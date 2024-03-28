Apa itu perbankan cloud?

Perbankan cloud adalah istilah yang mengacu pada penyampaian layanan perbankan berdasarkan permintaan oleh lembaga keuangan melalui internet. Seperti layanan komputasi cloud lainnya, layanan ini bergantung pada akses jarak jauh ke sumber daya komputasi, seperti server fisik, server virtual, pusat data, Perangkat Lunak sebagai Layanan (SaaS), dan banyak lagi.
Selain menawarkan kemudahan dan aksesibilitas yang lebih baik, perbankan berbasis cloud meningkatkan pengalaman pelanggan dengan cara lain, termasuk kemampuan untuk membayar banyak hal secara online. Saat nasabah lembaga keuangan yang menyediakan layanan perbankan cloud menonton film bayar-per-tayang di rumah atau memesan tumpangan melalui aplikasi, mereka akan membalasnya pada layanan perbankan digital cloud native. Layanan ini memfasilitasi transaksi, memastikan proses pembayaran lancar.
Selain mendukung berbagai layanan konsumen, ekosistem cloud juga membantu sektor keuangan mengurangi biaya dan memenuhi kebutuhan bisnis lainnya. Dari mendukung aplikasi yang meningkatkan pekerjaan jarak jauh hingga memberikan daya komputasi tinggi yang diperlukan untuk menjalankan kecerdasan buatan (AI), machine learning (ML), dan aplikasi Internet of Things (IoT), bank di mana-mana menggunakan kekuatan platform cloud.
Bagi konsumen, perbankan cloud telah membuat aktivitas sehari-hari seperti belanja dan transportasi menjadi lebih mudah. Pertimbangkan tugas membeli bahan makanan dan menjemput anak-anak Anda dari sekolah. Sebelum perbankan cloud menjadi kenyataan, tugas-tugas ini akan membutuhkan beberapa pemberhentian di lokasi yang berbeda. Sekarang, seseorang dapat menyelesaikannya hanya menggunakan smartphone dengan aplikasi perbankan cloud.
Kekuatan perbankan cloud tidak berhenti pada konsumen saja. Sektor perbankan semakin menggunakannya untuk meningkatkan keamanan data, menciptakan produk yang lebih inovatif, dan menerapkan teknologi mutakhir seperti AI dan ML untuk mengotomatiskan tugas-tugas biasa. Faktanya, migrasi cloud di lembaga keuangan telah menjadi begitu luas, sektor ini jauh melampaui yang lain (PDF) dan saat ini menyumbang sebanyak 16% dari pengeluaran cloud global.
Ketika lembaga keuangan berupaya menggunakan cloud untuk memberikan produk dan layanan yang lebih baik kepada pelanggan mereka dan mencapai tujuan transformasi digital mereka sendiri, mereka menyadari beberapa manfaat penting.
Mengalihkan beban kerja ke cloud telah memungkinkan bank menurunkan biaya yang terkait dengan penyimpanan data dan analisis data. Mengingat bank diwajibkan oleh hukum untuk menyimpan catatan keuangan terperinci untuk semua pelanggan, area ini menyimpan potensi besar untuk mengungkap insight berharga. Perbankan cloud memungkinkan lembaga keuangan beralih dari model penyimpanan data lokal menjadi solusi yang lebih fleksibel, bayar sesuai pemakaian, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan mereka.
Karena mereka melindungi informasi dan aset pelanggan yang paling penting, bank sering menjadi target upaya peretasan dan penipuan, tetapi mengalihkan layanan keuangan ke cloud telah membuatnya lebih aman. Solusi perbankan cloud modern menjaga data pelanggan tetap aman melalui lapisan perlindungan tambahan, seperti enkripsi dan deteksi penipuan. Solusi perbankan cloud juga membantu bank untuk tetap mematuhi peraturan yang selalu berubah yang mengatur industri mereka. Akhirnya, banyak penawaran cloud memiliki kemampuan pemulihan bencana (DR) bawaan yang membantu lembaga keuangan pulih dengan cepat setelah pelanggaran keamanan atau pemadaman besar-besaran.
