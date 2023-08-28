Tag
Panduan pemula untuk otomatisasi dan AIOps

Pemilik bisnis mendiskusikan proyek di studio desain

Jika Anda siap untuk memperluas—atau bahkan memulai—strategi otomatisasi dan AIOps Anda, Anda datang ke tempat yang tepat. Postingan blog ini matang dengan langkah selanjutnya yang dapat Anda gunakan untuk lebih memahami, membantu membujuk, dan mulai menerapkan AIOps dalam organisasi Anda. Kasus untuk menanamkan kecerdasan buatan (AI) ke dalam operasi TI Anda sangat menarik, dengan manfaat dan contoh penggunaan.

Pertama, mari kita mulai dengan premis dasar—karena sistem TI menjadi lebih kompleks dan saling terkait, otomatisasi adalah alat paling penting yang Anda miliki. Kami mendefinisikan otomatisasi sebagai penerapan teknologi, program, robotika atau proses yang membantu Anda mewujudkan hasil dengan input manusia minimal dan pada skala yang melebihi kemampuan manusia.

Sekarang mari kita lihat bagaimana otomatisasi—ketika diterapkan ke TI—membantu Anda mencapai hasil bisnis yang lebih baik di tiga bidang utama, bersama dengan apa yang harus diketahui setiap pemula untuk memulai.

1. Aplikasi dan kinerja sistem yang lebih baik melalui observabilitas

Solusi observabilitas yang didukung AI menghadirkan pemantauan tingkat lanjut untuk memberikan konteks yang Anda butuhkan agar dapat menyelesaikan insiden dengan lebih cepat. Alat pemantauan tradisional mungkin memberi Anda metrik dan data, tetapi mereka sering tidak memiliki kemampuan untuk memberikan gambaran lengkap tentang perilaku sistem. Di sisi lain, observabilitas berfokus pada pengumpulan data, log, dan jejak waktu nyata untuk menciptakan pandangan menyeluruh tentang lingkungan TI Anda.

Apa yang harus diketahui pemula tentang observabilitas:

  • Observabilitas bukanlah evolusi pemantauan kinerja aplikasi (APM). APM memberikan debugging aplikasi sedangkan observabilitas memberikan pemahaman tentang aplikasi. Tonton videonya: 
 
  • Observabilitas mengandalkan algoritme AI yang canggih untuk menganalisis data dalam jumlah besar dengan cepat dan mengidentifikasi pola dan anomali.
  • Alat observabilitas menemukan kondisi yang mungkin tidak pernah Anda ketahui atau pikirkan untuk mencari, kemudian melacak hubungan mereka dengan masalah kinerja tertentu untuk analisis akar masalah dan penyelesaian yang lebih cepat. Baca Panduan Enterprise.
  • Menggunakan observabilitas di awal pengembangan adalah hal yang baik karena memungkinkan tim   untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah dalam kode baru sebelum berdampak pada pengguna akhir.
  • Anda dapat menskalakan secara otomatis dengan observabilitas. Misalnya, Anda dapat menentukan instrumentasi dan agregasi data sebagai bagian dari konfigurasi klaster Kubernetes dan mulai mengumpulkan telemetri dari saat klaster ini berputar naik hingga berputar turun.
  • Observabilitas memberikan manfaat bagi sistem dari semua ukuran dengan secara proaktif memantau komponen penting dan memberikan deteksi anomali. Baca tentang mitos observabilitas.

2. Pengoptimalan dan pengendalian biaya melalui operasi otomatis

Sementara aplikasi modern dan sistem TI semakin kompleks, banyak pengguna cloud masih menggunakan kebiasaan yang sudah dikenal untuk menyediakan sumber daya secara berlebihan untuk mengurangi risiko kinerja. Namun hampir sepertiga organisasi memperkirakan bahwa mereka menyia-nyiakan pengeluaran cloud mereka. Operasi otomatis yang didukung oleh AIOps dapat membantu Anda memecahkan pendekatan mahal itu dan mengoptimalkan infrastruktur TI, alokasi sumber daya, dan penggunaan cloud Anda. Dengan menganalisis data historis dan metrik waktu nyata, AIOps dapat membantu Anda mengambil keputusan cerdas tentang penyediaan sumber daya, memastikan bahwa Anda menaikkan atau menurunkan skala tergantung pada kebutuhan permintaan. Hasilnya adalah Anda dapat memastikan kinerja aplikasi dengan biaya serendah mungkin.

