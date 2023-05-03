Ini adalah bagian satu dari seri lima bagian tentang modernisasi mainframe. Jika berbicara tentang tantangan modernisasi paling besar, perbankan biasanya menjadi yang pertama terpikirkan, dan memang ada alasannya. Bank termasuk yang pertama meluncurkan aplikasi mobile canggih sekitar 15 tahun lalu, dan bahkan telah mulai menawarkan layanan online sejak pertengahan 1990-an. Bahkan jauh sebelum itu, bank telah beroperasi melalui gerbang pembayaran elektronik berskala besar dan menjalankan layanan mainframe yang hingga kini masih menjadi inti bisnis mereka, meskipun platform tersebut telah mengalami evolusi signifikan. Meski sistem transaksional yang terhubung ke bank mencakup sebagian besar lanskap mainframe, sistem-sistem tersebut merupakan bagian dari gelombang transformasi yang lebih luas dan tidak hanya terbatas pada sektor perbankan. Mainframe masih menjadi bagian penting dari tulang punggung digital di banyak industri lainnya, dan masih ada banyak kisah transformasi digital yang belum terungkap yang tidak semata-mata didorong oleh kepentingan finansial. Mari kita jelajahi beberapa sorotan modernisasi mainframe di industri lain, termasuk asuransi, otomotif, dan retail.
Buletin industri
Tetap terinformasi tentang tren industri yang paling penting—dan menarik—tentang AI, otomatisasi, data, dan di luarnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM®.
Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM® kami untuk informasi lebih lanjut.
Jika ada satu pola umum dalam modernisasi mainframe di berbagai industri, itu adalah upaya perusahaan untuk meningkatkan pengalaman digital pelanggan tanpa menimbulkan risiko gangguan pada sistem inti yang penting. Pelanggan dapat menjadi pengguna akhir di aplikasi atau situs web atau karyawan/mitra di kantor atau di lapangan. Pelanggan mengevaluasi perusahaan berdasarkan seberapa baik logika bisnis dan data perusahaan melayani pengalaman mereka. Pelanggan tidak peduli jika back-end adalah mainframe yang berbicara dengan penyedia SaaS yang menawarkan UI aplikasi mobile—mereka hanya ingin seluruh sistem memenuhi kebutuhan bisnis mereka secara efisien dan akurat. Bahkan dalam skenario machine learning , di mana data mainframe mungkin menginformasikan model Kecerdasan Buatan (AI) alih-alih disajikan langsung kepada manusia, tetap ada pelanggan yang mengharapkan model AI tersebut mendukung proses bisnis.
Tidak ada alasan mengapa praktik DevOps hanya diterapkan pada aplikasi terdistribusi dan lingkungan cloud. Kisah transformasional State Farm, salah satu perusahaan asuransi timbal balik terbesar di dunia, menawarkan contoh ketangkasan yang hebat. Untuk industri yang matang, masih ada banyak ketidakpastian di masa depan bagi perusahaan asuransi. Startup baru muncul setiap hari, mendorong permintaan pelanggan untuk fitur seperti penawaran harga online dan aplikasi pemrosesan klaim mobile. Tim pengembang State Farm tengah menjalani transformasi DevOps mereka sendiri, dengan mengombinasikan alat otomatisasi dan pengujian buatan internal bersama Jenkins CI/CD dan Git untuk pengiriman serta penerapan aplikasi baru. Solusi-solusi ini memanfaatkan data dari server mainframe IBM Z® —sebagian di antaranya telah beroperasi secara berkelanjutan hingga selama 50 tahun. Ketika perubahan pada aplikasi yang berhadapan langsung dengan pelanggan dan layanan berbasis API mulai berlangsung lebih cepat, hal tersebut mengungkap adanya titik hambatan. Layanan back-end tidak dapat dimodifikasi dengan cukup gesit untuk mengimbangi laju perubahan; selain itu, terdapat kekurangan pengembang mainframe berpengalaman untuk melakukan penyesuaian tersebut. Menggunakan lingkungan pengembangan dan debugging IBM® Developer for z/OS, yang terintegrasi langsung dengan Git untuk kontrol versi dan check-in, bahkan penambahan yang lebih baru untuk tim pengembangan dapat memanfaatkan dan memperbarui aplikasi mainframe di IBM® Z dengan alur kerja yang intuitif dan familiar. “Sistem IBM® z Systems kami menawarkan fondasi yang kuat, aman, dan andal untuk pertumbuhan. Kami ingin mendukung para developer Z agar dapat bekerja lebih efisien dan cepat, sekaligus membantu talenta baru merasa nyaman dengan platform ini, sehingga kami semua dapat berkolaborasi lintas platform untuk menghadirkan inovasi dengan cepat,” ujar Krupal Swami, Technology and Architecture Director di State Farm.