Menggunakan cloud telah membuka sistem perbankan pada kekuatan AI di berbagai beban kerja. Salah satu contohnya adalah di bidang data pelanggan dan pengembangan produk. Ketika bank menyimpan data nasabah di cloud, algoritma AI dapat secara konstan memindai data tersebut untuk mendapatkan insight tentang perilaku nasabah yang kemudian dapat digunakan untuk merancang produk dan fitur baru. Contoh lain adalah di ruang manajemen hubungan pelanggan (CRM) di mana chatbot AI dan agen virtual sudah menggantikan pusat panggilan. Alat-alat ini meningkatkan dukungan pelanggan dengan membantu dalam berbagai tugas, seperti membuka rekening baru, mentransfer uang, dan mengajukan permohonan kartu kredit.
Karena perbankan cloud adalah ruang yang dinamis dan inovatif secara teknologi, ada aplikasi dan layanan baru yang dirancang setiap harinya. Ini berarti banyak kemampuan perbankan cloud yang sudah tersedia, yang secara signifikan mempersingkat waktu yang dibutuhkan bank untuk menawarkannya kepada nasabah mereka. Ketika bank yang sudah menerapkan infrastruktur cloud menemukan kebutuhan pelanggan yang tidak terpenuhi, kemungkinan sudah ada aplikasi siap pakai yang akan segera meningkatkan pengalaman pengguna.
Pada hari-hari awalnya, perbankan cloud hanyalah cara bagi bank untuk memberikan layanan keuangan kepada pelanggan mereka dari jarak jauh daripada secara langsung di lokasi fisik. Seiring berkembangnya industri, bank semakin banyak menggunakan cloud untuk menemukan efisiensi baru dalam infrastruktur dan operasi perbankan, terutama penyimpanan dan pemrosesan data.
Pada tahun 2000-an, ponsel pintar dan internet yang lebih cepat mengantarkan era inovasi digital di industri perbankan. Sektor ini pernah terbebani oleh biaya dan kendala infrastruktur fisik mulai berubah. Segera, bank menawarkan lebih banyak layanan secara digital. Setelah kekhawatiran awal tentang perlindungan dan keamanan data, nasabah mulai lebih mempercayai ruang dan menjadi lebih terbuka untuk melakukan transaksi online.
Pada dekade kedua abad baru ini, sudah menjadi hal yang biasa bagi nasabah untuk mengakses rekening mereka secara online, kapan saja, dan sering kali melalui perangkat pilihan mereka. Seiring dengan meningkatnya kemampuan keamanan dalam penawaran cloud publik, bank mulai mengakses server dan database mereka melalui internet juga, daripada melalui pusat data lokal seperti yang mereka lakukan di masa lalu. Hal ini membuat bank menjadi pelanggan untuk solusi cloud pribadi dan publik, dan memulai era saat ini dalam perbankan cloud. Perubahan ini menandai dimulainya era perbankan cloud saat ini, di mana penyedia layanan cloud (CSP) bersaing dalam hal keamanan, teknologi, dan fleksibilitas untuk memenuhi kebutuhan perbankan yang terus berkembang.
Ketika membentuk strategi cloud, lembaga keuangan menghadapi sedikit kesulitan menyeimbangkan antara permintaan nasabah akan aplikasi dan layanan terbaru, kepatuhan terhadap persyaratan peraturan yang menuntut, dan biaya. Salah satu pilihan terpenting yang harus mereka buat adalah antara cloud publik dan pribadi.
Ketika bank pertama kali mulai memindahkan layanan mereka ke cloud, sebagian besar memilih lingkungan cloud pribadi karena dianggap lebih aman. Cloud pribadi adalah lingkungan komputasi cloud yang sepenuhnya milik satu organisasi. Semua layanan cloud pada private cloud yang digunakan oleh lembaga keuangan dikirimkan pada jaringan pribadi, sehingga membatasi kemampuan pelaku kejahatan untuk menembusnya dan menyusupi data nasabah. Infrastruktur cloud pribadi biasanya terletak di dalam pusat data yang dimiliki oleh lembaga keuangan atau dikelola oleh vendor pihak ketiga yang dikontrak. Pengaturan ini menyediakan lapisan keamanan tambahan. Meskipun cloud privat menarik dalam hal keamanan dan kontrol, cloud privat tidak memiliki skalabilitas dan fleksibilitas yang ditawarkan oleh cloud publik. Karena cloud publik terus meningkatkan keamanannya, banyak bank kini memilihnya sebagai opsi yang layak.
