Ini adalah bagian empat dari seri lima bagian tentang modernisasi mainframe.
Rahasia untuk mengarusutamakan mainframe ke lingkungan TI modern yang berpusat pada cloud saat ini adalah membuat pengalaman bekerja dengan mainframe seperti pengalaman bekerja di luar mainframe—terutama pengalaman pengembang (DX).
Secara historis, bekerja pada mainframe adalah pengalaman yang sama sekali berbeda dari dunia terdistribusi. Mainframe menggunakan terminal layar hijau (atau emulator terminal), alat khusus mainframe dan bahasa pemrograman, dan cara yang sama sekali berbeda untuk mengatur dan mengakses data, mengelola keamanan, dan memanfaatkan fungsionalitas tingkat sistem operasi apa pun.
Namun, memberi pengembang DX modern pada mainframe membutuhkan lebih dari sekadar kulit baru. Pengembang memerlukan interaksi langsung dengan alat yang mereka gunakan — hubungan mendalam yang membuat teknologi menjadi milik mereka sendiri, bahkan saat mereka bekerja di cloud.
Kunci dari hubungan yang mendalam ini? Perangkat lunak sumber terbuka.
Perangkat lunak sumber terbuka dan DevOps memiliki filosofi dan dasar-dasar teknis yang sama. Memahami satu sangat penting untuk memahami yang lain.
DevOps adalah pola pikir, budaya, dan serangkaian praktik teknis yang mendorong komunikasi dan kolaborasi yang lebih baik di seluruh siklus hidup perangkat lunak. Otomatisasi berbasis alat adalah enabler penting, tetapi DevOps lebih merupakan perubahan dalam persepsi dan perilaku manusia daripada upaya teknologi.
Tim DevOps di banyak organisasi bekerja dengan pengembang dan orang-orang operasi untuk merakit dan mengelola berbagai teknologi otomatisasi yang mendukung integrasi berkelanjutan dan penerapan berkelanjutan (CI/CD) bagian dari siklus hidup—apa yang kita sebut rantai alat DevOps.
GitOps juga merupakan enabler penting bagi CI/CD dan, lebih jauh lagi, DevOps. GitOps adalah model cloud-native untuk operasi yang memperhitungkan penerapan berbasis konfigurasi berbasis model ke infrastruktur yang tidak dapat diubah yang mendukung lingkungan produksi dinamis dalam skala besar.
GitOps mendapatkan namanya dari Git, alat manajemen kode sumber terbuka yang sangat populer. Mengadopsi alat dan proses standar seperti Git dan GitOps dapat memberdayakan praktik pengembangan organisasi untuk memberikan hasil bisnis secara lebih efektif.
Memberdayakan tim untuk menggunakan pipeline standar berbasis Git untuk mengatur pengembangan dan penerapan aplikasi melepaskan produktivitas.
Karena pengembang mainframe harus berada di tim yang sama dengan orang lain, mereka harus memiliki peran aktif dalam siklus pengembangan. Akibatnya, arsitektur optimal untuk mencapai inklusivitas mainframe menyeimbangkan aktivitas pada mainframe dengan Integrasi ke dalam rantai alat DevOps yang lebih luas.
Arsitektur semacam itu mencakup banyak elemen sumber terbuka. Salah satu sumber perangkat lunak tersebut adalah Open Mainframe Project (OMP), yang diselenggarakan oleh Linux Foundation dan diperjuangkan oleh IBM®, Broadcom, Rocket Software, dan lainnya.
Proyek unggulan di OMP adalah Zowe. Tujuan Zowe adalah untuk melengkapi pengembang mainframe dengan semua alat yang mereka butuhkan untuk menjadi peserta DevOps kelas satu — baik selama proses pengembangan di mana intengrasi berkelanjutan (CI) berlaku dan ketika menerapkan perangkat lunak ke dalam produksi dengan cara penerapan berkelanjutan (CD).
OMP berbasis Zowe pada IBM® z/OS, sistem operasi IBM® untuk mainframe Z. Zowe adalah kerangka kerja perangkat lunak yang mencakup seperangkat inti aplikasi, API, dan kemampuan sistem operasi untuk mendukung pengembangan di masa depan.
Zowe menawarkan antarmuka modern kepada pengembang untuk berinteraksi dengan z/OS, memungkinkan mereka untuk bekerja dengan mainframe seperti yang mereka lakukan di lingkungan cloud modern. Vendor pihak ketiga juga dipersilakan untuk membuat plug-in dan ekstensi untuk memasukkan kemampuan Zowe dalam alat pengembangan komersial. IBM® juga memperjuangkan Wazi berbasis sumber terbuka. Wazi adalah keluarga alat untuk memberikan DX cloud-native untuk z/OS dan menyediakan pengembangan dan pengujian cloud-native untuk z/OS di IBM® Cloud. Dengan Wazi, pengembang dapat dengan cepat memutar sistem pengembang dan pengujian z/OS atau membuat gambar kustom mereka sendiri dari mainframe lokal (partisi logis).
Menjalankan komponen Wazi di IBM® Cloud adalah hal yang wajar, tetapi kisah cloud DevOps mainframe sumber terbuka meluas ke cloud lain juga.
AWS, misalnya, menyediakan lingkungan waktu proses terkelola untuk memodernisasi beban kerja mainframe mengikuti beberapa strategi hybrid. IBM® Z and Cloud Modernization Stack berjalan pada Red Hat OpenShift di AWS. Tumpukan ini mencakup alat modernisasi terkontainerisasi dan kemampuan untuk terhubung ke lingkungan z/OS.
Insinyur DevOps juga dapat menjalankan Red Hat Ansible Automation Platform di AWS sebagai dasar untuk menerapkan otomatisasi DevOps di seluruh mainframe AWS dan IBM® zSistem.
Microsoft Azure juga menghubungkan upaya DevOps-nya ke mainframe. Solusi Azure DevOps terintegrasi dengan DevOps untuk zSystems, mencakup layanan Azure dan lingkungan z/OS untuk mengatur siklus hidup pengembangan perangkat lunak di zSystems dan Azure.
Terakhir, seperti halnya AWS, Red Hat Ansible Automation Platform berjalan sebagai platform terkelola di Azure, mengintegrasikan mainframe dengan berbagai layanan berbasis Azure. Bahkan, pengembang dapat menggunakan Ansible Visual Studio Code Extension untuk mengembangkan playbook Ansible menggunakan koleksi IBM® Z.
Posisi unik IBM® sebagai satu-satunya produsen mainframe yang tersisa memberinya peran terdepan di pasar dalam komunitas mainframe yang lebih luas.
Terlepas dari umur panjang mainframe yang luar biasa sebagai platform sangat penting untuk bisnis modern, IBM® adalah yang pertama menyadari bahwa mainframe harus bermain dengan baik dalam lingkungan TI perusahaan yang lebih luas.
Bekerja dengan cloud publik adalah bagian integral dari strategi ini. Mainframe adalah bagian sentral dari IBM® Cloud, dan AWS dan Azure adalah mitra solid IBM pada perjalanan menuju menjadikan mainframe sebagai peserta cloud kelas satu.
Hak Cipta © Intellyx LLC. IBM® adalah pelanggan Intellyx saat ini. Broadcom, Microsoft dan Rocket Software adalah mantan pelanggan Intellyx. Intellyx mempertahankan kontrol editorial akhir dari artikel ini. Tidak ada AI yang digunakan untuk menulis artikel ini.
