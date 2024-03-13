Qu’est-ce que la prévision de charge ?

La prévision de charge est le processus qui consiste à prévoir la quantité d’électricité qui sera nécessaire à un moment donné et la manière dont cette demande affectera le réseau de distribution. Elle est utilisée pour garantir la disponibilité d’une quantité d’énergie suffisante pour répondre aux besoins de consommation, tout en évitant le gaspillage et l’inefficacité.

La prévision de charge électrique est essentielle à la planification opérationnelle des systèmes électriques, et cruciale pour éviter les pannes. Les prévisions de charge peuvent aller du court terme (quelques heures ou jours à l’avance) au long terme (quelques mois ou années à l’avance). La précision de ces prévisions a un impact direct sur le coût et la fiabilité de tout le système d’alimentation. La prévision de charge fait également partie de la prévision énergétique plus globale, qui comprend des prévisions sur la disponibilité et le prix des combustibles tels que le pétrole et le gaz, ainsi que sur les sources d’énergie renouvelable.