Tujuan utama penyeimbangan beban server global adalah meningkatkan kinerja, keandalan, dan ketersediaan aplikasi. GSLB memastikan bahwa permintaan pengguna dialihkan ke pusat data terbaik berdasarkan faktor-faktor seperti beban server, kedekatan dengan pengguna, dan kondisi jaringan.

Penyeimbangan beban global berbeda dengan penyeimbangan beban standar, yang menyeimbangkan lalu lintas lokal dan merupakan persyaratan standar untuk semua perusahaan. Penyeimbangan beban standar mencegah sumber daya back-end tertentu mengalami kelebihan beban dan mengoptimalkan kinerja di seluruh server dan layanan lokal dalam satu cloud atau pusat data on premises.

GSLB menyediakan penyeimbangan beban untuk penyeimbang beban, biasanya yang beroperasi di perusahaan besar dan terdistribusi dengan jejak global besar yang mengelola throughput data volume tinggi. Hal ini mencegah penyeimbang beban lokal dan regional yang beroperasi di lingkungan multicloud—dan yang mengatur beban kerja antara cloud dan infrastruktur on premises—mengalami kelebihan beban, sehingga mengoptimalkan kinerja di seluruh server dan layanan global.