Membuat dan memelihara aplikasi dengan pilihan dalam lingkungan pengembangan terintegrasi (IDE) termasuk IBM Developer for z/OS untuk rangkaian ekstensif alat pengembangan COBOL, PL/I, C/C++, High Level Assembler (HLASM), REXX, dan Java, dioptimalkan untuk CICS®, IMS dan Db2® untuk runtime z/OS. IDE lainnya termasuk Wazi for VS Code™ dan Wazi for Dev Spaces.