Sistem manajemen pemeliharaan terkomputerisasi (CMMS) untuk perawatan kesehatan adalah platform perangkat lunak yang telah disetel untuk memenuhi kebutuhan penyedia layanan kesehatan.
Platform CMMS memberi tim operasi perawatan kesehatan hub terpusat untuk mengotomatiskan dan merampingkan alur kerja pemeliharaan, memantau kinerja aset, dan meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan berbasis data mereka.
Fasilitas perawatan kesehatan seperti rumah sakit, klinik, dan kantor spesialis sangat kompleks dan menantang untuk dikelola. Solusi CMMS untuk perawatan kesehatan merupakan bagian penting dari manajemen aset perusahaan (EAM), yang memungkinkan tim di fasilitas seperti ini untuk memelihara aset penting melalui kombinasi perangkat lunak, sistem, dan layanan.
Platform CMMS membantu tim operasi pemeliharaan mengoptimalkan waktu aktif aset, merampingkan praktik pemeliharaan, dan mengotomatiskan kepatuhan dalam industri yang sangat diatur. Fasilitas perawatan kesehatan yang mengandalkan CMMS untuk mengelola kegiatan pemeliharaan mereka meningkatkan keselamatan pasien, menurunkan biaya dan mengurangi kemungkinan kesalahan manusia.
Sistem manajemen pemeliharaan terkomputerisasi (CMMS) adalah platform perangkat lunak yang membantu organisasi mengotomatiskan alur kerja dan meningkatkan operasi pemeliharaan dari satu hub digital terpusat.
Sebelum meluasnya penggunaan perangkat lunak CMMS, manajer pemeliharaan terpaksa mengandalkan alat manual seperti daftar periksa dan spreadsheet untuk proses pemeliharaan mereka. Karena teknologi baru membuat aset lebih kompleks, metode ini dengan cepat menjadi usang.
Solusi CMMS modern adalah pendorong utama transformasi digital, yang memungkinkan perusahaan untuk menggunakan teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI), machine learning (ML), dan Internet of Things (IoT) untuk meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan kinerja aset. Platform CMMS sangat diminati, dengan pasar global diperkirakan mencapai hampir USD 1,3 miliar tahun lalu dan diproyeksikan tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) 11% per tahun.1
Solusi modern (CMMS) membantu fasilitas perawatan kesehatan merencanakan, membuat, melacak, dan mengatur permintaan layanan, perintah kerja, dan pemeliharaan rutin dengan lebih efisien, menghilangkan tugas perencanaan tugas yang berlebihan untuk teknisi peralatan biomedis terbatas (BMET).
Dengan mengotomatiskan aspek manajemen pemeliharaan yang sebelumnya membutuhkan input manusia, solusi CMMS membantu fasilitas medis mengoptimalkan operasi pemeliharaan mereka.
Berikut adalah pandangan lebih dekat tentang manfaat perangkat lunak CMMS di fasilitas perawatan kesehatan. Platform CMMS berbasis cloud memungkinkan teknisi untuk melakukan pemeliharaan mobile, melacak perintah kerja, dan mengakses aktivitas pemeliharaan dari jarak jauh dengan perangkat mobile mereka.
Solusi sistem manajemen pemeliharaan terkomputerisasi perawatan kesehatan modern (CMMS) adalah platform perusahaan terpusat dan berbasis data yang merampingkan dan mengotomatiskan operasi pemeliharaan di fasilitas medis.
Solusi CMMS membantu manajer pemeliharaan memperbaiki perangkat medis dengan lebih efisien, mengoptimalkan manajemen siklus hidup aset, dan membuat keputusan berbasis data yang lebih terinformasi. Berikut adalah tampilan lebih dekat pada fitur inti mereka.
Perangkat lunak Perawatan Kesehatan CMMS mengotomatiskan aspek-aspek utama Order Management, seperti permintaan pemeliharaan dan penjadwalan teknisi, dan melacak setiap tugas hingga selesai.
Proses ini memastikan bahwa fasilitas perawatan kesehatan memiliki riwayat pemeliharaan terperinci untuk setiap aset dalam portofolio mereka yang sesuai dengan jaminan yang dikeluarkan oleh The Joint Commission, sebuah organisasi independen yang mensertifikasi penyedia layanan kesehatan di AS.
Perangkat lunak Perawatan Kesehatan CMMS membantu manajer pengadaan yang bertanggung jawab untuk memelihara inventaris di fasilitas kesehatan melacak suku cadang dan alat dan menyimpan catatan terperinci.
Beberapa platform CMMS dapat diprogram untuk secara otomatis memesan ulang item ketika stok habis, membantu manajer mengurangi kekurangan suku cadang dan mengoptimalkan tingkat stok.
Platform perangkat lunak CMMS perawatan kesehatan membantu tim operasi pemeliharaan berkembang jauh dari praktik pemeliharaan reaktif, di mana komponen hanya diperbaiki atau diganti ketika telah rusak.
Alat CMMS modern memungkinkan tim pemeliharaan menerapkan proses pemeliharaan prediktif dan preventif, saat perintah kerja dikeluarkan berdasarkan data pemeliharaan real-time yang dikumpulkan dari perangkat IoT. Praktik-praktik ini telah terbukti memperpanjang rentang hidup aset dan mengurangi kemungkinan kerusakan mahal di fasilitas perawatan kesehatan.
