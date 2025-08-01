Pengujian E2E menegaskan bahwa komponen terintegrasi (seperti front end, back end, database, dan layanan pihak ketiga) bekerja dengan lancar bersama. Ini juga berusaha untuk menggabungkan skenario pengguna dunia nyata.

Saat ini, terdapat berbagai jenis pengujian perangkat lunak yang tersedia secara lengkap. Anda dapat menguji area tertentu dari keseluruhan aplikasi, dengan memfokuskan pada aspek tertentu yang menarik, bahkan hingga pengujian unit pada tingkat penambahan terkecilnya. Mungkin Anda ingin menguji seberapa baik perangkat lunak menjalankan berbagai fungsi spesifik atau bagaimana komponennya semua saling cocok. Dalam kasus ini, sebaiknya Anda Jelajahi functional testing atau integration testing.

Tapi katakanlah tujuan Anda adalah mendapatkan gambaran paling lengkap tentang bagaimana aplikasi perangkat lunak beroperasi. Anda ingin melihat aplikasi beraksi—dari awal hingga selesai—dan melihat seberapa efisien aplikasi menangani subsistem dan dependensi terkait.

Di luar langkah-langkah itu, misalkan Anda juga ingin mendapatkan gambaran umum tentang seberapa baik antarmuka pengguna (UI) bekerja. Jadi, pendekatan apa pun yang Anda pilih perlu mengatasi kinerja aplikasi dari perspektif pengguna.

Pengujian E2E menyediakan jenis kerangka pengujian komprehensif yang menawarkan tampilan awal hingga akhir tentang perilaku aplikasi dan sarana untuk mengevaluasi kualitas pengalaman pengguna (UX).

Karena pengujian E2E cukup ambisius untuk mempertaruhkan seluruh siklus pengembangan aplikasi, tidak mengherankan untuk menemukan bahwa pengujian E2E membutuhkan lebih banyak komitmen, sumber daya, dan waktu.

Pengujian E2E berbeda secara signifikan dari strategi pengujian “kotak hitam”, di mana operasi disederhanakan menjadi penilaian “lulus/gagal”. Strategi ini berarti bahwa kami hanya mencari tahu apakah aplikasi berfungsi sebagaimana mestinya. Untuk alasan ini, E2E bukanlah pilihan ideal untuk setiap tujuan. Ini biasanya merupakan proses pengujian yang memakan waktu yang paling baik digunakan dalam situasi ketika penguji benar-benar memerlukan evaluasi setiap tahap kinerja aplikasi.