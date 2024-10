Les approches de modernisation peuvent varier considérablement en termes d'échelle et de portée, certaines impliquant une refonte totale des fonctionnalités et du code source d'un système existant, tandis que d'autres ciblent des domaines plus spécifiques pour l'innovation. La deuxième approche est plus largement utilisée car les technologies existantes sont souvent coûteuses et risquées à remplacer complètement. La deuxième approche, plus prudente, de la modernisation repose sur le principe que, même si la technologie sous-jacente a pu évoluer depuis l'installation du système informatique ou la création de l'application, la migration des données d'un système à un autre peut s'avérer risquée et coûteuse.

Le choix de la bonne solution de modernisation des mainframes est crucial pour maintenir votre matériel et vos logiciels à jour et rester compétitif dans un environnement informatique en constante évolution. Étant donné que la plupart des entreprises utilisent des plateformes mainframe pour leurs opérations critiques et stocker des données précieuses, les dirigeants d'entreprise accordent de plus en plus de priorité à la modernisation des mainframes et effectuent d'importants investissements dans ce domaine. Selon un récent rapport IBV commandé par IBM, 71 % des dirigeants affirment que les applications mainframe sont essentielles à leur performance commerciale, et quatre dirigeants sur cinq déclarent que leurs organisations doivent se transformer rapidement pour rester compétitives.