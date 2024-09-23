Firmware diinstal pada perangkat saat perangkat sedang diproduksi. Terutama, ini memfasilitasi komunikasi antara sistem operasi (OS) dan perangkat itu sendiri. Unit pemrosesan pusat (CPU) komputer, tempat input data diubah menjadi output informasi, mengambil firmware dari memori komputer dan menjalankannya.

Terletak di memori non-volatile perangkat, di mana konten dapat disimpan saat perangkat mati, firmware dapat ditulis ke sejumlah jenis memori yang berbeda, termasuk memori akses acak (RAM), memori hanya-baca (ROM), memori hanya-baca yang dapat diprogram dan dapat dihapus (EPROM) dan memori flash. Seiring kompleksitas tugas yang dibutuhkan firmware telah meningkat, ini telah mengambil beberapa karakteristik perangkat keras komputer, yaitu penggunaan memori flash dan sistem input/output dasar (BIOS).

Firmware biasanya menyimpan data dalam memori ‘non-volatil’ atau ‘hanya-baca‘ (ROM) sistem, juga dikenal sebagai memori flash. Jenis memori ini digunakan di berbagai perangkat portabel seperti flash drive, smartphone, kamera digital, laptop, dan banyak lagi, dan sangat penting untuk fungsionalitas firmware. Baru-baru ini, memori flash telah memperoleh beberapa kemampuan yang sama yang biasanya terkait dengan komputer.

Misalnya, ketika komputer di-boot, itu melewati urutan yang dikenal sebagai sistem input/output dasar (BIOS). Firmware pertama yang menjalankan urutan BIOS menggunakan chip ROM, tetapi sekarang sistem telah beralih menggunakan memori flash untuk BIOS sehingga data dapat ditulis ulang tanpa chip harus dilepas dari papan sistem dan dipasang kembali setelah diprogram ulang.