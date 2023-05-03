Menariknya, sementara berbagai kisah transformasional ini terjadi di luar industri, hampir semuanya bergantung pada satu atau lebih proses transaksi penting yang kemungkinan terjadi pada mainframe, membawa kisah modernisasi kembali ke bank, dengan cara tertentu. Contoh penggunaan hybrid cloud baru muncul, menawarkan kinerja yang lebih tinggi dan perlindungan data yang lebih baik melalui penempatan secara selektif beberapa inferensi, pemrosesan data, dan beban kerja keamanan pada mainframe, memungkinkan tim untuk memiliki elastisitas cloud dengan kekuatan mainframe yang selalu aktif. Dalam semua­­kasus ini, membuka batas berikutnya dalam produktivitas akan membutuhkan modernisasi pengalaman pengembang manusia dalam bekerja dengan mainframe, sehingga pengembang bisnis berpengalaman dan bakat baru dapat bergabung dalam upaya modernisasi. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat postingan lain dalam seri ini:

© 2023 Intellyx LLC. Intellyx bertanggung jawab secara editorial atas dokumen ini. Tidak ada bot AI yang digunakan untuk menghasilkan bagian mana pun dari konten ini. Pada saat penulisan, IBM® adalah pelanggan Intellyx.