Ini adalah bagian dua dari seri lima bagian tentang modernisasi mainframe.

Ketika Anda mendengar ungkapan “memodernisasi aplikasi mainframe Anda dengan cloud,” hal pertama yang terlintas dalam pikiran kemungkinan adalah migrasi. Tidak secepat itu. Untuk meluruskan kesalahpahaman, sebenarnya migrasi dari mainframe bukanlah pendekatan terbaik. Mainframe saat ini sangat cepat, sangat dapat diskalakan dan sangat andal sehingga banyak mainframe yang beroperasi saat ini telah berjalan selama beberapa dekade tanpa waktu henti sama sekali. Itu benar. Bukan lima angka sembilan. Bukan enam angka 9. Semua angka 9—kita berbicara tentang 100% waktu aktif. Tidak heran dua pertiga dari Fortune 100 bergantung pada mesin-mesin besar untuk transaksi yang sangat penting. Bank, maskapai penerbangan, perusahaan asuransi, peritel—daftarnya sangat panjang. Ekonomi global bergantung pada mainframe, setiap menit setiap hari. Tapi (dan Anda tahu ada tetapi), perusahaan yang sama ini berada di tengah-tengah transformasi digital. Tekanan ekonomi dan pelanggan baru memaksa mereka untuk berinovasi dan memikirkan kembali bagaimana mereka memanfaatkan teknologi untuk memberikan nilai bagi pelanggan. Transformasi semacam itu selalu mencakup cloud, dan ketika itu terjadi, memodernisasi mainframe segera memasuki percakapan. Sementara AWS, Microsoft Azure, dan penyedia cloud utama lainnya ingin semua beban kerja perusahaan berjalan di cloud mereka, mereka menyadari bahwa sebagian besar pelanggan mainframe akan lebih baik dilayani oleh strategi kolaborasi mainframe/cloud. IBM—satu-satunya vendor mainframe yang tersisa dan juga sebagai penyedia cloud—turut mendukung gagasan menyatukan mainframe dan cloud untuk memenuhi kebutuhan digital modern perusahaan yang telah bergantung pada platform mainframe selama bertahun-tahun. Masih mengira modernisasi aplikasi mainframe berarti migrasi? Mari kita lihat berbagai skenario kolaborasi mainframe/cloud untuk melihat cara terbaik untuk memberikan nilai, menghemat uang, dan yang terpenting, mencapai tujuan transformasi digital yang berpusat pada pelanggan.