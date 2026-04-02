Kecerdasan Buatan Operasi bisnis
Kecerdasan Buatan Operasi bisnis

AI dalam pelaporan keuangan

By Teaganne Finn , Ian Smalley
diterbitkan 2 April 2026

AI dalam pelaporan keuangan, didefinisikan

Kecerdasan buatan (AI) dalam pelaporan keuangan melibatkan penggunaan alat AI dan otomatisasi untuk merampingkan tugas pelaporan dan alur kerja.

Industri keuangan secara keseluruhan sedang mengalami revolusi, dan hal ini memaksa tim perencanaan dan analisis keuangan (FP&A) untuk menata ulang proses pelaporan keuangan.

Menggunakan AI untuk pelaporan keuangan bukan lagi saran. Ini adalah keharusan bagi perusahaan yang mencoba untuk tetap berada di depan persaingan. Sebuah studi KPMG menemukan bahwa hampir 72% perusahaan yang disurvei sedang menguji coba atau menggunakan AI dalam pelaporan keuangan, dan mereka memperkirakan jumlah itu akan meningkat menjadi 99% di tahun depan.

Pelaporan keuangan adalah tugas yang monoton bagi tim keuangan, mengharuskan mereka untuk berurusan dengan pengajuan Komisi Keamanan dan Pertukaran (SEC), perubahan persyaratan peraturan dan pelaporan lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG). Mengumpulkan data keuangan untuk masing-masing pengajuan ini memakan waktu dan mahal. Di sinilah AI untuk keuangan masuk—mempercepat pelaporan keuangan, mempertajam insight, dan memperkuat proses pengambilan keputusan secara keseluruhan.

Bagaimana AI digunakan dalam pelaporan keuangan?

AI digunakan dalam pelaporan keuangan lebih dari sekadar contoh penggunaan otomatisasi tugas dan pengumpulan data. Teknologi seperti AI generatif dan analisis prediktif digunakan untuk membuat perkiraan berbasis AI serta laporan individual yang disesuaikan dengan pemangku kepentingan tertentu.

Beberapa cara utama AI digunakan dalam pelaporan keuangan:

  • Otomatisasi: Menerapkan alat bantu otomatisasi pelaporan keuangan memungkinkan tim keuangan untuk membuat aturan dan mengotomatiskan proses yang dapat berjalan secara real-time. Solusi perencanaan modern yang didukung AI dapat diintegrasikan dengan spreadsheet dan sistem yang ada, termasuk perangkat lunak perencanaan sumber daya perusahaan (ERP). Otomatisasi yang dihasilkan dapat mengurangi biaya operasional dan menempatkan kembali tenaga kerja untuk analisis strategi dan keuangan.
  • Audit: Menerapkan teknologi AI untuk audit dapat membantu tim keuangan dengan analisis data dan manajemen kualitas. Proses audit bisa membosankan, karena analis harus melakukan ulasan volume data yang besar dan memelihara jejak audit. Proses ini adalah di mana alat AI dapat dengan cepat menganalisis sejumlah besar data dan mengungkap insight yang mungkin terlewatkan oleh analisis tradisional.
  • Kepatuhan: Menambahkan kemampuan gen AI untuk keuangan pada fungsi keuangan sangat bermanfaat untuk kepatuhan. Lembaga keuangan harus menavigasi lingkungan peraturan yang kompleks, termasuk Undang-Undang Anti-Pencucian Uang (AMLA) dan Undang-Undang Kerahasiaan Bank (BSA). AI generatif, khususnya model bahasa besar (LLM), dapat mengotomatiskan proses kepatuhan dan mendeteksi perbedaan.
  • Analisis data: Analisis prediktif dan machine learning (ML) mengubah cara organisasi menganalisis kumpulan data dan melihat tren. Model AI dapat menangani ekstraksi data dan validasi data, menganalisis pola, dan membuat keputusan berbasis data—semuanya secara real-time. Kemampuan ini membuat tim keuangan lebih efisien dengan mendeteksi pola yang tidak biasa dalam data jauh sebelum masalah muncul, yang mengarah pada integritas dan proaktivitas data yang lebih kuat.
  • Pencegahan penipuan: Penerapan sistem AI dalam pelaporan keuangan membantu organisasi dalam membangun praktik manajemen risiko yang kuat serta pencegahan penipuan yang disesuaikan. Alat machine learning memantau data organisasi secara real-time, dan alat yang telah dilatih dengan baik dapat mengidentifikasi potensi pelanggaran keamanan atau memberikan peringatan lebih lanjut saat penipuan terdeteksi.
Langkah-langkah untuk menerapkan AI dalam pelaporan keuangan

