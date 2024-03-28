Apa itu perbankan cloud?

Pada tahun 2000-an, ponsel pintar dan internet yang lebih cepat mengantarkan era inovasi digital di industri perbankan. Sektor ini pernah terbebani oleh biaya dan kendala infrastruktur fisik mulai berubah. Segera, bank menawarkan lebih banyak layanan secara digital. Setelah kekhawatiran awal tentang perlindungan dan keamanan data, nasabah mulai lebih mempercayai ruang dan menjadi lebih terbuka untuk melakukan transaksi online.

Pada dekade kedua abad baru ini, sudah menjadi hal yang biasa bagi nasabah untuk mengakses rekening mereka secara online, kapan saja, dan sering kali melalui perangkat pilihan mereka. Seiring dengan meningkatnya kemampuan keamanan dalam penawaran cloud publik, bank mulai mengakses server dan database mereka melalui internet juga, daripada melalui pusat data lokal seperti yang mereka lakukan di masa lalu. Hal ini membuat bank menjadi pelanggan untuk solusi cloud pribadi dan publik, dan memulai era saat ini dalam perbankan cloud. Perubahan ini menandai dimulainya era perbankan cloud saat ini, di mana penyedia layanan cloud (CSP) bersaing dalam hal keamanan, teknologi, dan fleksibilitas untuk memenuhi kebutuhan perbankan yang terus berkembang.

Ketika membentuk strategi cloud, lembaga keuangan menghadapi sedikit kesulitan menyeimbangkan antara permintaan nasabah akan aplikasi dan layanan terbaru, kepatuhan terhadap persyaratan peraturan yang menuntut, dan biaya. Salah satu pilihan terpenting yang harus mereka buat adalah antara cloud publik dan pribadi.