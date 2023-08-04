Tag
Operasi bisnis

CMMS membantu fasilitas medis berkembang dalam menghadapi kekurangan tenaga kerja

Dokter melihat monitor pemindai CT
By Chrystal R. China and Mesh Flinders and Ian Smalley

CMMS Perawatan Kesehatan: Apa itu, manfaat utama dan contoh penggunaan

Sistem manajemen pemeliharaan terkomputerisasi (CMMS) untuk perawatan kesehatan adalah platform perangkat lunak yang telah disetel untuk memenuhi kebutuhan penyedia layanan kesehatan.

Platform CMMS memberi tim operasi perawatan kesehatan hub terpusat untuk mengotomatiskan dan merampingkan alur kerja pemeliharaan, memantau kinerja aset, dan meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan berbasis data mereka.

Fasilitas perawatan kesehatan seperti rumah sakit, klinik, dan kantor spesialis sangat kompleks dan menantang untuk dikelola. Solusi CMMS untuk perawatan kesehatan merupakan bagian penting dari manajemen aset perusahaan (EAM), yang memungkinkan tim di fasilitas seperti ini untuk memelihara aset penting melalui kombinasi perangkat lunak, sistem, dan layanan.

Platform CMMS membantu tim operasi pemeliharaan mengoptimalkan waktu aktif aset, merampingkan praktik pemeliharaan, dan mengotomatiskan kepatuhan dalam industri yang sangat diatur. Fasilitas perawatan kesehatan yang mengandalkan CMMS untuk mengelola kegiatan pemeliharaan mereka meningkatkan keselamatan pasien, menurunkan biaya dan mengurangi kemungkinan kesalahan manusia.

Apa itu CMMS?

Sistem manajemen pemeliharaan terkomputerisasi (CMMS) adalah platform perangkat lunak yang membantu organisasi mengotomatiskan alur kerja dan meningkatkan operasi pemeliharaan dari satu hub digital terpusat.

Sebelum meluasnya penggunaan perangkat lunak CMMS, manajer pemeliharaan terpaksa mengandalkan alat manual seperti daftar periksa dan spreadsheet untuk proses pemeliharaan mereka. Karena teknologi baru membuat aset lebih kompleks, metode ini dengan cepat menjadi usang.

Solusi CMMS modern adalah pendorong utama transformasi digital, yang memungkinkan perusahaan untuk menggunakan teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI), machine learning (ML), dan Internet of Things (IoT) untuk meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan kinerja aset. Platform CMMS sangat diminati, dengan pasar global diperkirakan mencapai hampir USD 1,3 miliar tahun lalu dan diproyeksikan tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) 11% per tahun.1

Manfaat utama CMMS untuk fasilitas perawatan kesehatan

Solusi modern (CMMS) membantu fasilitas perawatan kesehatan merencanakan, membuat, melacak, dan mengatur permintaan layanan, perintah kerja, dan pemeliharaan rutin dengan lebih efisien, menghilangkan tugas perencanaan tugas yang berlebihan untuk teknisi peralatan biomedis terbatas (BMET).

Dengan mengotomatiskan aspek manajemen pemeliharaan yang sebelumnya membutuhkan input manusia, solusi CMMS membantu fasilitas medis mengoptimalkan operasi pemeliharaan mereka.

Berikut adalah pandangan lebih dekat tentang manfaat perangkat lunak CMMS di fasilitas perawatan kesehatan. Platform CMMS berbasis cloud memungkinkan teknisi untuk melakukan pemeliharaan mobile, melacak perintah kerja, dan mengakses aktivitas pemeliharaan dari jarak jauh dengan perangkat mobile mereka.

