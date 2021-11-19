Qu’est-ce que la transformation financière ?

La transformation financière est la combinaison de processus, de systèmes et de changements organisationnels au sein d’une entreprise, qui est mise en œuvre par le biais de nouvelles technologies, formations et analyses.
Cette pratique se prête aux équipes financières qui cherchent à rationaliser, à simplifier et à optimiser leurs systèmes en modifiant leur approche. À l’origine, la transformation financière décrit des initiatives stratégiques qui visent à repenser la fonction financière pour l’aligner sur la stratégie globale de l’entreprise.
La transformation financière peut se traduire par la restructuration et la mise en œuvre du modèle opérationnel financier, des organisations comptables et financières et des processus comptables et financiers. Elle peut également impliquer l’amélioration des capacités financières, le réaménagement des systèmes financiers et comptables, et la création d’une synergie entre les technologies pertinentes et les équipes qualifiées.
La transformation financière numérique est une amélioration intégrale de la stratégie, des opérations, des processus, des méthodologies, des pratiques commerciales et des talents, le tout conjugué pour obtenir des résultats plus rationalisés et plus rentables.
Même si l’effort et l’ampleur du travail requis pour mener à bien une transformation financière peuvent sembler décourageants, cette étape est incontournable dans le paysage concurrentiel d’aujourd’hui.
La stratégie de transformation financière aide les entreprises à identifier les faiblesses de leur organisation financière, à hiérarchiser les changements à apporter et à élaborer un modèle opérationnel pour soutenir l’entreprise et mieux gérer les principales activités financières. Une stratégie financière moderne doit aider l’organisation à tirer le meilleur parti des technologies numériques. Celles-ci comprennent les logiciels cloud, l’automatisation et l’analyse des données, dans le but de créer une structure de planification et de prévision plus agile et de s’adapter à l’évolution des besoins métier.
L’exécution de la mission financière consiste à proposer des conseils financiers, un accompagnement et un soutien au processus d’achat, à fournir un soutien à la paye et à effectuer des décaissements. Certaines opérations sont purement financières : prêts, émission ou cession de titres. D’autres sont la contrepartie d’une opération portant sur des biens et services ou d’une opération de distribution, donnant lieu à un transfert de moyens de paiement ou à un crédit.
Un processus de gestion financière est un ensemble séquentiel de tâches qui amène un jeu de données à un stade abouti. Cela pourrait par exemple consister à collecter les dépenses des employés, à transmettre ces informations aux responsables et aux équipes financières pour examen, et à les faire approuver jusqu’à ce que les employés soient payés. Une transformation financière peut aider des processus commerciaux disparates liés à la finance à s’exécuter de manière fluide et coordonnée.
De nombreuses organisations ont commencé à étendre ou à développer leurs capacités, mais ont besoin de plus d’investissements, de ressources et de planification dans ces domaines. La finance doit former des talents dotés d’un niveau plus élevé de compétences techniques non traditionnelles, et disposer d’équipes capables de gérer la prolifération de l’automatisation, de l’IA et de la robotique. Des capacités renforcées qui exploitent les données en temps réel et les outils analytiques pour la prise de décision sont nécessaires.
Les progrès de la technologie et des données ont redéfini le champ des possibles en matière de finance. Des données exhaustives facilitent la mise en relation des performances dans l’ensemble de l’entreprise. L’objectif n’est pas simplement l’automatisation à des fins d’efficacité, mais aussi de repenser les services financiers et la manière dont ils peuvent apporter une valeur ajoutée à l’entreprise.
Il n’y a pas de modèle opérationnel standard à suivre en matière de finance autonome et les entreprises ne devraient pas chercher à reproduire d’autres modèles. Cependant, certaines règles générales devraient être suivies et intégrées par toutes les entreprises. Il s’agit notamment des droits de décision, de la prise en compte des talents, de la structure de l’organisation, des performances et de l’approvisionnement.
Les organisations peuvent créer une feuille de route pour la transformation financière en adoptant toute une série de mesures et d’activités et en obtenant des résultats dans un ordre planifié.
Commencez par documenter l’état actuel de votre service financier, y compris l’analyse des processus, l’analyse de la technologie et l’analyse de l’état actuel de votre personnel (compétences et capacités).
Ensuite, imaginez la situation dans laquelle vous souhaitez que votre service financier se trouve dans 5 à 10 ans. Effectuez une analyse des écarts entre l’état actuel et l’état souhaité. Dressez la liste des buts, des objectifs et des résultats souhaités, en tenant compte des facteurs internes et externes, y compris les risques et les récompenses. Évaluez les approches alternatives et les options. Choisissez la voie recommandée par votre équipe de projet.
En règle générale, la feuille de route de la transformation est composée de flux de travail et de phases de haut niveau, ce qui permet une mise en œuvre progressive.
