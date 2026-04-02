Industri keuangan secara keseluruhan sedang mengalami revolusi, dan hal ini memaksa tim perencanaan dan analisis keuangan (FP&A) untuk menata ulang proses pelaporan keuangan.

Menggunakan AI untuk pelaporan keuangan bukan lagi saran. Ini adalah keharusan bagi perusahaan yang mencoba untuk tetap berada di depan persaingan. Sebuah studi KPMG menemukan bahwa hampir 72% perusahaan yang disurvei sedang menguji coba atau menggunakan AI dalam pelaporan keuangan, dan mereka memperkirakan jumlah itu akan meningkat menjadi 99% di tahun depan.

Pelaporan keuangan adalah tugas yang monoton bagi tim keuangan, mengharuskan mereka untuk berurusan dengan pengajuan Komisi Keamanan dan Pertukaran (SEC), perubahan persyaratan peraturan dan pelaporan lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG). Mengumpulkan data keuangan untuk masing-masing pengajuan ini memakan waktu dan mahal. Di sinilah AI untuk keuangan masuk—mempercepat pelaporan keuangan, mempertajam insight, dan memperkuat proses pengambilan keputusan secara keseluruhan.