuat kerangka kerja AI
Mengintegrasikan pelatihan dan pemberdayaan AI
Mendorong pentingnya penggunaan AI yang etis
Membuat praktik terbaik untuk adopsi AI
Teknologi AI tidak lagi menjadi pertimbangan masa depan bagi tim keuangan—ini adalah realitas operasional. Organisasi di seluruh industri mempercepat adopsi AI, dan pelaporan keuangan adalah salah satu fungsi yang merasakan perubahan paling signifikan.
Alat yang didukung AI bergerak jauh melampaui otomatisasi tugas. Mereka menganalisis seluruh kumpulan data, menyatukan tim FP&A dan merampingkan perencanaan, penganggaran, dan perkiraan. Hasilnya adalah fungsi pelaporan yang lebih cepat, lebih akurat dan diposisikan lebih baik untuk menginformasikan pengambilan keputusan real-time.
Namun, transformasi datang dengan tantangan nyata. Kualitas data, rintangan integrasi, dan kepatuhan terhadap peraturan seputar laporan yang dihasilkan AI tetap menjadi hambatan signifikan. Ketergantungan yang berlebihan pada output AI tanpa ulasan yang memadai juga menjadi perhatian yang berkembang bagi para pemimpin keuangan. Itulah mengapa tata kelola penting sejak awal. Organisasi yang memasang pagar pembatas dan protokol untuk penggunaan AI akan lebih siap untuk menskalakan secara bertanggung jawab.
Para pemimpin keuangan harus menekankan bahwa para profesional tidak digantikan oleh alat-alat ini; mereka sedang diposisikan ulang untuk fokus pada interpretasi, strategi, dan pengawasan. Tim keuangan yang merangkul perubahan ini sekarang dan membangun fondasi yang kokoh akan diposisikan terbaik untuk memimpin seiring perkembangan kemampuan AI.
