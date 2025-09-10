DNS public et DNS privé : quelle est la différence ?

Des changements importants ont eu lieu dans le DNS et continueront à se produire à mesure que la technologie connexe continue de progresser et tente de suivre le rythme de l’expansion mondiale des utilisateurs.

Prenons l’exemple du protocole de routage Internet IPv4. L’IPv4 (Internet Protocol version 4) a été développé au cours des années 1970 et officiellement introduit au début des années 1980, avant la révolution de l’Internet. Les adresses IPv4 sont des étiquettes numériques de 32 bits qui peuvent être attribuées à tout appareil se connectant à un réseau informatique et sont essentielles pour assurer la communication et le routage. Les adresses IPv4 sont exprimées sous la forme de longues chaînes de nombres, séparées à différents intervalles par des points.

D’après les lois de la probabilité, nous pouvons calculer qu’avec le nombre d’entiers contenus dans chaque adresse IPv4, environ 4,3 milliards d’adresses sont possibles. Même ce nombre imposant s’est avéré insuffisant pour faire face à la quantité toujours plus importante d’appareils technologiques qui doivent être connectés aux réseaux.

C’est là qu’entre en jeu l’IPv6 (Internet Protocol version 6), introduit en 1995 pour atténuer cette situation de « surcharge ». La première chose que vous remarquez en comparant les deux protocoles, c’est le volume plus imposant de l’IPv6, qui offre des adresses de 128 bits exactement 4 fois plus grandes que leurs homologues IPv4.

Cette augmentation conduit à un nombre d’adresses possibles si étendu qu’il est difficile de le visualiser. Ce chiffre est de 340 sextillions, calculés comme 3,4 x 10 puissance 38, et exprimés numériquement comme 3,4 suivi de 38 zéros. Il est difficile d’imaginer qu’une piscine avec autant d’eau se retrouve un jour entièrement vidée. Mais l’utilisation de l’ordinateur dans le monde est telle que sa croissance sans précédent a suscité une réponse aussi importante.

En plus de fournir un espace d’adresse quatre fois plus large que l’IPv4, l’IPv6 inclut la configuration automatique d’adresse sans état (SLAAC). Cette fonctionnalité permet aux appareils de configurer leurs propres adresses IP sans dépendre d’un serveur DHCP externe, ce qui réduit également le trafic réseau.

L’IPv6 utilise également un type amélioré d’enregistrement DNS qui fait correspondre un nom de domaine à une adresse IPv6 appropriée. Cet enregistrement DNS est appelé « AAAA » et représente un pas en avant considérable par rapport à un « enregistrement A », qui est l’enregistrement DNS contenant une adresse IPv4 appropriée. La différence entre un enregistrement AAAA (parfois appelé Quad-A-Record) et un enregistrement A réside en grande partie dans la capacité accrue qui permet aux AAAA de prendre en charge les identifiants de 128 bits.

L’un des moyens par lesquels les enregistrements A et les enregistrements AAAA peuvent être efficacement remplacés est de créer un CNAME (qui signifie nom canonique). Un CNAME est un type d’enregistrement DNS qui fonctionne comme un alias pour certains domaines ou sous-domaines. Une légère restriction qui doit être notée est qu’un nom d’hôte avec un CNAME ne peut pas permettre l’activation d’enregistrements A ou d’enregistrements AAAA qui portent déjà ce nom.

L’IPv6 n’est pas le seul protocole clé à être mis à jour au fil du temps. Le protocole TLS (Transport Layer Security) est un protocole hautement chiffré qui protège les communications Web et sur d’autres réseaux. Le TLS est une mise à niveau survenue en 1999 d’un protocole antérieur appelé Secure Sockets Layer (SSL). Comme le SSL, le TLS permet d’authentifier les utilisateurs, de mettre fin aux accès non autorisés et de maintenir et de vérifier l’intégrité des données.