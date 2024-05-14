Penyeimbangan beban server global adalah metode modern untuk mendistribusikan lalu lintas internet dan aplikasi web di beberapa server di lokasi geografis yang berbeda.
Tujuan utama penyeimbangan beban server global adalah meningkatkan kinerja, keandalan, dan ketersediaan aplikasi. GSLB memastikan bahwa permintaan pengguna dialihkan ke pusat data terbaik berdasarkan faktor-faktor seperti beban server, kedekatan dengan pengguna, dan kondisi jaringan.
Penyeimbangan beban global berbeda dengan penyeimbangan beban standar, yang menyeimbangkan lalu lintas lokal dan merupakan persyaratan standar untuk semua perusahaan. Penyeimbangan beban standar mencegah sumber daya back-end tertentu mengalami kelebihan beban dan mengoptimalkan kinerja di seluruh server dan layanan lokal dalam satu cloud atau pusat data on premises.
GSLB menyediakan penyeimbangan beban untuk penyeimbang beban, biasanya yang beroperasi di perusahaan besar dan terdistribusi dengan jejak global besar yang mengelola throughput data volume tinggi. Hal ini mencegah penyeimbang beban lokal dan regional yang beroperasi di lingkungan multicloud—dan yang mengatur beban kerja antara cloud dan infrastruktur on premises—mengalami kelebihan beban, sehingga mengoptimalkan kinerja di seluruh server dan layanan global.
GSLB adalah bagian penting untuk menjaga ketersediaan aplikasi yang tinggi, terutama untuk layanan web skala besar dan jaringan perusahaan. Itu bergantung pada beberapa proses dan komponen utama untuk berfungsi.
GSLB sering bergantung pada memanipulasi sistem nama domain (DNS) untuk membuat keputusan perutean yang cerdas. Ketika pengguna meminta alamat web atau layanan yang didistribusikan di beberapa lokasi, perangkat pengguna memulai kueri DNS yang dicegat oleh server DNS atau layanan DNS berkemampuan GSLB.
Sistem GSLB mengarahkan kueri pengguna ke alamat IP dengan lokasi server yang paling sesuai. Penentuan lokasi didasarkan pada serangkaian kebijakan, kondisi jaringan saat ini, dan dengan bantuan teknologi geolokasi yang canggih jika perlu. Sebagai contoh, permintaan pengguna yang dimulai dari Meksiko akan diarahkan ke server DNS di Meksiko, sedangkan permintaan pengguna dari Selandia Baru diarahkan ke server yang berlokasi di Selandia Baru, atau lokasi terdekat berikutnya.
ADC adalah otak dari setiap sistem GSLB: perangkat khusus atau komponen perangkat lunak ini mengumpulkan data tentang kesehatan server dan pola lalu lintas untuk membuat keputusan real-time tentang cara mendistribusikan permintaan masuk. Proses pengambilan keputusan bersifat dinamis, sehingga keputusan ADC dapat berubah seiring fluktuasi kondisi.
Sistem GSLB melakukan pemeriksaan kesehatan rutin pada semua server di kumpulan untuk memastikan mereka berfungsi secara optimal dan memfasilitasi pengalaman pengguna yang mulus. Pemeriksaan kesehatan dapat mencakup ping sederhana, koneksi TCP, atau pengujian transaksi tingkat aplikasi yang lebih canggih. Jika server gagal dalam pemeriksaan kesehatan, sistem GSLB dapat menghapusnya dari rotasi hingga aktif dan berjalan kembali.
Layanan GSLB secara terus-menerus mengukur waktu perjalanan pulang pergi (RTT)—waktu yang dibutuhkan paket data untuk berpindah dari klien ke server dan kembali lagi—untuk membantu sistem secara terus-menerus meningkatkan keputusan peruteannya.
Layanan penyeimbangan beban server global mengandalkan serangkaian algoritma, seperti perutean berbasis geolokasi, untuk mendistribusikan lalu lintas jaringan secara efisien.
Penyeimbangan beban round-robin, misalnya, mendistribusikan permintaan secara merata di seluruh server, sementara penyeimbangan beban koneksi paling sedikit mengarahkan lalu lintas ke server dengan koneksi aktif paling sedikit. Penyeimbangan beban waktu terkecil mengirimkan permintaan pengguna ke server dengan waktu respons tercepat, dan penyeimbangan beban tertimbang menetapkan permintaan berdasarkan bobot yang telah ditentukan sebelumnya yang menunjukkan kapasitas server.