Menerapkan AI dalam keuangan adalah proses berulang yang akan membutuhkan penyempurnaan dan kolaborasi dari dalam organisasi. Proses penerapan AI ke dalam pelaporan keuangan akan berbeda berdasarkan ukuran organisasi dan industri. Namun, untuk memulai, serangkaian langkah standar dapat diikuti.

1. Menilai proses saat ini

Sebelum membawa AI ke dalam organisasi, para pemimpin keuangan harus menilai seberapa penting teknologi untuk bisnis atau fungsi pelaporan keuangan. Periksa proses keuangan saat ini dan identifikasi area peran pelaporan keuangan yang mungkin otomatis atau ditingkatkan.

Konsultasikan dengan para pemimpin keuangan dan pemangku kepentingan di seluruh organisasi untuk memahami bagaimana mereka melihat bisnis berkembang dan meningkat dengan kemampuan AI.

2. Memilih alat AI yang tepat

Alat AI untuk layanan keuangan bukanlah satu ukuran yang cocok untuk semua. Mereka akan membutuhkan tim keuangan untuk berpikir secara mendalam tentang tujuan bisnis apa yang ingin mereka capai dengan teknologi.

Alat AI yang dipilih harus selaras dengan kebutuhan pelaporan. Misalnya, organisasi mungkin mempertimbangkan pemrosesan bahasa alami (NLP) untuk menganalisis kumpulan data besar atau analisis prediktif untuk perkiraan keuangan.

AI agen adalah pilihan teknologi lain yang mungkin dipertimbangkan oleh organisasi untuk insight prediktif yang lebih canggih dan intuitif.

3. Memastikan kualitas dan tata kelola data yang kuat

Hasil positif dari alat AI berasal dari data yang kuat dan akurat di pangkalan.

Sistem AI diberi data historis pada laporan laba rugi, laporan arus kas, neraca, dan informasi keuangan lainnya dari dalam organisasi. Organisasi harus memberi data berkualitas tinggi kepada alat AI dan menetapkan kebijakan tata kelola untuk memastikan akurasi dan penggunaan etis.

4. Melatih karyawan dan menemukan dukungan

Eksekutif dan manajer tim keuangan harus mempersiapkan staf dengan benar untuk penerapan kemampuan AI. Teknologi ini bisa luar biasa, itulah sebabnya para pemimpin harus membantu karyawan memahami bagaimana alat AI dapat meningkatkan pengambilan keputusan dan meningkatkan akurasi output mereka.        

Implementasi mungkin juga memerlukan peningkatan keterampilan karyawan, tergantung pada perangkat lunak atau alat yang diimplementasikan. Sistem AI tidak dimaksudkan untuk menggantikan penilaian manusia dan harus dikomunikasikan sebagai peningkatan alur kerja yang ada.

5. Memantau dan mengevaluasi

‘Tetapkan dan lupakan‘ bukanlah pola pikir yang tepat untuk alat AI. Tim keuangan perlu terus memantau dan memperbarui alat secara teratur untuk mencerminkan perubahan pada bisnis—baik internal maupun eksternal.

Jika tujuan bisnis berubah dan metrik keuangan utama juga berubah, sangat penting untuk memperbarui dan mengevaluasi alat AI, guna memastikan bahwa alat tersebut terus memberikan dampak positif pada organisasi.