  • Peningkatan efisiensi operasional: Solusi CMMS dirancang untuk mengotomatiskan banyak tugas manual (misalnya, manajemen perintah kerja, penjadwalan pemeliharaan preventif, manajemen inventaris, pelacakan alur kerja, dan sebagainya) yang memakan waktu di fasilitas kesehatan. Mengotomatiskan proses ini membantu tim pemeliharaan perawatan kesehatan menjaga peralatan medis dalam kondisi prima sehingga staf medis memiliki peralatan yang dibutuhkan untuk berkembang. Solusi CMMS juga membantu tim pemeliharaan memprioritaskan tugas berdasarkan kepentingan dan sensitivitas waktu. Ketika pemeliharaan dapat secara efektif memprioritaskan tugas, fasilitas kesehatan dapat lebih mudah menghindari kegagalan peralatan dan waktu henti yang berdampak negatif pada perawatan pasien.
  • Pelatihan karyawan yang ditingkatkan: CMMS modern mendukung pelatihan dan berbagi pengetahuan di antara teknisi medis sehingga setiap anggota tim mengoptimalkan talenta mereka. Misalnya, perangkat lunak CMMS perawatan kesehatan dapat menyimpan manual, panduan cara, dan dokumentasi pemecahan masalah, membantu teknisi yang kurang berpengalaman mempelajari dasar-dasarnya lebih cepat dan teknisi berpengalaman menangani tugas yang lebih kompleks.
  • Pemantauan pasien jarak jauh: Banyak platform CMMS canggih menawarkan kemampuan pemantauan jarak jauh untuk staf yang bertanggung jawab untuk memantau pasien di rumah mereka. Alat CMMS memungkinkan teknisi mengumpulkan data real-time, memantau kinerja peralatan, dan mendiagnosis masalah tanpa kehadiran secara fisik. Pemantauan jarak jauh memungkinkan teknisi untuk mengatasi masalah dengan segera, dari mana saja, dengan akses seluler ke platform CMMS, mengurangi kebutuhan untuk beberapa kunjungan lokasi dan mengoptimalkan waktu dan sumber daya mereka.
  • Penjadwalan yang lebih efisien: CMMS modern dapat mengoptimalkan penjadwalan tenaga kerja, mengintegrasikan faktor-faktor seperti ketersediaan teknisi, keahlian, dan beban kerja. Dengan menetapkan tugas dan rute secara efisien, CMMS membantu memastikan bahwa teknisi digunakan secara efektif dan pemeliharaan dan perbaikan peralatan penting diselesaikan tepat waktu.
  • Komunikasi yang ditingkatkan: Perangkat lunak CMMS merampingkan komunikasi antara pemasok dan vendor, membantu BMET melacak kontrak pemeliharaan, informasi garansi, dan perjanjian layanan untuk perangkat medis di fasilitas perawatan kesehatan. Fitur koordinasi pemasok juga memastikan bahwa fasilitas memiliki dukungan yang mereka butuhkan dan dapat memanfaatkan keahlian eksternal.
  • Siklus hidup aset yang diperpanjang: CMMS dapat memberikan pandangan komprehensif tentang seluruh siklus hidup aset medis penting di fasilitas perawatan kesehatan—mulai dari pengadaan dan pemasangan hingga pemeliharaan, pengoptimalan, dan pensiun. Dengan melacak riwayat aset, aktivitas pemeliharaan, dan data kinerja, CMMS memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cerdas tentang aset penting di tingkat eksekutif. Memanfaatkan pendekatan strategis untuk pemeliharaan aset dapat membantu fasilitas mengoptimalkan penggunaan peralatan dan mengurangi beban kerja teknisi yang berlebihan.
  • Visualisasi data yang lebih baik: Platform CMMS dapat mengumpulkan dan menganalisis data fasilitas kesehatan, seperti kinerja peralatan, biaya pemeliharaan, dan produktivitas teknisi, dan menampilkannya dengan cara yang mudah dicerna oleh manajer. Para pemangku kepentingan dapat membuat dan melihat laporan yang dapat disesuaikan, memvisualisasikan data tren, dan memantau fungsionalitas aset untuk mempermudah pemecahan masalah dan manajemen inventaris. Informasi ini membantu manajer mengidentifikasi inefisiensi, meningkatkan proses dan membuat keputusan kepegawaian.
  • Peningkatan waktu aktif aset: Di fasilitas perawatan kesehatan, peralatan berteknologi tinggi yang berfungsi membuat perbedaan nyata dalam hasil kesehatan pasien, sehingga memaksimalkan waktu aktif aset sangat penting. Perangkat lunak CMMS memungkinkan tim BMET untuk menerapkan program pemeliharaan prediktif dan melacak tugas pemeliharaan preventif, mengalihkan fasilitas perawatan kesehatan dari strategi pemeliharaan reaktif ke proaktif dan meminimalkan kerusakan aset.
  • Kepatuhan peraturan otomatis: Fasilitas perawatan kesehatan harus mematuhi berbagai standar peraturan yang ketat. CMMS dapat membantu fasilitas tetap patuh dengan menawarkan pelacakan aset yang komprehensif dan memelihara catatan terperinci inspeksi, tugas pemeliharaan, dan perbaikan. Fitur-fitur ini—bersama dengan aplikasi mobile yang dapat mengirim teknisi pemberitahuan status aset waktu nyata—membantu organisasi medis seperti Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) mencapai kesiapan audit.
  • Pemeliharaan peralatan alternatif: Pemeliharaan peralatan alternatif (AEM) adalah strategi berbasis risiko dan berbasis data yang diaktifkan oleh CMMS yang memungkinkan rumah sakit dan fasilitas medis lainnya untuk mengubah jadwal perawatan yang direkomendasikan produsen sesuai dengan data historis mereka sendiri. AEM membantu fasilitas kesehatan mengoptimalkan kinerja aset, mengurangi biaya, dan melindungi pasien dengan beralih dari proses pemeliharaan berbasis kalender yang kaku ke pendekatan yang lebih dipesan lebih dahulu yang masih sesuai dengan peraturan yang diperlukan.