Dengan anycast, sebuah metode perutean jaringan yang kompleks, beberapa server berbagi alamat IP yang sama, sehingga klien dapat terhubung ke satu alamat. Dengan bantuan mekanisme perutean protokol gateway perbatasan (BGP)—yang mengiklankan awalan IP yang sama dari lokasi yang berbeda—permintaan klien yang masuk kemudian dialihkan ke server terdekat (dalam hal topologi jaringan atau penundaan waktu yang paling sedikit).
Anycast juga dapat meningkatkan ketahanan jaringan, karena lalu lintas secara otomatis dialihkan ke jalur terbaik yang tersedia. Jika terjadi pemadaman server, permintaan dialihkan ke pusat data terdekat berikutnya sehingga, bahkan jika seluruh pusat data offline, pengguna mengalami pengalaman kecil penurunan dalam kinerja.
CDN adalah ekstensi dari sistem GSLB yang digunakan untuk menyimpan salinan konten statis (seperti gambar dan video) dalam jaringan server terdistribusi untuk membawa konten lebih dekat ke pengguna. Ini mempersingkat jarak yang harus ditempuh data dan mengurangi latensi.
CDN juga dapat mengoptimalkan pengiriman konten dinamis dengan menggunakan berbagai teknik pengoptimalan seperti multiplexing (di mana dua atau lebih aliran data berbagi satu koneksi ke host); offloading SSL (yang menghapus enkripsi berbasis SSL dari lalu lintas masuk ke server unbeban), akselerasi situs dinamis (yang mempercepat situs web dinamis dengan cepat menyimpan konten dinamis dan unik); dan koneksi persisten (yang mengarahkan semua koneksi pengguna sesi tunggal ke server backend yang sama).
Sistem GSLB menggunakan protokol pengalihan lalu lintas untuk mentransfer permintaan pengguna ke server yang paling tepat. Solusi ini mengoptimalkan jalur yang dilalui lalu lintas di internet, menghindari rute yang padat dan kurang optimal, serta meningkatkan kinerja jaringan secara keseluruhan.
Solusi canggih mengoptimalkan koneksi dan menghilangkan satu titik kegagalan dengan menyeimbangkan beban dari awal permintaan DNS pada perangkat pengguna. Menggunakan data pemantauan pengguna nyata (RUM) dan “visibilitas mil terakhir” (visibilitas ke rentang akhir konektivitas ke perangkat pengguna) solusi ini dapat menciptakan jaringan yang lebih tangguh dan menghilangkan kemacetan lalu lintas dan dependensi.
Solusi Advanced biasanya dapat mengotomatiskan beberapa penerapan GSLB yang berbeda, termasuk:
Aktif-aktif. Konfigurasi aktif-aktif terdiri dari beberapa pusat data aktif (lingkungan on premises, cloud pribadi, cloud publik atau hybrid cloud ) di mana permintaan klien didistribusikan secara merata di seluruh pusat, pengaturan yang ideal untuk distribusi lalu lintas global dalam lingkungan terdistribusi.
Dalam penerapan aktif-aktif, semua situs aktif dan layanan untuk aplikasi tertentu terhubung ke virtual server yang sama. Situs berbagi data menggunakan protokol pertukaran metrik (MEP), yang mencakup informasi seperti status Virtual Servers penyeimbangan beban dan pengalihan konten, nomor koneksi saat ini, kecepatan paket, dan penggunaan bandwidth.
Ketika pengguna mengirim permintaan DNS, mereka diarahkan ke salah satu situs aktif. Jika permintaan mendarat di situs, virtual server GSLB di sana memilih server penyeimbangan beban atau pengalihan konten dan meneruskan alamatnya ke server DNS, yang menyampaikannya kembali ke klien. Pengguna kemudian mengirim ulang permintaan ke virtual server baru di alamat yang disediakan.
Aktif-pasif. Pengaturan aktif-pasif terdiri dari pusat data aktif dan pusat data pasif. Dalam konfigurasi ini, situs pasif disediakan khusus untuk skenario pemulihan bencana. Dengan kata lain, pusat data pasif memasuki proses pengambilan keputusan ketika semua situs aktif tidak tersedia dan peristiwa bencana memicu failover. Jika situs aktif mengalami pemadaman, situs pasif diaktifkan.
Ketika pengguna kirim permintaan DNS ke konfigurasi GSLB aktif-pasif, permintaan dapat diarahkan ke situs mana pun, tetapi sistem hanya menerapkan layanan dari situs aktif (dengan asumsi itu operasional).
