Qu’est-ce que la transformation financière ?

Les organisations peuvent créer une feuille de route pour la transformation financière en adoptant toute une série de mesures et d’activités et en obtenant des résultats dans un ordre planifié.

Commencez par documenter l’état actuel de votre service financier, y compris l’analyse des processus, l’analyse de la technologie et l’analyse de l’état actuel de votre personnel (compétences et capacités).

Ensuite, imaginez la situation dans laquelle vous souhaitez que votre service financier se trouve dans 5 à 10 ans. Effectuez une analyse des écarts entre l’état actuel et l’état souhaité. Dressez la liste des buts, des objectifs et des résultats souhaités, en tenant compte des facteurs internes et externes, y compris les risques et les récompenses. Évaluez les approches alternatives et les options. Choisissez la voie recommandée par votre équipe de projet.

En règle générale, la feuille de route de la transformation est composée de flux de travail et de phases de haut niveau, ce qui permet une mise en œuvre progressive.