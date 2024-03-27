Apa itu data RUM? Berlawanan dengan apa yang mungkin Anda pikirkan, data RUM bukanlah indikator kinerja untuk Kapten Morgan, pariwisata Kuba, atau waralaba film Disney.

Data Pemantauan Pengguna Nyata (RUM) adalah informasi tentang bagaimana orang berinteraksi dengan aplikasi dan layanan online. Bayangkan saja seperti survei real-time yang selalu aktif tentang pengalaman pengguna online Anda. Data RUM adalah komponen penting untuk mengoptimalkan kinerja aplikasi dan layanan online.

Dengan menganalisis informasi tentang ke mana pengguna pergi dan apa yang mereka alami, perusahaan dapat secara proaktif menangani kesalahan konfigurasi, koneksi yang lambat, dan indikator kualitas layanan lainnya.