Qu'est-ce qu'un réseau périphérique ?

On appelle ces réseaux « périphériques », car c'est là que se concentrent leur puissance de traitement de données et leurs applications, à la périphérie des réseaux. Ce changement géographique est essentiel, car en relocalisant ces workflows vers la périphérie du réseau, une organisation peut profiter de performances accrues et plus fiables.

Les réseaux périphériques contribuent au domaine général du calcul périphérique, plus souvent appelé « edge computing », qui est un cadre informatique distribué rapprochant les applications d'entreprise du point où les données sont créées et les actions sont prises. L'edge computing aide les organisations à limiter la latence tout en augmentant la vitesse du réseau, la bande passante et la fiabilité. Cela se traduit par une analyse des données plus rapide et plus complète, des informations plus détaillées, des temps de réponse plus courts et une amélioration de l'expérience utilisateur. L'edge computing peut absorber les données créées et transmises par les dispositifs edge de point de terminaison - de proximité, puis utiliser un programme de machine learning pour analyser les données et en tirer des conseils pratiques.

Les fournisseurs de services proposent diverses solutions pour répondre aux besoins informatiques de chaque entreprise. Une stratégie de réseau en périphérie représente un paradigme informatique différent en ce qu'elle vise non pas à déplacer le traitement vers des installations de stockage de données, mais à déplacer la fonctionnalité des ressources hors des centres de données et vers les dispositifs edge connectés par ce réseau.