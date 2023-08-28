Panduan pemula untuk otomatisasi dan AIOps

Jika Anda siap untuk memperluas—atau bahkan memulai—strategi otomatisasi dan AIOps Anda, Anda datang ke tempat yang tepat. Postingan blog ini matang dengan langkah selanjutnya yang dapat Anda gunakan untuk lebih memahami, membantu membujuk, dan mulai menerapkan AIOps dalam organisasi Anda. Kasus untuk menanamkan kecerdasan buatan (AI) ke dalam operasi TI Anda sangat menarik, dengan manfaat dan contoh penggunaan.
Pertama, mari kita mulai dengan premis dasar—karena sistem TI menjadi lebih kompleks dan saling terkait, otomatisasi adalah alat paling penting yang Anda miliki. Kami mendefinisikan otomatisasi sebagai penerapan teknologi, program, robotika atau proses yang membantu Anda mewujudkan hasil dengan input manusia minimal dan pada skala yang melebihi kemampuan manusia.
Sekarang mari kita lihat bagaimana otomatisasi—ketika diterapkan ke TI—membantu Anda mencapai hasil bisnis yang lebih baik di tiga bidang utama, bersama dengan apa yang harus diketahui setiap pemula untuk memulai.
Buletin industri
Tetap terinformasi tentang tren industri yang paling penting—dan menarik—tentang AI, otomatisasi, data, dan di luarnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM®.
Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM® kami untuk informasi lebih lanjut.
Solusi observabilitas yang didukung AI menghadirkan pemantauan tingkat lanjut untuk memberikan konteks yang Anda butuhkan agar dapat menyelesaikan insiden dengan lebih cepat. Alat pemantauan tradisional mungkin memberi Anda metrik dan data, tetapi mereka sering tidak memiliki kemampuan untuk memberikan gambaran lengkap tentang perilaku sistem. Di sisi lain, observabilitas berfokus pada pengumpulan data, log, dan jejak waktu nyata untuk menciptakan pandangan menyeluruh tentang lingkungan TI Anda.
Apa yang harus diketahui pemula tentang observabilitas:
Sementara aplikasi modern dan sistem TI semakin kompleks, banyak pengguna cloud masih menggunakan kebiasaan yang sudah dikenal untuk menyediakan sumber daya secara berlebihan untuk mengurangi risiko kinerja. Namun hampir sepertiga organisasi memperkirakan bahwa mereka menyia-nyiakan pengeluaran cloud mereka. Operasi otomatis yang didukung oleh AIOps dapat membantu Anda memecahkan pendekatan mahal itu dan mengoptimalkan infrastruktur TI, alokasi sumber daya, dan penggunaan cloud Anda. Dengan menganalisis data historis dan metrik waktu nyata, AIOps dapat membantu Anda mengambil keputusan cerdas tentang penyediaan sumber daya, memastikan bahwa Anda menaikkan atau menurunkan skala tergantung pada kebutuhan permintaan. Hasilnya adalah Anda dapat memastikan kinerja aplikasi dengan biaya serendah mungkin.
Apa yang harus diketahui pemula tentang operasi otomatis:
Manajemen insiden adalah bagian penting dari operasi TI. Kecepatan di mana masalah dapat diidentifikasi dan diperbaiki—waktu rata-rata untuk penyelesaian atau MTTR – seringkali merupakan perbedaan antara latihan kebakaran TI atau pelanggan yang bahagia. AIOps menggunakan algoritma AI dan analisis data untuk mengotomatiskan deteksi, analisis, dan penyelesaian insiden.
Menerapkan platform AIOps adalah langkah pertama yang sangat baik untuk organisasi mana pun. Misalnya, platform AIOps dapat memantau log server dan data jaringan secara real-time, secara otomatis mengidentifikasi pola yang menunjukkan suatu insiden dan memicu peringatan kepada tim TI. Pendekatan proaktif ini membantu tim TI merespons dengan cepat, meminimalkan gangguan dan meningkatkan kepuasan pelanggan.
Apa yang harus diketahui pemula tentang manajemen insiden dan platform AIOps:
Di mana pun Anda berada dalam perjalanan transformasi digital Anda, IBM® siap membantu. Kami menawarkan solusi yang membantu Anda pindah dari model perbaikan lama ke pendekatan didukung AI untuk membantu Anda memberikan pengalaman pelanggan luar biasa, memastikan kinerja aplikasi, mengurangi biaya, dan mengatasi banyak tantangan lingkungan TI modern.
Pelajari bagaimana CEO dapat menggunakan AI generatif untuk mengotomatiskan TI dan meningkatkan kinerja bisnis.
Dengan mengotomatiskan operasi, tim dapat secara dinamis dan berkelanjutan memastikan kinerja aplikasi yang hemat biaya.
Pelajari cara memosisikan ulang tim TI Anda serta menambahkan AI dan otomatisasi TI ke organisasi Anda untuk kesuksesan bisnis.
Secara otomatis menskalakan infrastruktur TI Anda yang ada untuk kinerja yang lebih tinggi dengan biaya lebih rendah.
Temukan bagaimana AI untuk operasi TI memberikan insight yang Anda butuhkan untuk membantu mendorong kinerja bisnis yang luar biasa.
Bergerak melampaui otomatisasi tugas sederhana untuk menangani proses dengan profil tinggi, yang berhadapan langsung dengan pelanggan, dan menghasilkan pendapatan dengan adopsi dan skala bawaan.
Temukan cara AI mengoperasikan operasi TI memberikan insight untuk mendorong kinerja bisnis yang luar biasa.