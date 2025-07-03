Apa yang dimaksud dengan pengembangan berbasis pengujian (TDD)?

Pengembang menulis kode yang cukup untuk melewati setiap pengujian, kemudian pengujian dan kode tersebut disempurnakan sebelum beralih ke pengujian baru dan kemudian fitur baru.

Pengembangan berbasis pengujian pada dasarnya memaksa pengembang untuk memperlambat, memvalidasi, dan menyempurnakan kode mereka dalam siklus evaluasi yang lebih pendek. Meskipun tidak diperlukan, tim DevOps mendorong pembuat kode, dari pemula hingga profesional berpengalaman, untuk menggunakan TDD di berbagai bahasa pemrograman. Misalnya, Java, Python, dan sebagainya, antarmuka pemrograman aplikasi (application programming interface, API) dan aplikasi program.

Pemrograman dengan metode ini memperkuat hubungan antara pengodean, pengujian (dalam bentuk pengujian tingkat unit otomatis), dan desain kode. Meskipun pengembangan berbasis pengujian dapat meningkatkan waktu pengembangan awal, metode ini telah terbukti dapat meningkatkan fungsionalitas kode dan ketangkasan, serta menghemat waktu secara keseluruhan.

Dengan segera mengidentifikasi dan mengatasi kesalahan apa pun, pengembang yang menggunakan TDD dapat mencegah masalah kecil berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Pengembangan berbasis pengujian memaksa pengembang untuk memvalidasi dan menyempurnakan kode selama proses pengembangan, sehingga menyederhanakan pemeriksaan kualitas akhir dan perbaikan.

Kerangka kerja pengujian alternatif mencakup penulisan kode produksi sebelum semua pengujian otomatis ditulis, atau penulisan seluruh rangkaian pengujian sebelum kode produksi ditulis. Metode ini, meskipun belum tentu tidak efektif, telah terbukti meningkatkan waktu debugging yang diperlukan, terutama pada proyek yang lebih besar dan lebih kompleks.

Meskipun pengembangan berbasis pengujian umumnya digunakan untuk pembuatan kode produksi baru, metode ini juga sering digunakan untuk meningkatkan debugging kode lama yang dikembangkan dengan teknik yang lebih lama atau teknik lainnya.

Pengembangan berbasis pengujian memutarbalikkan proses pengembangan tradisional dengan menempatkan pengujian sebelum pengembangan. Sebagai pendekatan berulang, pengembangan berbasis pengujian meningkatkan kualitas dan keterbacaan kode dengan mendorong alur kerja yang dapat diuji dan menghasilkan kode berkualitas tinggi di tingkat unit. Ketika menerapkan pengujian unit, pengembang berfokus pada sebagian kecil logika, misalnya sebuah algoritma. Menulis kode secara khusus agar lulus pengujian tidak hanya menghasilkan kode yang lebih bersih dan lebih andal, tetapi juga membantu meningkatkan dokumentasi.