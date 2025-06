Qu’est-ce que TM1 ?

TM1 a été conçu pour favoriser les analyses de type « feuille de calcul » sur de grands volumes de données multidimensionnelles. L’outil permet d’appliquer les principes de sécurité et de gouvernance d’une base de données à la feuille de calcul pour surmonter les contraintes de volume et de complexité associées. Les données sont ainsi stockées sous forme de tableaux multidimensionnels ou de « cubes », qui peuvent être facilement manipulés et analysés en temps réel.



L’orientation cellulaire est une caractéristique clé de TM1. Les données sont stockées et traitées au niveau des cellules individuelles, plutôt que dans des structures prédéfinies telles que des tables ou des colonnes. Cette approche garantit un degré de flexibilité élevé pour la modélisation et l’analyse des données. En effet, les cellules peuvent être facilement manipulées et combinées pour créer de nouvelles vues et analyses. De plus, comme les cellules peuvent être aisément liées entre elles ou avec d’autres sources de données, les bases de données orientées cellules sont aussi très dynamiques et peuvent être mises à jour en temps réel à mesure que de nouvelles informations sont disponibles.