Apa itu manajemen proyek tangkas?

Manajemen proyek tangkas merupakan suatu pendekatan terhadap inisiatif individual, paling sering dalam pengembangan produk atau perangkat lunak, yang bergantung pada prinsip-prinsip tangkas berupa kolaborasi, pengembangan berulang, fleksibilitas, kemampuan beradaptasi, dan perbaikan berkelanjutan. Manajemen tujuan proyek—jadwal waktu, sumber daya, sasaran, tim—difokuskan melalui lensa tangkas, dan dapat mencakup beberapa kerangka kerja berbeda, termasuk scrum, Kanban, dan lean.

Manajemen proyek tangkas, ketika dikelompokkan, dapat membentuk program yang juga dapat dikelola dengan prinsip-prinsip tangkas; program yang dikelompokkan bersama dapat membentuk portofolio, seperti boneka bersarang.

Tangkas, sebagai pendekatan, muncul pada tahun 2001 dengan publikasi Agile Manifesto oleh sekelompok insinyur perangkat lunak. Agile Manifesto mencakup empat nilai utama dan 12 prinsip. Nilai-nilai kuncinya adalah:

Individu dan interaksi di atas proses dan alat

Perangkat lunak yang berfungsi di atas dokumentasi yang komprehensif

Kolaborasi pelanggan di atas negosiasi kontrak

Menanggapi perubahan daripada mengikuti rencana

Nilai-nilai yang disukai tidak mengharuskan ditinggalkannya nilai-nilai yang tidak disukai. Misalnya, filosofi tangkas tidak melarang penggunaan rencana tetapi sebaliknya memberi penekanan lebih besar pada tanggapan dan persiapan terhadap perubahan yang tak terelakkan.

Seperti namanya, manajemen proyek yang tangkas dirancang untuk beroperasi di dunia yang penuh dengan persyaratan yang sering berubah. Alih-alih merencanakan setiap langkah proyek dengan cermat sebelum dimulai, tugas dibuat dengan cepat dan ditinjau secara teratur, didiskusikan, dan diubah sebagai respons terhadap masukan tim atau pelanggan.

Diasumsikan sejak awal bahwa rencana dan pendekatan harus berubah, dan tidak akan secara kaku mengikuti perencanaan awal. Anggota tim individu didorong untuk menyuarakan pendapat, tanpa hierarki yang kuat seperti dalam pendekatan lain.