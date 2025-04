Qu’est-ce que l’intégration ERP ?

Elle permet de synchroniser les fonctions métier afin de simplifier l’accès aux données de l’entreprise pour les parties prenantes. Les solutions ERP suppriment les silos de données qui peuvent masquer la santé globale de l’entreprise et obliger les employés à rechercher des informations dans diverses applications, plateformes et services. L’intégration ERP améliore la visibilité des processus métier en centralisant les données, ce qui permet de prendre des décisions plus rapides et plus éclairées.



La planification des ressources d’entreprise est un système logiciel de gestion d’entreprise que les organisations utilisent pour collecter, gérer et partager des données en interne. Ces systèmes se composent d’applications métier, également appelées modules intégrés. La mise en œuvre de l’ERP permet de gérer les fonctions essentielles d’une entreprise (telles que les finances, la gestion de la chaîne d’approvisionnement et des achats, les ressources humaines, etc.) sur une plateforme intégrée.

Les logiciels ERP modernes s’appuient sur des connecteurs et des interfaces de programmation des applications (API) prédéfinis, c’est-à-dire des ensembles de protocoles qui permettent à des systèmes disparates de communiquer entre eux et facilitent le flux de données entre ces systèmes. Les stratégies d’intégration ERP tiennent compte des données employées par les entreprises pour prendre des décisions et de la manière dont ces données sont utilisées pour optimiser les fonctions métier.

Les solutions ERP intégrées favorisent un flux de données efficace entre les logiciels ERP et les autres systèmes et applications de l’entreprise, ce qui permet aux parties concernées d’accéder plus facilement aux informations dont elles ont besoin. Les entreprises modernes collectent de vastes jeux de données, et l’intégration ERP peut aider les équipes à mieux visualiser et analyser ces données. Cette capacité permet aux équipes de mettre au jour les inefficacités systémiques et les menaces de sécurité, d’explorer les opportunités de croissance et de s’adapter plus rapidement à l’évolution des conditions commerciales.