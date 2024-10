Apa yang dimaksud teknologi hijau?

Penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS) melibatkan penangkapan emisi karbon dioksida (CO 2 ) dari proses industri atau atmosfer dan penyimpanan secara permanen demi mencegah terlepasnya karbon dioksida ke atmosfer. Teknologi penangkapan karbon lainnya termasuk sistem penangkapan udara langsung (direct air capture atau DAC) yang menghilangkan CO 2 secara langsung dari udara. Kategori ini juga mencakup bioenergi dengan penangkapan dan penyimpanan karbon (bioenergy with carbon capture and storage atau BECCS), yang menggabungkan produksi energi biomassa dengan penangkapan dan penyimpanan CO 2 .