Kami telah mengalami ketidakpastian ekonomi global dalam ingatan baru-baru ini, dari krisis “terlalu besar untuk gagal” 2008 hingga suku bunga tinggi pasca-pandemi kami saat ini yang menyebabkan paparan berlebihan dan kebangkrutan bank-bank deposan besar tertentu.

Meskipun kegagalan bank sering kali merupakan hasil dari keputusan dan kebijakan manajemen yang buruk, ada alasan kuat untuk menyalahkan keterlambatan dalam inisiatif dan strategi modernisasi. Tidak bisakah eksekutif menjalankan analisis yang lebih baik untuk menemukan risiko dalam data? Mengapa mereka gagal meluncurkan aplikasi mobile baru? Apakah ada yang meretas sistem mereka hingga pelanggan tidak bisa masuk?

Semua orang memahami bahwa menunda modernisasi aplikasi mainframe berarti melewatkan peluang, namun banyak yang percaya bahwa mengubah sistem yang masih menjalankan operasional dianggap terlalu berisiko.

Bank komunitas dan regional mungkin kekurangan sumber daya teknis, sedangkan institusi yang lebih besar memiliki sejumlah besar utang teknis, masalah pergerakan data gravitasi tinggi, atau kesulitan dengan kasus bisnis.

Bank besar dan kecil semuanya kemungkinan gagal pada satu atau lebih inisiatif modernisasi atau migrasi. Ketika upaya dibatalkan, para pemimpin TI dalam organisasi ini merasa seperti mereka menggigit lebih dari yang bisa mereka kunyah.

Upaya modernisasi seharusnya tidak memerlukan penulisan ulang kode mainframe secara besar-besaran, atau latihan angkat-dan-geser yang melelahkan dan mahal. Sebaliknya, tim harus memodernisasi apa yang masuk akal untuk prioritas bisnis yang paling penting.

Berikut adalah beberapa contoh penggunaan bank yang melampaui sekadar memulai kembali inisiatif modernisasi untuk secara signifikan meningkatkan nilai mainframe mereka dalam konteks arsitektur perangkat lunak yang sangat terdistribusi dan harapan pengalaman pelanggan yang tinggi saat ini.