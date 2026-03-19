Apa itu otomatisasi API?

Praktik ini dapat digunakan untuk mengatur alur kerja menyeluruh, mengintegrasikan data antar-sistem, melakukan pemantauan berkelanjutan, pengujian, dan banyak lagi.



Otomatisasi API berfungsi untuk meningkatkan konsistensi dan efisiensi interaksi antara sistem perangkat lunak dengan merampingkan dan menjalankan operasi yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan mengotomatiskan interaksi ini, organisasi dapat mengurangi variabilitas dalam eksekusi, mendukung lebih banyak operasi, dan memberikan waktu respons yang lebih konsisten. Pendekatan ini juga memungkinkan pemrosesan yang lebih cepat dari peristiwa sistem rutin dan membantu memastikan bahwa aplikasi yang saling berhubungan beroperasi dengan cara yang lebih stabil dan terkoordinasi.



Laporan Fortune Business Insights memproyeksikan bahwa pada tahun 2032, nilai pasar manajemen API diperkirakan akan mencapai 32,8 miliar USD. 1 Seiring pertumbuhan ekosistem API, permintaan akan interaksi API throughput tinggi yang dapat diandalkan meningkat.



Gelombang berikutnya dari pertumbuhan ini didorong oleh sistem kecerdasan buatan (AI) yang mengandalkan API untuk mengambil data, memanggil layanan, dan mengoordinasikan alur kerja. Dua tahun lalu, Gartner memprediksi bahwa pada tahun 2026, lebih dari 30% peningkatan permintaan API akan berasal dari alat AI yang menggunakan model bahasa besar.2



“API tidak lagi menjadi pipa backend. API adalah jaringan ikat bisnis modern,” tulis Bryon Kataoka, CTO dari IsoA Group, dalam blog Komunitas IBM. 3Pengamatan Kataoka menggarisbawahi bagaimana peningkatan sentralitas API mempercepat kebutuhan akan otomatisasi API yang dapat mendukung beban kerja yang berkembang dan saling berhubungan ini.