Qu’est-ce que la planification des effectifs ?

L’actif le plus précieux d’une entreprise est son personnel ; c’est pourquoi la planification des effectifs est une fonction essentielle à la réussite de l’entreprise.

Le processus de planification des effectifs aide les équipes financières à analyser les niveaux d’effectifs actuels, à prévoir les besoins futurs en personnel et à développer des stratégies de recrutement et de fidélisation des employés conformes aux objectifs généraux de l’entreprise et aux stratégies commerciales. Il implique généralement d’analyser les besoins de l’entreprise, de fixer des objectifs de recrutement et de requalifier les employés actuels ou d’améliorer leurs compétences.

À un niveau fondamental, les entreprises repensent ce qu’elles attendent de leurs collaborateurs pour réussir, d’autant plus que les bouleversements technologiques modifient et remodèlent les exigences en matière de talents. Les logiciels modernes de planification des effectifs aident les équipes de planification et d’analyse financière (FP&A) à planifier efficacement leurs effectifs grâce à des données et des analyses en temps réel, permettant ainsi aux équipes de répondre rapidement aux besoins en personnel et de prendre des décisions fondées sur les données.

Un rapport de l’IBM Institute for Business Value a révélé que la fonction des ressources humaines (RH) est sur le point de connaître une évolution massive vers l’automatisation intelligente, à laquelle les entreprises doivent se préparer. D’ici 2027, la plupart des professionnels des RH augmenteront leurs effectifs grâce à des outils d’IA avancés. Si les responsables des RH prévoient des besoins en matière de perfectionnement des compétences, ce changement ne se traduit pas nécessairement par une réduction de l’équipe. Le rapport prévoit plutôt une légère augmentation des effectifs à mesure que les rôles évoluent.