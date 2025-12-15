Apa itu integrasi CRM?

Integrasi CRM membantu tim penjualan, pemasaran, dan layanan mengoordinasikan pekerjaan mereka dan menggunakan data bersama untuk meningkatkan pengalaman pelanggan (CX), merampingkan proses, mengidentifikasi tren, mengurangi churn, dan mendorong pertumbuhan. Sistem CRM biasanya terintegrasi dengan sistem atau sumber data lain dengan menggunakan antarmuka pemrograman aplikasi (API), platform integrasi sebagai layanan (iPaaS), middleware, atau konektor yang dibangun sebelumnya, yang menyinkronkan data dan alur kerja di antara berbagai aplikasi.

Dengan mengintegrasikan platform CRM dengan sistem bisnis lainnya, organisasi dapat menciptakan sumber kebenaran tunggal (SSOT). Sistem terpadu dapat memberikan akurasi dan konteks data yang lebih besar, yang dapat mempercepat dan meningkatkan analisis, perencanaan, dan prakiraan. Sistem ini juga dapat memperkuat alur kerja dan kinerja dalam inisiatif terkait seperti perencanaan sumber daya perusahaan (ERP), e-commerce, otomatisasi pemasaran, dan layanan dukungan.

Otomatisasi sering digunakan dalam sistem terintegrasi untuk mengatur data dan merampingkan alur kerja. Dalam kasus integrasi CRM, tim TI mungkin menerapkan otomatisasi yang memusatkan data pelanggan dari berbagai aplikasi, seperti email, e-commerce, atau platform berlangganan. Data konsolidasi ini kemudian dapat digunakan untuk membantu menciptakan inisiatif penjualan atau pemasaran yang lebih bertarget yang mendorong pendapatan dan retensi pelanggan.

Dengan meningkatkan visibilitas data, integrasi CRM membantu organisasi mengelola dan mengukur perolehan prospek dan jalur penjualan mereka pada satu dasbor yang dapat disesuaikan—membantu meningkatkan produktivitas.

Sistem CRM dan integrasi terus berkembang dengan menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk memberikan kemampuan baru dan efisiensi di seluruh siklus hidup pelanggan. Misalnya, layanan pelanggan dapat mengandalkan AI percakapan untuk menanggapi permintaan pelanggan. Tim pemasaran dapat menggunakan AI generatif untuk membuat email yang dipersonalisasi. Dan tim penjualan dapat menggunakan AI prediktif untuk mencetak prospek.