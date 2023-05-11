Ini adalah bagian dua dari seri lima bagian tentang modernisasi mainframe.
Ketika Anda mendengar ungkapan “memodernisasi aplikasi mainframe Anda dengan cloud,” hal pertama yang terlintas dalam pikiran kemungkinan adalah migrasi. Tidak secepat itu. Untuk meluruskan kesalahpahaman, sebenarnya migrasi dari mainframe bukanlah pendekatan terbaik. Mainframe saat ini sangat cepat, sangat dapat diskalakan dan sangat andal sehingga banyak mainframe yang beroperasi saat ini telah berjalan selama beberapa dekade tanpa waktu henti sama sekali. Itu benar. Bukan lima angka sembilan. Bukan enam angka 9. Semua angka 9—kita berbicara tentang 100% waktu aktif. Tidak heran dua pertiga dari Fortune 100 bergantung pada mesin-mesin besar untuk transaksi yang sangat penting. Bank, maskapai penerbangan, perusahaan asuransi, peritel—daftarnya sangat panjang. Ekonomi global bergantung pada mainframe, setiap menit setiap hari. Tapi (dan Anda tahu ada tetapi), perusahaan yang sama ini berada di tengah-tengah transformasi digital. Tekanan ekonomi dan pelanggan baru memaksa mereka untuk berinovasi dan memikirkan kembali bagaimana mereka memanfaatkan teknologi untuk memberikan nilai bagi pelanggan. Transformasi semacam itu selalu mencakup cloud, dan ketika itu terjadi, memodernisasi mainframe segera memasuki percakapan. Sementara AWS, Microsoft Azure, dan penyedia cloud utama lainnya ingin semua beban kerja perusahaan berjalan di cloud mereka, mereka menyadari bahwa sebagian besar pelanggan mainframe akan lebih baik dilayani oleh strategi kolaborasi mainframe/cloud. IBM—satu-satunya vendor mainframe yang tersisa dan juga sebagai penyedia cloud—turut mendukung gagasan menyatukan mainframe dan cloud untuk memenuhi kebutuhan digital modern perusahaan yang telah bergantung pada platform mainframe selama bertahun-tahun. Masih mengira modernisasi aplikasi mainframe berarti migrasi? Mari kita lihat berbagai skenario kolaborasi mainframe/cloud untuk melihat cara terbaik untuk memberikan nilai, menghemat uang, dan yang terpenting, mencapai tujuan transformasi digital yang berpusat pada pelanggan.
Bagi sebagian perusahaan yang masih menggunakan mainframe, modernisasi mungkin bukan prioritas. Mengikuti pepatah "jika tidak rusak, jangan diperbaiki," beberapa aplikasi mainframe terus berjalan, memberikan nilai yang sama besarnya hari ini seperti saat masih baru. Membiarkan aplikasi-aplikasi tersebut apa adanya mungkin merupakan keputusan bisnis terbaik, tetapi juga dapat memperlambat kemampuan organisasi untuk berinovasi dalam memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berubah. Penting untuk mempertimbangkan pro dan kontra dari membuat perubahan apa pun vs. mempertahankan status quo. Dalam situasi lain, inisiatif modernisasi aplikasi mainframe melibatkan pembaruan atau penggantian aplikasi lama pada mainframe dengan aplikasi mainframe baru atau yang telah dimodifikasi. Namun, kemungkinan besar, modernisasi mainframe membutuhkan kombinasi antara kemampuan mainframe dan berbasis cloud yang bekerja bersama. Restrukturisasi aplikasi mainframe agar berjalan di cloud terkadang dianggap sebagai strategi modernisasi. Konversi COBOL ke Java, misalnya, baik untuk berjalan apa adanya di cloud atau sebagai bagian dari inisiatif arsitektur ulang cloud-native. Mengurangi biaya MIPS mainframe sering menjadi motivasi bisnis untuk memindahkan beberapa atau semua aplikasi ke cloud. “Pelanggan ingin melakukan lebih banyak hal dengan sumber daya yang lebih sedikit,” jelas Steven Steuart, AWS WW GTM mainframe. “Pelanggan kami dapat melakukan transformasi dengan atau ke AWS (misalnya, untuk mengurangi konsumsi MIPS), memproses di mainframe, dan mengonsumsi di AWS.”
