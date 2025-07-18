Di antara berbagai jenis pengujian, pengujian unit memberikan pandangan yang hampir mikroskopis dari sebuah unit kode, yang merupakan komponen individual terkecil yang dievaluasi melalui pengujian perangkat lunak. Bahan utama yang diperlukan untuk pengujian unit yang tepat adalah isolasi sehingga fungsi unit dapat dievaluasi secara efektif.

Manfaat pengujian unit termasuk percepatan proses pengembangan perangkat lunak melalui otomatisasi dan penciptaan penghematan biaya tenaga kerja dengan memasukkan debugging awal dalam siklus hidup pengembangan perangkat lunak (SDLC). Upaya debugging tersebut mendukung penyimpanan setiap perubahan kode yang dibuat selama pengembangan dan meningkatkan kualitas kode secara keseluruhan.

Kerangka kerja pengujian unit membantu penguji menjalankan pengujian pada unit individu dan membangun basis kode keseluruhan yang lebih kuat. Test pass terjadi ketika sebuah tes memeriksa bagian tertentu dari kode dan menemukan bahwa tes dijalankan dengan benar, dan semua pemeriksaan terkait (juga disebut assertion) telah berhasil direalisasikan. Tes pass menunjukkan bahwa unit berperilaku seperti yang diharapkan.