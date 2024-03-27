Apa itu data RUM? Berlawanan dengan apa yang mungkin Anda pikirkan, data RUM bukanlah indikator kinerja untuk Kapten Morgan, pariwisata Kuba, atau waralaba film Disney.
Data Pemantauan Pengguna Nyata (RUM) adalah informasi tentang bagaimana orang berinteraksi dengan aplikasi dan layanan online. Bayangkan saja seperti survei real-time yang selalu aktif tentang pengalaman pengguna online Anda. Data RUM adalah komponen penting untuk mengoptimalkan kinerja aplikasi dan layanan online.
Dengan menganalisis informasi tentang ke mana pengguna pergi dan apa yang mereka alami, perusahaan dapat secara proaktif menangani kesalahan konfigurasi, koneksi yang lambat, dan indikator kualitas layanan lainnya.
Mengapa “nyata”? Apakah itu menyiratkan bahwa ada metrik pengguna "palsu" juga?
Sebenarnya, ya! Data sintetis adalah tempat algoritma dan simulasi mencoba menciptakan pengalaman pengguna "rata-rata" berdasarkan sampel data yang representatif. Banyak perusahaan analitik menggunakan data sintetis untuk menganalisis kinerja aplikasi dan layanan online. Alasan utamanya adalah biaya: dibutuhkan sumber daya yang cukup besar dalam bentuk komputasi dan konfigurasi untuk menangkap data RUM secara real-time.
Data sintetis adalah representasi statistik dari realitas. Hal ini mungkin bekerja dengan baik untuk melatih AI, tetapi jauh lebih tidak dapat diandalkan dalam mendeteksi anomali kinerja dalam jaringan dan aplikasi. Menurut definisi, kinerja jaringan yang tidak normal tidak dapat diprediksi. Tidak ada yang bisa menggantikan pengalaman pengguna yang sesungguhnya dalam hal mengoptimalkan aplikasi dan layanan di dunia nyata.
NS1 Connect menggunakan data RUM untuk menginformasikan keputusan perutean DNS melalui kemampuan pengarahan lalu lintas DNS. Data RUM bertindak sebagai monitor, mengumpulkan informasi dari aplikasi dan layanan online. Dengan membandingkan data RUM dari berbagai sumber, Pulsar dapat menghitung opsi terbaik untuk menyelesaikan kueri DNS.
Beberapa penyedia layanan jaringan menggunakan data RUM untuk menginformasikan keputusan pengarahan tiap lalu lintas. NS1 menambahkan lapisan fungsionalitas unik dengan menumpuk keputusan tersebut, membentuk rantai yang dapat disesuaikan. Dengan IBM® NS1 Connect Traffic Steering, Anda tidak perlu memilih untuk mengoptimalkan berbagai hal seperti ISP pengguna dan lokasi geografis mereka. Anda dapat menggunakan data RUM untuk mempertimbangkan status kedua faktor, memprioritaskannya berdasarkan logika yang Anda buat.
Ini memberikan nilai bisnis dalam beberapa cara:
Data RUM memberikan informasi real-time yang diperlukan untuk membuat keputusan ini dengan kecepatan jaringan, mengoptimalkan aplikasi dan layanan dengan cara yang sangat terperinci dan dapat disesuaikan.
Bagi mereka yang suka mencari tahu detailnya, berikut adalah ikhtisar teknis tentang bagaimana IBM NS1 Connect mengumpulkan dan menganalisis data RUM untuk menginformasikan keputusan pengarahan lalu lintas.
Semuanya dimulai dengan konfigurasi properti web—baik itu aplikasi, layanan, atau mekanisme pengiriman konten lainnya. NS1 Connect menambahkan tag JavaScript ke properti web yang mengumpulkan informasi tentang lalu lintas pengguna masuk. Ketika pengguna akhir mengunjungi properti web, tag JavaScript tersebut melakukan serangkaian tes yang mengumpulkan data tentang kinerja dan ketersediaan.
Hasil tes tersebut kemudian dikirim ke NS1 Connect untuk dianalisis. Menggunakan hierarki persamaan dan teknik pemrosesan yang canggih, NS1 Connect berfokus pada elemen data yang relevan untuk menarik kesimpulan tentang kinerja dan ketersediaan. Hasil tersebut kemudian dikirimkan kembali ke NS1 Connect dan digunakan untuk keputusan pengarahan lalu lintas. Instruksi pengarahan lalu lintas baru diterima kira-kira setiap lima menit untuk hasil terkini yang mencerminkan kondisi internet yang terus berubah (terkadang disebut sebagai "cuaca internet").
Temukan apa yang dapat Anda lakukan dengan data RUM hari ini.