Sebuah cloud publik adalah cloud yang di-host di domain publik yang dapat diakses melalui internet. Banyak perusahaan terbesar di dunia, termasuk Amazon Web Services (AWS), IBM, dan Microsoft Azure menyelenggarakan instance cloud publik. Cloud publik memungkinkan lembaga keuangan menyimpan data nasabah di pusat dan meningkatkan serta menurunkan skala layanan yang mereka langgani sesuai kebutuhan. Model cloud publik menawarkan keuntungan yang signifikan dalam biaya, skalabilitas, dan fleksibilitas. Namun, beberapa lembaga keuangan memiliki kekhawatiran tentang undang-undang privasi, karena banyak server yang menyimpan data sensitif terletak di beberapa negara.
Solusi hybrid cloud dan multicloud berupaya menggabungkan keunggulan komputasi cloud dari ekosistem publik dan privat. Lingkungan cloud hybrid persis seperti kedengarannya: kombinasi penawaran cloud pribadi dan publik. Multicloud adalah contoh ketika pelanggan cloud memilih berbagai layanan (publik dan pribadi) dari berbagai penyedia. Penerapan perbankan hybrid dan multicloud semakin populer karena memungkinkan lembaga keuangan untuk mendapatkan harga terendah yang tersedia dari beberapa penyedia saat memilih layanan cloud.
Ketika lembaga keuangan merangkul cloud beserta segudang manfaatnya, contoh penggunaan meningkat setiap hari. Institusi kecil dan besar sama-sama meluncurkan inisiatif transformasi digital baru dengan transformasi cloud sebagai pusatnya. Berikut adalah beberapa cara perbankan cloud mengubah dunia layanan keuangan.
Selama bertahun-tahun, banyak bank mengandalkan infrastruktur TI lama yang tetap ada selama puluhan tahun karena tingginya biaya penggantian. Namun, pemeliharaannya juga mahal, belum lagi biaya peluang karena tidak menggunakan kecepatan dan ketangkasan teknologi baru. Banyak bank saat ini menggabungkan solusi perbankan cloud ke dalam inisiatif modernisasi yang lebih luas. Sebagai bagian dari peralihan ini, mereka mentransisikan kemampuan inti seperti penyimpanan dan pemrosesan data dari infrastruktur TI lama yang mahal ke model operasi cloud yang lebih adaptif. Ini membantu mengurangi biaya dan meningkatkan tingkat penawaran teknologi mereka untuk pelanggan.
Perbankan cloud telah mengubah pengalaman perbankan secara keseluruhan sehingga beberapa bank baru tidak memiliki lokasi fisik sama sekali. Challenger banks, misalnya perusahaan teknologi yang sangat bergantung pada produk dan layanan teknologi finansial (fintech), menggunakan cloud untuk menciptakan platform perbankan digital. Beberapa menawarkan layanan mereka secara eksklusif pada aplikasi yang dapat Anda unduh ke ponsel cerdas Anda. Challenger banks sangat bergantung pada cloud untuk menyediakan layanan perbankan retail yang serupa dengan layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan tradisional, termasuk rekening tabungan dan giro, pinjaman, dan kartu kredit. Namun, mereka beroperasi tanpa biaya operasional yang terkait dengan cabang fisik dan karyawan yang diperlukan untuk mengelolanya.
Perbankan terbuka (atau "data bank terbuka") adalah praktik baru, yang dimungkinkan oleh teknologi cloud, di mana lembaga keuangan membuka data nasabah mereka kepada pihak ketiga, sering kali penyedia layanan keuangan lainnya, untuk mendorong inovasi dan memberikan layanan baru. Bank yang mempraktikkan perbankan terbuka pertama-tama harus mendapatkan izin dari nasabah mereka untuk membagikan informasi mereka, biasanya melalui formulir persetujuan. Kemudian, data mereka, termasuk akun, riwayat transaksi, dan informasi lainnya, dapat dibagikan melalui antarmuka pemrograman aplikasi, atau API. Penggunaan perbankan terbuka sangat bervariasi, tetapi biasanya mencakup peluang pemasaran untuk pinjaman dan layanan keuangan lainnya serta pengembangan produk digital baru.
Pergeseran dari cloud pribadi ke cloud publik oleh banyak lembaga keuangan telah memungkinkan penyedia cloud publik untuk menawarkan produk baru yang inovatif dalam model produk sebagai layanan, yang memungkinkan bank bereksperimen dengan layanan dan produk yang berbeda untuk pelanggan mereka. Penawaran siap pakai juga memungkinkan bank untuk tidak terlalu fokus pada fintech, yang jarang dianggap sebagai kompetensi inti perbankan, namun tetap mendapatkan keuntungan dari inovasi di bidang ini.