Perusahaan otomotif terkemuka bergantung pada sistem inti untuk mengisi aplikasi dan layanan dalam mobil baru dengan data terkini. Sistem manajemen kode sumber internal mereka yang ada mulai memengaruhi stabilitas aplikasi mainframe sangat penting, dan pengembang yang lebih baru mengalami kesulitan mendapatkan visibilitas ke dalam dependensi yang mungkin dipengaruhi oleh setiap perubahan. Perusahaan mengalihkan tim mainframe mereka untuk pengembangan di IBM® IDZ (IBM® Developer for z/OS) dengan IBM® DBB (yang meningkatkan visibilitas build berbasis ketergantungan), dan kemudian menggunakan IBM® UrbanCode Deploy untuk memberikan pembaruan yang tangkas ke sistem target yang sangat terdistribusi.
Perusahaan retail besar secara alami akan mengumpulkan banyak aplikasi mainframe dalam perjalanan untuk menciptakan fungsionalitas baru yang siap pelanggan. Setelah beberapa tahun, rasionalisasi portofolio aplikasi yang semakin meluas ini berubah menjadi pekerjaan penuh waktu bagi terlalu banyak tenaga ahli, karena keterkaitan antar aplikasi dan sistem mainframe sulit untuk diidentifikasi. Masalah ini makin rumit karena pengembang baru sering kali tidak memiliki visibilitas yang memadai atas keputusan arsitektur dan software yang dibuat oleh generasi sebelumnya, yang akhirnya menambah pekerjaan sia-sia. Dengan menggunakan IBM® ADDI (Application Discovery and Delivery Intelligence), baik pengembang senior maupun junior dapat menganalisis semua aplikasi mainframe di samping aplikasi dan layanan yang lebih baru. Penemuan dan dokumentasi yang cepat atas saling ketergantungan kini membantu tim gabungan ITOps dan tim pengiriman perangkat lunak memahami dampak dari setiap perubahan yang diperkenalkan.
Menariknya, sementara berbagai kisah transformasional ini terjadi di luar industri, hampir semuanya bergantung pada satu atau lebih proses transaksi penting yang kemungkinan terjadi pada mainframe, membawa kisah modernisasi kembali ke bank, dengan cara tertentu. Contoh penggunaan hybrid cloud baru muncul, menawarkan kinerja yang lebih tinggi dan perlindungan data yang lebih baik melalui penempatan secara selektif beberapa inferensi, pemrosesan data, dan beban kerja keamanan pada mainframe, memungkinkan tim untuk memiliki elastisitas cloud dengan kekuatan mainframe yang selalu aktif. Dalam semuakasus ini, membuka batas berikutnya dalam produktivitas akan membutuhkan modernisasi pengalaman pengembang manusia dalam bekerja dengan mainframe, sehingga pengembang bisnis berpengalaman dan bakat baru dapat bergabung dalam upaya modernisasi. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat postingan lain dalam seri ini:
© 2023 Intellyx LLC. Intellyx bertanggung jawab secara editorial atas dokumen ini. Tidak ada bot AI yang digunakan untuk menghasilkan bagian mana pun dari konten ini. Pada saat penulisan, IBM® adalah pelanggan Intellyx.
Buka lebih banyak nilai bisnis dengan menghadirkan AI pada beban kerja yang sangat penting di IBM z17.
IBM Z adalah rangkaian infrastruktur modern yang didukung oleh prosesor IBM Telum yang menjalankan sistem operasi perusahaan dan perangkat lunak IBM Z, menghasilkan keakuratan AI, produktivitas, dan ketangkasan yang lebih baik.
IBM z17 mengintegrasikan AI canggih ke dalam hybrid cloud, yang mengoptimalkan kinerja, keamanan, dan pengambilan keputusan di tempat penyimpanan data penting.
Pelajari bagaimana Anda bisa melindungi data organisasi dari ancaman siber dan memastikan pemulihan yang cepat selama kejadian penting.
Pelajari bagaimana virtualisasi mengubah operasi TI Anda dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya, mengurangi biaya, dan meningkatkan ketangkasan. Temukan manfaat dan contoh penggunaan utama yang menjadikan virtualisasi sebagai pembawa perubahan besar untuk infrastruktur modern.
IBM zSystems adalah rangkaian perangkat keras z/Architecture modern yang menjalankan perangkat lunak z/OS, Linux, z/VSE, TPF, z/VM, dan zSystems.
Dibangun untuk menangani beban kerja yang sangat penting dengan tetap menjaga keamanan, keandalan, dan kendali atas seluruh infrastruktur IT Anda.
Percepat transformasi digital dengan memodernisasi aplikasi mainframe Anda dengan IBM.
Manfaatkan kekuatan IBM Z dan Telum untuk mengamankan data Anda, mengoptimalkan kinerja, dan mendorong insight AI real-time. Bangun masa depan perusahaan Anda dengan solusi dan prosesor mainframe terbaik di industri yang dirancang untuk kecepatan, skalabilitas, dan keamanan.