Berdasarkan keberhasilannya dalam mengimplementasikan DevOps untuk platform terdistribusi, State Farm menyadari bahwa banyak peningkatan yang sama dapat diterapkan pada sistem IBM z/OS®. "Menyadari kematangan proses mainframe kami dan pelajaran yang dipetik dari sistem terdistribusi kami, kami merasa bahwa kami memiliki fondasi yang kuat untuk mengimplementasikan DevOps dan melihat peningkatan yang nyata," kata Moncelle.

Untuk menstandarkan siklus pengembangan di semua sistem perusahaan, State Farm menggunakan perpaduan antara alat sumber terbuka, buatan sendiri, dan eksklusif untuk menyediakan sistem DevOps terintegrasi yang modern untuk memelihara aplikasi inti yang ada dan membangun fungsionalitas baru. Dengan menggunakan alat bantu sumber terbuka yang populer, seperti Git dan Jenkins, State Farm dapat memanfaatkan pengetahuan luas dari alat bantu tersebut, baik di dalam State Farm maupun di industri.

Perusahaan ini juga menjalankan lingkungan pengembangan terintegrasi (IDE) modern, termasuk IBM® Developer for z/OS, yang memberikan pengalaman yang lebih mulus dan terintegrasi bagi para pengembang. "Fakta bahwa IBM Developer for z/OS memiliki integrasi yang mulus ke dalam Git membuatnya lebih mudah bagi para pengembang untuk melakukan transisi," kata Moncelle. "Kami tetap agnostik tentang alat pengembangan, dan kami tidak memaksa pengembang untuk menggunakan satu solusi. IBM Developer for z/OS adalah solusi yang hebat, dan kami terus menggunakan yang lain secara paralel. Bagi kami, itu hanyalah bagian dari mentalitas DevOps yang terbuka: kami dapat menukar alat yang ada tanpa perlu mengubah keseluruhan kerangka kerja."

IBM Developer for z/OS menyertakan debugger terintegrasi, yang memungkinkan para pengembang untuk segera memeriksa dan memperbaiki kode mereka sesuai konteks.

Kata Moncelle: "Segera setelah kode meninggalkan ujung jari para pengembang, kami bisa memberikan tips keamanan dan memberikan masukan yang cepat mengenai potensi masalah. Bahkan orang-orang yang awalnya skeptis pun sangat mendukung perubahan ini, dan kami melihat perubahan ini diterjemahkan ke dalam siklus pengembangan yang lebih singkat."

Dia menambahkan: "Secara umum, banyak tugas yang sebelumnya manual dan bergantung pada upaya manusia sekarang sedang diotomatisasi. Itu menghemat waktu dan upaya bagi pengembang, yang kemudian dapat lebih fokus pada inovasi, menciptakan siklus positif perbaikan berkelanjutan."