Penyeimbangan beban server global adalah teknologi dinamis yang dapat mengotomatiskan dan mengoptimalkan manajemen jaringan untuk perusahaan besar yang beroperasi di berbagai industri. Teknologi GSLB juga memiliki banyak sekali aplikasi bisnis, termasuk:
GSLB dapat membantu meminimalkan waktu henti jaringan dan memastikan keberlangsungan bisnis dengan secara otomatis mengarahkan lalu lintas ke situs cadangan jika server atau pusat data gagal.
Sistem GSLB dapat meningkatkan pengamatan jaringan dengan mengidentifikasi kesalahan konfigurasi DNS, memprediksi lonjakan NXDOMAIN, dan melacak tanda-tanda awal serangan berbahaya.
Solusi GSLB dapat diintegrasikan dengan protokol keamanan jaringan untuk melindungi lingkungan cloud hybrid dan multicloud terhadap serangan denial-of-service terdistribusi (DDoS).
Dengan mendistribusikan lalu lintas di beberapa server dan menerapkan langkah-langkah keamanan di tepi jaringan, GSLB membantu melindungi aplikasi dan layanan dari serangan berbahaya yang mencoba membanjiri sumber daya jaringan dengan permintaan berskala besar.
GSLB dapat membantu perusahaan menerapkan kebijakan pemblokiran geografis dengan mengarahkan pengguna dari wilayah tertentu ke server atau sumber konten yang ditunjuk. Hal ini juga dapat memfasilitasi pelokalan konten dengan mengarahkan pengguna ke server yang menghosting konten khusus wilayah, memastikan pengalaman pengguna yang disesuaikan dengan lokasi.
Dalam industri e-commerce, GSLB membantu toko retail mengelola beban aplikasi yang tinggi selama musim belanja puncak dan acara promosi. Dengan lalu lintas web yang terdistribusi di beberapa server dan pusat data, situs web e-commerce dapat menerima dan memproses pesanan serta mengotomatiskan penskalaan server untuk mengakomodasi lonjakan lalu lintas jaringan.
Terlepas dari sektor atau jenis perusahaannya, menerapkan layanan GSLB dapat membantu organisasi mencapai:
Jika satu server atau pusat data nonaktif, GSLB dapat secara otomatis mengalihkan lalu lintas jaringan ke server terbaik berikutnya untuk meminimalkan (atau bahkan mencegah) waktu henti dan mempertahankan pengalaman pelanggan berkualitas tinggi.
Solusi GSLB Advanced dapat menghilangkan hambatan sebaris dan titik kegagalan tunggal (SPOF) dari aplikasi dan situs web yang menghasilkan pendapatan dengan secara otomatis mengarahkan lalu lintas di sekitar sumber daya yang tidak digunakan lagi atau tidak tersedia.
Dengan solusi GSLB, tim dapat mengarahkan lalu lintas DNS ke titik akhir API berkinerja tertinggi dan paling tersedia untuk memastikan pengalaman aplikasi terbaik bagi pengguna.
Banyak vendor menawarkan opsi SaaS untuk layanan GSLB, membantu bisnis meningkatkan fleksibilitas jaringan dan mengurangi biaya dengan menghilangkan kebutuhan akan peralatan fisik dan virtual.
Menggunakan data pemantauan pengguna nyata (RUM), program GSLB dapat menyeimbangkan beban koneksi sampai ke pengguna akhir, meningkatkan waktu respons aplikasi dan kinerja jaringan secara keseluruhan.
Layanan GSLB memungkinkan bisnis untuk mengintegrasikan GSLB dengan penyeimbang beban yang sudah ada dan meningkatkan kemampuannya dengan lancar.
Solusi GSLB dapat membantu organisasi, terutama yang berada di industri yang sangat diatur seperti perawatan kesehatan dan pertahanan, tetap mengikuti peraturan pemerintah dengan mengintegrasikan peraturan khusus negara ke server lokal dan preferensi penerusan GSLB.
Solusi GSLB memudahkan penerapan GSLB di seluruh perusahaan dengan layanan orientasi yang sederhana dan mandiri serta layanan migrasi profesional agar siap beroperasi dalam waktu singkat.
Solusi GSLB terkemuka dapat secara otomatis meningkatkan atau menurunkan sumber daya untuk mengakomodasi fluktuasi lalu lintas jaringan.
