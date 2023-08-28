Panduan pemula untuk otomatisasi dan AIOps

Jika Anda siap untuk memperluas—atau bahkan memulai—strategi otomatisasi dan AIOps Anda, Anda datang ke tempat yang tepat. Postingan blog ini matang dengan langkah selanjutnya yang dapat Anda gunakan untuk lebih memahami, membantu membujuk, dan mulai menerapkan AIOps dalam organisasi Anda. Kasus untuk menanamkan kecerdasan buatan (AI) ke dalam operasi TI Anda sangat menarik, dengan manfaat dan contoh penggunaan.

Pertama, mari kita mulai dengan premis dasar—karena sistem TI menjadi lebih kompleks dan saling terkait, otomatisasi adalah alat paling penting yang Anda miliki. Kami mendefinisikan otomatisasi sebagai penerapan teknologi, program, robotika atau proses yang membantu Anda mewujudkan hasil dengan input manusia minimal dan pada skala yang melebihi kemampuan manusia.

Sekarang mari kita lihat bagaimana otomatisasi—ketika diterapkan ke TI—membantu Anda mencapai hasil bisnis yang lebih baik di tiga bidang utama, bersama dengan apa yang harus diketahui setiap pemula untuk memulai.