Panduan implementasi CMMS

Semakin banyak organisasi mengadopsi dan mengandalkan berbagai teknologi baru untuk menyederhanakan operasi pemeliharaan dan meningkatkan efisiensi. CMMS modern menggunakan kecerdasan buatan (AI), machine learning (ML) dan Internet of Things (IoT) untuk menyederhanakan alur kerja, mengurangi waktu henti aset, dan meningkatkan pengambilan keputusan berbasis data.

Penerapan CMMS bukan hanya tentang menginstal perangkat lunak. Ini adalah proses yang sangat terstruktur yang mengintegrasikan CMMS ke dalam sistem pemeliharaan yang ada, menyederhanakan alur kerja dan meningkatkan hasil. Implementasi CMMS yang kuat bergantung pada pengumpulan dan analisis data tingkat lanjut untuk memberikan gambaran real-time kepada pemangku kepentingan tentang kinerja aset mereka yang paling berharga dan bagaimana mereka harus dipertahankan.