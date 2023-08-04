Platform CMMS memberi tim operasi perawatan kesehatan hub terpusat untuk mengotomatiskan dan merampingkan alur kerja pemeliharaan, memantau kinerja aset, dan meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan berbasis data mereka.

Fasilitas perawatan kesehatan seperti rumah sakit, klinik, dan kantor spesialis sangat kompleks dan menantang untuk dikelola. Solusi CMMS untuk perawatan kesehatan merupakan bagian penting dari manajemen aset perusahaan (EAM), yang memungkinkan tim di fasilitas seperti ini untuk memelihara aset penting melalui kombinasi perangkat lunak, sistem, dan layanan.

Platform CMMS membantu tim operasi pemeliharaan mengoptimalkan waktu aktif aset, merampingkan praktik pemeliharaan, dan mengotomatiskan kepatuhan dalam industri yang sangat diatur. Fasilitas perawatan kesehatan yang mengandalkan CMMS untuk mengelola kegiatan pemeliharaan mereka meningkatkan keselamatan pasien, menurunkan biaya dan mengurangi kemungkinan kesalahan manusia.