Fitur inti dari CMMS perawatan kesehatan

Solusi sistem manajemen pemeliharaan terkomputerisasi perawatan kesehatan modern (CMMS) adalah platform perusahaan terpusat dan berbasis data yang merampingkan dan mengotomatiskan operasi pemeliharaan di fasilitas medis.

Solusi CMMS membantu manajer pemeliharaan memperbaiki perangkat medis dengan lebih efisien, mengoptimalkan manajemen siklus hidup aset, dan membuat keputusan berbasis data yang lebih terinformasi. Berikut adalah tampilan lebih dekat pada fitur inti mereka.

Manajemen perintah kerja

Perangkat lunak Perawatan Kesehatan CMMS mengotomatiskan aspek-aspek utama Order Management, seperti permintaan pemeliharaan dan penjadwalan teknisi, dan melacak setiap tugas hingga selesai.

Proses ini memastikan bahwa fasilitas perawatan kesehatan memiliki riwayat pemeliharaan terperinci untuk setiap aset dalam portofolio mereka yang sesuai dengan jaminan yang dikeluarkan oleh The Joint Commission, sebuah organisasi independen yang mensertifikasi penyedia layanan kesehatan di AS.

Manajemen inventaris

Perangkat lunak Perawatan Kesehatan CMMS membantu manajer pengadaan yang bertanggung jawab untuk memelihara inventaris di fasilitas kesehatan melacak suku cadang dan alat dan menyimpan catatan terperinci.

Beberapa platform CMMS dapat diprogram untuk secara otomatis memesan ulang item ketika stok habis, membantu manajer mengurangi kekurangan suku cadang dan mengoptimalkan tingkat stok.

Penjadwalan pemeliharaan preventif dan pemeliharaan prediktif

Platform perangkat lunak CMMS perawatan kesehatan membantu tim operasi pemeliharaan berkembang jauh dari praktik pemeliharaan reaktif, di mana komponen hanya diperbaiki atau diganti ketika telah rusak.

Alat CMMS modern memungkinkan tim pemeliharaan menerapkan proses pemeliharaan prediktif dan preventif, saat perintah kerja dikeluarkan berdasarkan data pemeliharaan real-time yang dikumpulkan dari perangkat IoT. Praktik-praktik ini telah terbukti memperpanjang rentang hidup aset dan mengurangi kemungkinan kerusakan mahal di fasilitas perawatan kesehatan.

Visualisasi data

Perangkat lunak CMMS perawatan kesehatan tingkat lanjut dilengkapi dengan dasbor ramah pengguna yang dapat memvisualisasikan metrik kinerja utama (KPI) seperti rata-rata waktu perbaikan (MTTR) dan waktu rata-rata antara kegagalan (MTBF). Sistem perawatan kesehatan canggih ini memungkinkan manajer fasilitas medis untuk melacak kinerja tim operasi pemeliharaan mereka, kesehatan aset, waktu aktif, waktu henti, dan keausan secara real-time.