Perangkat lunak CMMS perawatan kesehatan tingkat lanjut dilengkapi dengan dasbor ramah pengguna yang dapat memvisualisasikan metrik kinerja utama (KPI) seperti rata-rata waktu perbaikan (MTTR) dan waktu rata-rata antara kegagalan (MTBF). Sistem perawatan kesehatan canggih ini memungkinkan manajer fasilitas medis untuk melacak kinerja tim operasi pemeliharaan mereka, kesehatan aset, waktu aktif, waktu henti, dan keausan secara real-time.
Manajemen siklus hidup aset (ALM) untuk perangkat medis adalah pendekatan strategis yang komprehensif untuk mengelola peralatan medis seperti mesin MRI, ventilator, dan monitor di sepanjang siklus hidupnya. Proses ini dimulai dari pengadaan dan pemasangan melalui pengoptimalan dan pembuangan. ALM membantu fasilitas medis memastikan bahwa aset yang mereka andalkan aman, efektif, dan selalu sesuai dengan peraturan yang relevan.
ALM di fasilitas perawatan kesehatan sangat penting untuk keselamatan pasien, memastikan staf perangkat medis yang diandalkan untuk memberikan perawatan pasien secara aman dan efektif. ALM juga membantu tim pemeliharaan memastikan bahwa praktik mereka sejalan dengan standar perawatan kesehatan seperti Joint Commission and the Food and Drug Administration (FDA).
ALM untuk perangkat medis biasanya dipecah menjadi empat tahap:
-
Berikut adalah lima contoh dunia nyata tentang bagaimana rumah sakit menggunakan solusi sistem manajemen pemeliharaan terkomputerisasi (CMMS) untuk meningkatkan operasi pemeliharaan mereka.
Rumah sakit dan jenis infrastruktur fasilitas medis lainnya bergantung pada perangkat lunak CMMS perawatan kesehatan untuk memelihara perangkat medis mereka dengan penjadwalan pemeliharaan preventif (PM). Dengan melacak kesehatan aset dengan data real-time, CMMS dapat melakukan pemeliharaan korektif dengan menjadwalkan perbaikan secara proaktif sebelum komponen rusak dan menyebabkan penghentian pekerjaan. Perangkat lunak manajemen pemeliharaan dapat secara otomatis menghasilkan perintah kerja dan mengirim pemberitahuan ke teknisi rumah sakit di aplikasi seluler.
Alat CMMS berkemampuan IoT membantu manajer pemeliharaan rumah sakit memantau aspek-aspek penting dari kinerja aset seperti getaran, suhu, dan tingkat cairan dalam peralatan medis secara real-time, memungkinkan pendekatan pemeliharaan prediktif berkembang. Solusi CMMS membantu rumah sakit dan staf rumah sakit menghindari kegagalan peralatan yang tidak terduga, memperpanjang rentang hidup peralatan medis yang mahal, dan mengotomatiskan aspek operasi pemeliharaan rumah sakit yang sebelumnya harus dilakukan secara manual.
Rumah sakit menggunakan alat CMMS untuk mengotomatiskan sistem seperti HVAC, pipa ledeng dan listrik yang memastikan peralatan klinis dapat berfungsi. CMMS dapat memusatkan operasi manajemen fasilitas perawatan kesehatan, mengotomatiskan pelacakan pesanan kerja dan manajemen inventaris, dan membantu manajer fasilitas rumah sakit melacak kinerja aset secara real-time. Ketika bagian atau sistem di rumah sakit gagal, CMMS secara otomatis memicu permintaan layanan dan menetapkan perintah kerja, memberi tahu teknisi di aplikasi mobile.
Organisasi layanan kesehatan yang mengoperasikan rumah sakit dan fasilitas medis lainnya di berbagai wilayah menghadapi persyaratan kepatuhan yang ketat dari undang-undang seperti Undang-Undang Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan (HIPAA). Undang-undang ini mewakili undang-undang federal yang melindungi informasi kesehatan pasien rahasia (PHI) dari pengungkapan yang tidak sah di AS. CMMS untuk perangkat lunak perawatan kesehatan dapat mengotomatiskan aspek kepatuhan, memastikan fasilitas mengikuti peraturan yang diwajibkan dan mengurangi kemungkinan kesalahan manusia dalam pelaporan kepatuhan.
Rumah sakit bergantung pada aset yang kompleks dan penting seperti mesin sinar-X, peralatan sterilisasi, pemindai, dan robotika untuk berfungsi. Solusi perangkat lunak CMMS perawatan kesehatan dapat diprogram untuk melacak kinerja perangkat medis dengan data real-time yang dikumpulkan dari sensor IoT dan melakukan analisis data untuk membantu pemangku kepentingan memahami seberapa hemat biaya aset ini. Insight ini sangat penting dalam memandu perencanaan modal dan pengambilan keputusan strategis tentang bagaimana mendanai potensi investasi di aset saat ini dan masa depan.
Karena industri perawatan kesehatan terus berkembang dan beradaptasi untuk memenuhi tuntutan pasar yang terus berubah, perangkat lunak sistem manajemen pemeliharaan terkomputerisasi kesehatan (CMMS) akan terus memainkan peran penting. Berikut adalah tiga area di mana inovasi kemungkinan akan berlanjut di tahun-tahun mendatang:
