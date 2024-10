Les institutions financières sont de plus en plus incitées à s’engager dans la transformation numérique. Les clients exigent des expériences automatisées avec des fonctions en libre-service, mais ils veulent aussi des interactions personnalisées et à dimension humaine.

Les banques continuent d’investir en priorité dans l’IA pour garder une longueur d’avance sur la concurrence et proposer à leurs clients des outils de plus en plus sophistiqués pour gérer leur argent et leurs placements. La préférence des clients pour les banques qui proposent des applications d’IA personnalisées leur permettant de gagner en visibilité sur leurs opportunités financières perdure.

À l’avenir, les banques feront la publicité de leur utilisation de l’IA et de la manière dont elles peuvent déployer les avancées plus rapidement que leurs concurrents. L’IA aidera les banques à intégrer de nouveaux modèles opérationnels, à adopter la numérisation et l’automatisation intelligente et à assurer une rentabilité continue, inaugurant une ère nouvelle pour la banque commerciale et de détail.