Empat tahap manajemen siklus hidup aset untuk perangkat medis

Manajemen siklus hidup aset (ALM) untuk perangkat medis adalah pendekatan strategis yang komprehensif untuk mengelola peralatan medis seperti mesin MRI, ventilator, dan monitor di sepanjang siklus hidupnya. Proses ini dimulai dari pengadaan dan pemasangan melalui pengoptimalan dan pembuangan. ALM membantu fasilitas medis memastikan bahwa aset yang mereka andalkan aman, efektif, dan selalu sesuai dengan peraturan yang relevan.

ALM di fasilitas perawatan kesehatan sangat penting untuk keselamatan pasien, memastikan staf perangkat medis yang diandalkan untuk memberikan perawatan pasien secara aman dan efektif. ALM juga membantu tim pemeliharaan memastikan bahwa praktik mereka sejalan dengan standar perawatan kesehatan seperti Joint Commission and the Food and Drug Administration (FDA).

ALM untuk perangkat medis biasanya dipecah menjadi empat tahap:

  1. Pengadaan: Tahap pengadaan adalah di mana pemangku kepentingan dalam organisasi medis merencanakan pembelian perangkat medis, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya, kinerja dan pelatihan dan pemeliharaan yang diperlukan.
  2. Instalasi dan penerapan: Pada tahap instalasi dan penerapan, perangkat medis baru dipasang dan disetel dengan kebutuhan organisasi yang telah membelinya.
  3. Pengoptimalan: Selama tahap pengoptimalan, manajer melacak penggunaan aset dan KPI untuk menyempurnakan bagaimana aset beroperasi dan menilai bagaimana aset tersebut memenuhi kebutuhan organisasi.
  4. Pemeliharaan dan pembuangan: Sepanjang siklus hidupnya, perangkat medis terus dipelihara dengan kemampuan pemeliharaan preventif dan pemeliharaan prediktif dari CMMS. Setelah KPI menunjukkan bahwa ia tidak lagi mampu bekerja dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan fasilitas perawatan kesehatan, itu dibuang dengan aman dan efisien.

-

Contoh penggunaan CMMS di lingkungan rumah sakit

Berikut adalah lima contoh dunia nyata tentang bagaimana rumah sakit menggunakan solusi sistem manajemen pemeliharaan terkomputerisasi (CMMS) untuk meningkatkan operasi pemeliharaan mereka.

Pemeliharaan preventif

Rumah sakit dan jenis infrastruktur fasilitas medis lainnya bergantung pada perangkat lunak CMMS perawatan kesehatan untuk memelihara perangkat medis mereka dengan penjadwalan pemeliharaan preventif (PM). Dengan melacak kesehatan aset dengan data real-time, CMMS dapat melakukan pemeliharaan korektif dengan menjadwalkan perbaikan secara proaktif sebelum komponen rusak dan menyebabkan penghentian pekerjaan. Perangkat lunak manajemen pemeliharaan dapat secara otomatis menghasilkan perintah kerja dan mengirim pemberitahuan ke teknisi rumah sakit di aplikasi seluler.
Pemeliharaan prediktif

Alat CMMS berkemampuan IoT membantu manajer pemeliharaan rumah sakit memantau aspek-aspek penting dari kinerja aset seperti getaran, suhu, dan tingkat cairan dalam peralatan medis secara real-time, memungkinkan pendekatan pemeliharaan prediktif berkembang. Solusi CMMS membantu rumah sakit dan staf rumah sakit menghindari kegagalan peralatan yang tidak terduga, memperpanjang rentang hidup peralatan medis yang mahal, dan mengotomatiskan aspek operasi pemeliharaan rumah sakit yang sebelumnya harus dilakukan secara manual.
Manajemen fasilitas

