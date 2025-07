Apa itu Scaled Agile Framework (SAFe)?

Large-Scale Scrum (LeSS) juga dibangun di atas kerangka kerja Scrum dan dirancang untuk beberapa tim yang bekerja pada satu produk. LeSS masih menggunakan sprint dan pertemuan serta ulasan scrum harian. Ini menggunakan sprint umum untuk semua tim dan berbagi satu backlog produk. LeSS menekankan penurunan skala atau perataan suatu organisasi. Hal ini menghindari penggunaan program dan portofolio dan sering kali merupakan yang terbaik untuk pengembangan yang berpusat pada produk, di mana banyak tim berkolaborasi dalam satu produk besar.

LeSS menawarkan dua kerangka kerja:

Basic LeSS: Basic LeSS adalah LeSS dalam keadaan default. Ini bekerja dengan satu pemilik produk, dua hingga delapan tim, dan scrum master untuk satu hingga tiga tim tersebut. Tim-tim ini mengerjakan satu produk yang dapat dikirim, satu backlog produk, dan satu backlog sprint. Setiap tim juga mengerjakan satu sprint yang mencakup seluruh tim.

LeSS Huge: LeSS Huge bekerja paling baik dengan perusahaan yang memiliki lebih dari delapan tim (dan berpotensi memiliki ribuan orang). Tim-tim ini dikelompokkan ke dalam area persyaratan yang berbeda, yang masing-masing memiliki pemilik produk mereka sendiri. Satu pemilik produk secara keseluruhan bekerja dengan setiap pemilik produk area untuk mensintesis tujuan di semua tim. Implementasi ini masih menggunakan satu sprint untuk semua tim dan satu backlog produk.