Perusahaan menggunakan mainframe untuk menjalankan aplikasi dan menyimpan data. Pertimbangan modernisasi untuk setiap tujuan seringkali berbeda. Memahami masalah mainframe vs. cloud sebagai pertanyaan tentang alat mana yang tepat untuk pekerjaan mana, merupakan inti dari keputusan modernisasi yang hemat biaya. Membiarkan pemrosesan transaksi inti di mainframe, misalnya, adalah keputusan yang mudah dan berisiko rendah, sementara menjalankan beban kerja seperti analitik dan aplikasi pengalaman pelanggan di cloud akan mengurangi biaya dan memberikan kekuatan penuh dari layanan berbasis cloud. Bahkan, dalam banyak situasi, pertanyaannya bukan tentang di mana aplikasi berjalan dan lebih banyak tentang data. Mendukung aplikasi seluler dengan data mainframe, misalnya, bisa mahal dan lambat karena biaya pemrosesan mainframe, biaya transportasi data, dan masalah latency jaringan. Mereplikasi data mainframe secara selektif ke cloud untuk mendukung akses read-only dapat memecahkan masalah seperti itu, tetapi hanya sesuai jika akses real-time ke data kurang penting. Inferensi secara real-time yang paling dekat dengan tempat data berada adalah keunggulan kompetitif yang disediakan mainframe IBM z16 modern. Dalam situasi lain, tujuannya adalah untuk memperluas akses ke data mainframe ke aplikasi dan layanan berbasis cloud. Dengan demikian, organisasi dapat memanfaatkan nilai data pada mainframe di seluruh lingkungan TI mereka.
Ketika generasi boomer pengembang mainframe pensiun, organisasi berbasis mainframe harus memberi energi pada tenaga kerja baru. Namun, para profesional seperti itu tidak ingin duduk di depan terminal layar hijau. Mereka ingin bekerja dengan alat pengembangan modern di lingkungan berbasis cloud yang modern. Di sinilah pentingnya IBM® Wazi Developer for Workspaces. Wazi adalah lingkungan pengembangan dengan IDE berbasis browser yang dapat digunakan pengembang dan penguji untuk membangun, menguji, dan menjalankan aplikasi mainframe dari mana saja. AWS, misalnya, semuanya cocok dengan Wazi. “Wazi dari IBM tersedia hari ini di pasar digital AWS sebagai bagian dari penawaran IBM Z and Cloud Modernization Stack,” Steuart dari AWS menjelaskan. Wazi mengatasi masalah keterampilan mainframe generasi dengan memberikan pengalaman modern bagi pengembang yang bekerja dengan aplikasi mainframe z/OS di cloud. Selain itu, IBM telah meluncurkan IBM Wazi as a Service di IBM Cloud, membawa pengembangan z/OS dan pengujian sebagai layanan ke cloud untuk pertama kalinya. “Pengembang sekarang memiliki akses mudah ke alat pengembangan modern dan layanan cloud inovatif,” kata Andy Bradfield, wakil presiden IBM Z Hybrid Cloud. “Dan dengan hybrid cloud, mereka dapat menyimpan aplikasi mereka di mana pun mereka membutuhkan—di hybrid cloud, on premises, dan di tepi.”
Selain IBM dan penyedia cloud utama, ada seluruh ekosistem vendor muda dan dewasa yang menyediakan alat dan platform untuk membantu perusahaan memodernisasi aplikasi mainframe mereka dengan bekerja dengan cloud. Beberapa vendor fokus pada alat DevOps. Lainnya tentang integrasi mainframe-ke-cloud. DataOps dan alat data modern lainnya juga tersedia dari banyak ISV. Akibatnya, jumlah perusahaan berbasis mainframe yang ingin bermigrasi dari platform yang sudah lama digunakan ini justru menurun karena semakin jelas bahwa mainframe merupakan bagian integral dan penting dari dunia cloud berbasis modern. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat artikel lain dalam seri ini:
Hak Cipta © Intellyx LLC. IBM adalah pelanggan Intellyx. Intellyx mempertahankan kontrol editorial akhir dari artikel ini. Tidak ada AI yang digunakan dalam produksi artikel ini.