Rumah sakit menggunakan alat CMMS untuk mengotomatiskan sistem seperti HVAC, pipa ledeng dan listrik yang memastikan peralatan klinis dapat berfungsi. CMMS dapat memusatkan operasi manajemen fasilitas perawatan kesehatan, mengotomatiskan pelacakan pesanan kerja dan manajemen inventaris, dan membantu manajer fasilitas rumah sakit melacak kinerja aset secara real-time. Ketika bagian atau sistem di rumah sakit gagal, CMMS secara otomatis memicu permintaan layanan dan menetapkan perintah kerja, memberi tahu teknisi di aplikasi mobile.
Kepatuhan terhadap peraturan

Organisasi layanan kesehatan yang mengoperasikan rumah sakit dan fasilitas medis lainnya di berbagai wilayah menghadapi persyaratan kepatuhan yang ketat dari undang-undang seperti Undang-Undang Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan (HIPAA). Undang-undang ini mewakili undang-undang federal yang melindungi informasi kesehatan pasien rahasia (PHI) dari pengungkapan yang tidak sah di AS. CMMS untuk perangkat lunak perawatan kesehatan dapat mengotomatiskan aspek kepatuhan, memastikan fasilitas mengikuti peraturan yang diwajibkan dan mengurangi kemungkinan kesalahan manusia dalam pelaporan kepatuhan.
Perencanaan modal

Rumah sakit bergantung pada aset yang kompleks dan penting seperti mesin sinar-X, peralatan sterilisasi, pemindai, dan robotika untuk berfungsi. Solusi perangkat lunak CMMS perawatan kesehatan dapat diprogram untuk melacak kinerja perangkat medis dengan data real-time yang dikumpulkan dari sensor IoT dan melakukan analisis data untuk membantu pemangku kepentingan memahami seberapa hemat biaya aset ini. Insight ini sangat penting dalam memandu perencanaan modal dan pengambilan keputusan strategis tentang bagaimana mendanai potensi investasi di aset saat ini dan masa depan.

Masa depan CMMS untuk fasilitas perawatan kesehatan

Karena industri perawatan kesehatan terus berkembang dan beradaptasi untuk memenuhi tuntutan pasar yang terus berubah, perangkat lunak sistem manajemen pemeliharaan terkomputerisasi kesehatan (CMMS) akan terus memainkan peran penting. Berikut adalah tiga area di mana inovasi kemungkinan akan berlanjut di tahun-tahun mendatang:

  • Rekayasa klinis: Rekayasa klinis, pengelolaan perangkat medis yang kompleks sepanjang seluruh siklus hidupnya, makin dilakukan oleh platform CMMS. Di masa depan, karena solusi CMMS mengambil lebih banyak otonomi dan menjadi mampu mengelola lebih banyak tugas, tren ini kemungkinan akan berlanjut. Pendekatan ini dapat membantu tim pemeliharaan fasilitas lebih memenuhi kebutuhan pemeliharaan organisasi yang mereka layani.
  • Augmented reality untuk pemeliharaan aset: Augmented Reality (AR), integrasi real-time informasi digital ke dalam lingkungan pengguna, sudah berdampak pada bagaimana tim pemeliharaan mendekati perbaikan aset yang kompleks. Dengan menggunakan teknologi AR, teknisi dapat menerima instruksi tentang aset yang mereka perbaiki secara real-time, meningkatkan bimbingan jarak jauh dan kemampuan pelatihan CMMS serta memperpendek siklus perbaikan aset.
  • AI generatif untuk manajemen aset: Para pemimpin bisnis berusaha lebih melibatkan AI generatif (gen AI), jenis AI yang dapat membuat konten sebagai respons terhadap permintaan pengguna untuk meningkatkan cara mereka mengelola aset fisik mereka. Dalam CMMS untuk perawatan kesehatan, gen AI dapat mengeluarkan dan melacak perintah kerja, menganalisis dan melaporkan data IoT real-time, dan membuat strategi pemeliharaan aset terperinci. Beberapa solusi CMMS yang lebih canggih memungkinkan pengguna berinteraksi langsung dengan sistem yang menggunakan bahasa alami untuk meminta panduan, menghasilkan laporan, atau mengeluarkan perintah kerja.
Chrystal R. China

Staff Writer, Automation & ITOps

IBM Think

Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think