Manfaat AI dalam pelaporan keuangan

Perusahaan yang menerapkan AI dalam proses pelaporan keuangan mereka akan memperoleh banyak manfaat, termasuk hal-hal berikut.

Memprediksi tren dan dampak

Pelaporan keuangan berbasis AI menganalisis transaksi historis, sinyal pasar, dan data operasional untuk memodelkan kemungkinan hasil. Dengan memiliki dasbor pusat yang melacak data real-time, tim keuangan dapat memperkirakan pendapatan, pengeluaran, dan arus kas dengan lebih percaya diri.

Alat AI membantu pemimpin keuangan memahami driver di balik perubahan—apa yang menggerakkan hasil dan mengapa. Teknologi menguji skenario, menyoroti sensitivitas, dan mengukur dampak potensial untuk departemen keuangan serta unit bisnis lainnya.

Dalam jangka panjang, alat AI dapat meningkatkan siklus perencanaan, menyelaraskan para pemangku kepentingan, dan mengurangi kemungkinan terjadinya kejutan.

Memberikan insight tentang risiko

Dengan terus memantau transaksi, kontrol, dan sinyal eksternal, alat AI memberikan insight terkait risiko dan membantu mengurangi potensi masalah.

Alat AI membantu tim keuangan memprioritaskan peringatan berdasarkan tingkat keparahan dan dampak potensial, mengurangi kebisingan dan memusatkan perhatian pada masalah yang paling penting. Dengan visibilitas yang ditingkatkan, organisasi dapat memperkuat tata kelola dan mengurangi eksposur sebelum masalah meningkat dan memengaruhi laporan keuangan.

Meningkatkan akurasi data

Alat AI menghilangkan kebutuhan untuk entri data manual, menghemat waktu dan uang tim keuangan.

Alat-alat tersebut juga dapat menyaring data terstruktur dan tidak terstruktur untuk menciptakan satu tampilan yang konsisten di seluruh perusahaan. Algoritma machine learning (ML) mempelajari data historis dan mendeteksi ketidakkonsistenan secara real-time, sehingga membantu memitigasi masalah sebelum terjadi.

Secara terpisah, alat AI mengotomatiskan rekonsiliasi akun dengan mencocokkan transaksi secara instan dengan catatan perusahaan, memunculkan perbedaan segera daripada beberapa bulan kemudian.

Mendorong keputusan berbasis data

Alat AI didorong dengan data, dan mereka mendorong keputusan berdasarkan fakta dan metrik utama.

Alat AI dapat menyatukan sumber data dan memberikan analisis yang tepat waktu dan relevan kepada tim keuangan. Teknologi AI membersihkan, mengklasifikasikan, dan memperkaya data sehingga tim keuangan bekerja dari fondasi yang konsisten. Dasbor interaktif dan ringkasan bahasa alami bahkan membuat insight dapat diakses oleh pemangku kepentingan dan karyawan nonteknis.

Tim keuangan dapat berkolaborasi di sekitar satu versi kebenaran, mengurangi perdebatan, dan mempercepat persetujuan. Pendekatan ini mengarah pada transparansi yang lebih besar di seluruh fungsi dan keselarasan yang lebih kuat dengan strategi.

Praktik terbaik untuk menerapkan AI dalam pelaporan keuangan

Menerapkan AI dalam pelaporan keuangan bisa menakutkan, dengan banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Ini adalah beberapa praktik terbaik yang harus dipertimbangkan perusahaan ketika menerapkan AI ke dalam fungsi pelaporan keuangan mereka.

Membuat kerangka kerja AI

  • Mulailah dengan menentukan ruang lingkup penggunaan AI dalam fungsi pelaporan keuangan.
  • Tetapkan struktur tata kelola sejak awal implementasi untuk memperjelas siapa yang bertanggung jawab atas keputusan AI dan siapa yang menjalankan pengawasan.
  • Tentukan standar data dan persyaratan kualitas yang harus dipenuhi oleh sistem AI.
  • Tetapkan tolok ukur kinerja yang dapat diukur untuk dibandingkan dengan output AI.
  • Tetapkan irama tinjauan untuk mengevaluasi dan memperbarui kerangka kerja seiring perkembangan teknologi.

