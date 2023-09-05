Perangkat lunak sumber terbuka dan DevOps memiliki filosofi dan dasar-dasar teknis yang sama. Memahami satu sangat penting untuk memahami yang lain.

DevOps adalah pola pikir, budaya, dan serangkaian praktik teknis yang mendorong komunikasi dan kolaborasi yang lebih baik di seluruh siklus hidup perangkat lunak. Otomatisasi berbasis alat adalah enabler penting, tetapi DevOps lebih merupakan perubahan dalam persepsi dan perilaku manusia daripada upaya teknologi.

Tim DevOps di banyak organisasi bekerja dengan pengembang dan orang-orang operasi untuk merakit dan mengelola berbagai teknologi otomatisasi yang mendukung integrasi berkelanjutan dan penerapan berkelanjutan (CI/CD) bagian dari siklus hidup—apa yang kita sebut rantai alat DevOps.

GitOps juga merupakan enabler penting bagi CI/CD dan, lebih jauh lagi, DevOps. GitOps adalah model cloud-native untuk operasi yang memperhitungkan penerapan berbasis konfigurasi berbasis model ke infrastruktur yang tidak dapat diubah yang mendukung lingkungan produksi dinamis dalam skala besar.

GitOps mendapatkan namanya dari Git, alat manajemen kode sumber terbuka yang sangat populer. Mengadopsi alat dan proses standar seperti Git dan GitOps dapat memberdayakan praktik pengembangan organisasi untuk memberikan hasil bisnis secara lebih efektif.

Memberdayakan tim untuk menggunakan pipeline standar berbasis Git untuk mengatur pengembangan dan penerapan aplikasi melepaskan produktivitas.

Karena pengembang mainframe harus berada di tim yang sama dengan orang lain, mereka harus memiliki peran aktif dalam siklus pengembangan. Akibatnya, arsitektur optimal untuk mencapai inklusivitas mainframe menyeimbangkan aktivitas pada mainframe dengan Integrasi ke dalam rantai alat DevOps yang lebih luas.

Arsitektur semacam itu mencakup banyak elemen sumber terbuka. Salah satu sumber perangkat lunak tersebut adalah Open Mainframe Project (OMP), yang diselenggarakan oleh Linux Foundation dan diperjuangkan oleh IBM®, Broadcom, Rocket Software, dan lainnya.

Proyek unggulan di OMP adalah Zowe. Tujuan Zowe adalah untuk melengkapi pengembang mainframe dengan semua alat yang mereka butuhkan untuk menjadi peserta DevOps kelas satu — baik selama proses pengembangan di mana intengrasi berkelanjutan (CI) berlaku dan ketika menerapkan perangkat lunak ke dalam produksi dengan cara penerapan berkelanjutan (CD).

OMP berbasis Zowe pada IBM® z/OS, sistem operasi IBM® untuk mainframe Z. Zowe adalah kerangka kerja perangkat lunak yang mencakup seperangkat inti aplikasi, API, dan kemampuan sistem operasi untuk mendukung pengembangan di masa depan.

Zowe menawarkan antarmuka modern kepada pengembang untuk berinteraksi dengan z/OS, memungkinkan mereka untuk bekerja dengan mainframe seperti yang mereka lakukan di lingkungan cloud modern. Vendor pihak ketiga juga dipersilakan untuk membuat plug-in dan ekstensi untuk memasukkan kemampuan Zowe dalam alat pengembangan komersial. IBM® juga memperjuangkan Wazi berbasis sumber terbuka. Wazi adalah keluarga alat untuk memberikan DX cloud-native untuk z/OS dan menyediakan pengembangan dan pengujian cloud-native untuk z/OS di IBM® Cloud. Dengan Wazi, pengembang dapat dengan cepat memutar sistem pengembang dan pengujian z/OS atau membuat gambar kustom mereka sendiri dari mainframe lokal (partisi logis).