Apa yang harus diketahui pemula tentang operasi otomatis:

  • AIOps dapat membantu mengurangi biaya infrastruktur yang tidak perlu dengan mengidentifikasi sumber daya yang kurang dimanfaatkan dan merekomendasikan pengoptimalan atau penutupannya. Mulailah dengan memikirkan kembali operasi cloud Anda.
  • Dengan mengotomatiskan penyediaan sumber daya, Anda dapat menghindari kesalahan manual dan mengoptimalkan kinerja keseluruhan sistem TI Anda.
  • Platform pengoptimalan biaya cloud memungkinkan Anda untuk terus mengotomatiskan tindakan penting secara real-time dalam skala yang tidak dapat ditandingi oleh manusia, tidak peduli seberapa terampilnya.
  • FinOps (Keuangan + Operasi) adalah kerangka kerja manajemen keuangan yang terus berkembang yang dapat disertakan dalam operasi otomatisasi untuk membantu memberikan penghematan biaya dan inovasi yang lebih cepat. Tonton videonya: 
 
  • Solusi didukung AI yang membantu Anda mengelola operasi secara otomatis juga dapat membantu Anda menciptakan TI yang lebih berkelanjutan dengan mengurangi limbah. Baca panduannya: Mempercepat FinOps dan TI yang Berkelanjutan.

3. Manajemen dan penyelesaian insiden yang lebih cepat

Manajemen insiden adalah bagian penting dari operasi TI. Kecepatan di mana masalah dapat diidentifikasi dan diperbaiki—waktu rata-rata untuk penyelesaian atau MTTR – seringkali merupakan perbedaan antara latihan kebakaran TI atau pelanggan yang bahagia. AIOps menggunakan algoritma AI dan analisis data untuk mengotomatiskan deteksi, analisis, dan penyelesaian insiden.

Menerapkan platform AIOps adalah langkah pertama yang sangat baik untuk organisasi mana pun. Misalnya, platform AIOps dapat memantau log server dan data jaringan secara real-time, secara otomatis mengidentifikasi pola yang menunjukkan suatu insiden dan memicu peringatan kepada tim TI. Pendekatan proaktif ini membantu tim TI merespons dengan cepat, meminimalkan gangguan dan meningkatkan kepuasan pelanggan.

Apa yang harus diketahui pemula tentang manajemen insiden dan platform AIOps:

  • Manajemen insiden tradisional, yang bergantung pada waktu dan upaya manual, dengan cepat digantikan oleh platform AIOps yang didukung AI. Baca artikel AIThority tentang manajemen insiden.
  • Pendekatan yang didukung AI ini mengubah manajemen insiden dari reaktif menjadi proaktif (dan bahkan preventif). Dapatkan Panduan Pasar Gartner.
  • Platform AIOps dapat menyerap dan mengorelasikan data dari berbagai sumber untuk memberikan pandangan komprehensif tentang seluruh lingkungan TI.
  • Pengguna dapat berbagi pandangan komprehensif ini pada satu panel kaca, yang berarti silo operasional dan ruang perang tradisional (dan memakan waktu) sudah tidak ada lagi dan kolaborasi masuk. Baca blognya: ”Manajemen operasi TI yang lebih cerdas dengan IBM® AIOps Insights
  • Platform AIOps dapat di-host sendiri atau diimplementasikan sebagai solusi SaaS. Itu memungkinkan organisasi dari berbagai ukuran untuk menemukan solusi yang paling cocok untuk mereka.
  • Platform AIOps yang di-host sendiri menawarkan kontrol dan opsi kustomisasi yang lebih besar serta cocok untuk operasi yang kompleks, sementara platform AIOps berbasis SaaS memberikan kemudahan implementasi dan skalabilitas, memungkinkan organisasi berfokus pada pemanfaatan kemampuan platform alih-alih mengelola infrastruktur dasarnya.
Memulai penggunaan AIOps untuk organisasi Anda

Di mana pun Anda berada dalam perjalanan transformasi digital Anda, IBM® siap membantu. Kami menawarkan solusi yang membantu Anda pindah dari model perbaikan lama ke pendekatan didukung AI untuk membantu Anda memberikan pengalaman pelanggan luar biasa, memastikan kinerja aplikasi, mengurangi biaya, dan mengatasi banyak tantangan lingkungan TI modern.