Mengintegrasikan pelatihan dan pemberdayaan AI

  • Menilai kesenjangan keterampilan saat ini dalam tim keuangan sebelum memperkenalkan alat AI.
  • Kembangkan pelatihan khusus berdasarkan peran agar analis, manajer, dan eksekutif masing-masing memahami bagaimana alat AI akan memengaruhi peran mereka.
  • Gunakan data keuangan nyata untuk menciptakan peluang pembelajaran AI langsung bagi karyawan dalam lingkungan yang terkontrol.
  • Buat hub sumber daya internal tempat tim dapat mengakses panduan, pembaruan, dan praktik terbaik.
  • Tunjuk pemimpin AI dalam departemen keuangan untuk mendukung pembelajaran sebaya.

Mendorong pentingnya penggunaan AI yang etis

  • Tentukan apa arti AI yang bertanggung jawab bagi organisasi dalam konteks pelaporan keuangan, yang mencakup keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.
  • Memerlukan tanda tangan akhir dan ulasan dari karyawan manusia pada semua output yang dihasilkan AI.
  • Menetapkan protokol untuk mengidentifikasi dan memodifikasi bias AI dalam model data.
  • Selaraskan kebijakan penggunaan AI dengan peraturan dan persyaratan kepatuhan yang ada.
  • Buat protokol langsung untuk melaporkan masalah etika atau kegagalan model.

Membuat praktik terbaik untuk adopsi AI

  • Mulailah dari yang kecil dengan program percontohan pada fungsi pelaporan yang sudah ada sebelum melakukan perluasan.
  • Dokumentasikan pelajaran yang dipetik dari fase percontohan awal dan gunakan untuk menyempurnakan peta jalan adopsi.
  • Tetapkan indikator kinerja utama (KPI) sebagai dasar untuk mengukur bagaimana alat AI berdampak pada tim.
  • Bangun strategi manajemen perubahan untuk mengatasi resistensi karyawan dan mendorong adopsi AI.
  • Kunjungi kembali praktik terbaik secara teratur seiring perkembangan teknologi AI dan perubahan kebutuhan bisnis.

Bagaimana AI membentuk kembali pelaporan keuangan

Teknologi AI tidak lagi menjadi pertimbangan masa depan bagi tim keuangan—ini adalah realitas operasional. Organisasi di seluruh industri mempercepat adopsi AI, dan pelaporan keuangan adalah salah satu fungsi yang merasakan perubahan paling signifikan.

Alat yang didukung AI bergerak jauh melampaui otomatisasi tugas. Mereka menganalisis seluruh kumpulan data, menyatukan tim FP&A dan merampingkan perencanaan, penganggaran, dan perkiraan. Hasilnya adalah fungsi pelaporan yang lebih cepat, lebih akurat dan diposisikan lebih baik untuk menginformasikan pengambilan keputusan real-time.

Namun, transformasi datang dengan tantangan nyata. Kualitas data, rintangan integrasi, dan kepatuhan terhadap peraturan seputar laporan yang dihasilkan AI tetap menjadi hambatan signifikan. Ketergantungan yang berlebihan pada output AI tanpa ulasan yang memadai juga menjadi perhatian yang berkembang bagi para pemimpin keuangan. Itulah mengapa tata kelola penting sejak awal. Organisasi yang memasang pagar pembatas dan protokol untuk penggunaan AI akan lebih siap untuk menskalakan secara bertanggung jawab.

Para pemimpin keuangan harus menekankan bahwa para profesional tidak digantikan oleh alat-alat ini; mereka sedang diposisikan ulang untuk fokus pada interpretasi, strategi, dan pengawasan. Tim keuangan yang merangkul perubahan ini sekarang dan membangun fondasi yang kokoh akan diposisikan terbaik untuk memimpin seiring perkembangan kemampuan AI.

Penyusun

Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think