Une transformation financière réussie peut avoir un impact positif sur l’entreprise au quotidien. Elle permet de réduire les coûts, d’accélérer les processus opérationnels, d’accroître l’efficacité, de réduire les erreurs et de fournir des données et des rapports plus conviviaux.
L’automatisation et la rationalisation des tâches métier peuvent contribuer à la réalisation d’économies dans tous les services. Enfin, la possibilité de travailler à distance permet de réduire les salaires et d’améliorer la planification de la masse salariale.
La transformation financière passe par l’amélioration de l’efficacité et de la rapidité des processus opérationnels, en veillant à ce qu’ils soient harmonisés et qu’ils fonctionnent sur les plateformes technologiques adéquates pour soutenir de meilleurs processus métier. Un workflow plus efficace réduit également les goulots d’étranglement coûteux qui peuvent ralentir le processus financier et permet aux clients de bénéficier d’une expérience de meilleure qualité et sans erreur.
En automatisant et en standardisant les processus et les systèmes financiers, les organisations peuvent éviter les erreurs et accroître leur efficacité. En outre, le fait de disposer d’une source d’information unique pour les données financières permet de réduire encore davantage les erreurs et la confusion des parties prenantes.
La mise en place d’un data hub financier unifié améliore la collaboration entre les équipes et offre la possibilité d’opérer à distance. Conjuguée à des processus optimisés, cette démarche peut renforcer la productivité et l’efficacité. Par ailleurs, l’automatisation des tâches fastidieuses peut permettre aux membres de l’équipe financière de se consacrer à des projets à plus forte valeur ajoutée.
Les organisations sont confrontées à une explosion des volumes de données provenant de systèmes internes, de sites Web et de sources externes telles que les réseaux sociaux. Grâce aux technologies émergentes, la transformation financière peut fournir une meilleure compréhension des données ainsi que le temps et les outils nécessaires pour analyser ce qu’elles montrent réellement et si elles sont dignes de confiance.
De nombreuses organisations se heurtent à des données mal intégrées. Les parties prenantes ne trouvent pas les bonnes données ou ne font pas confiance à celles qui sont disponibles. Elles tentent de résoudre ce problème par des tâches à forte intensité de main-d’œuvre, allant de l’écriture de programmes personnalisés à des opérations de remplacement global. La transformation financière peut relever les défis de la gestion des données en appliquant les technologies émergentes suivantes :
La RPA est une forme de technologie qui utilise des robots logiciels pour automatiser des tâches effectuées par des humains. Dans le domaine de la finance, la RPA peut faire appel au machine learning et aux capacités d’automatisation pour accélérer les tâches chronophages telles que le traitement des salaires et des factures.
Les technologies basées sur l’IA permettent aux entreprises de relever leurs défis en matière de données tout en augmentant et en améliorant l’expertise humaine. Ces technologies génèrent de nouvelles techniques de résolution de problèmes qui accroissent la productivité et génèrent de nouvelles idées.
Les grands livres décentralisés créent un enregistrement immuable des transactions entre de nombreux services internes ou partenaires externes. Les propriétés de la blockchain peuvent réduire les coûts. Le recours à la blockchain dans le workflow des comptes fournisseurs, par exemple, permet de s’attaquer à la cause racine des coûts élevés de traitement des factures tout en réduisant les exceptions et les retards de paiement.
Grâce au cloud, l’organisation financière peut créer une infrastructure évolutive, flexible, plus rapide à mettre en œuvre et, en fin de compte, plus rentable. Contrairement aux systèmes financiers traditionnels sur site et aux entrepôts de données, les principales solutions cloud ont été conçues dès le départ en tenant compte des exigences actuelles : fournir à l’utilisateur, en temps réel, des analyses intégrées basées sur des processus de pointe.
L’analyse avancée peut aider les entreprises à tirer de nouvelles informations de leurs données pour répondre à des problèmes commerciaux complexes, découvrir des modèles, optimiser la prise de décision et améliorer l’expérience client dans les processus de facturation et d’encaissement.
Surmontez les obstacles et avancez avec courage et conviction dans l’ère de l’IA générative.
Écoutez directement les experts IBM expliquer comment vous pouvez tirer parti de l’IA générative pour donner un avantage concurrentiel à votre organisation.
Découvrez comment les responsables bancaires évaluent et gèrent les risques liés à l’expansion rapide de l’IA générative.
Optimisez les performances financières grâce aux services de conseil en finance complets d’IBM.
IBM Apptio est une gamme de produits SaaS pour l’analyse et la gestion des coûts de l’infrastructure informatique sur site, des services de cloud public et du développement de logiciels.
Améliorez la planification financière, la budgétisation et les prévisions et prenez des décisions fondées sur les données dans l’ensemble de votre organisation grâce à IBM Planning Analytics.