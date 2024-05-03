Les véhicules autonomes (AV) sont des voitures et des camions autonomes qui utilisent l’edge computing pour améliorer les systèmes de navigation. Ces systèmes recueillent et interprètent un flux infini de données fournies par diverses entrées de capteurs, telles que le radar, le LiDAR et les caméras de circulation. Au fur et à mesure que les situations de trafic évoluent, le système de navigation doit interpréter et agir sur ces données en temps réel.

Le ministère de l’Énergie définit les VA comme des véhicules équipés d’une technologie capable de faire fonctionner ce véhicule sans le contrôle direct du conducteur. Aujourd'hui, au moins 25 constructeurs automobiles différents ont déjà commencé à déployer une forme ou une autre de VA. Le groupe comprend des constructeurs de premier plan tels que BMW, Ford, Mercedes-Benz Group AG, Tesla et Cadillac.

Nous sommes maintenant entrés dans la phase de mise en œuvre où les fabricants testent leurs prototypes. De nombreux aspects rendent cette étape de développement particulièrement délicate.

D’une part, les véhicules autonomes ont été et sont testés dans des conditions de circulation réelles, où les conditions de conduite peuvent changer presque instantanément. Aujourd’hui, alors que les constructeurs automobiles intègrent des technologies susceptibles d’amener certains pilotes à être moins attentifs aux tâches de conduite, ils prennent des mesures pour lutter contre les distractions potentielles. Ils travaillent également à ajouter des fonctionnalités qui permettent aux pilotes de véhicules autonomes de rester concentrés.

Par exemple, le système Mercedes Drive Pilot conserve une caméra embarquée orientée sur le visage du conducteur. Ainsi, s’il est vrai que le pilote peut jouer à un véritable jeu vidéo sur le tableau de bord, le système surveille son activité. Si la caméra détecte qu’il a quitté le siège du conducteur ou qu’il est dans une incapacité (à cause d’un sommeil accidentel), le système s’arrête. Ce système est actuellement testé dans le cadre d’un programme initial au Nevada, où de telles voitures peuvent être conduites, mais seulement à des vitesses inférieures à 40 MPH.

Un autre point important à prendre en compte est l’épineuse question de la gestion du trafic. L’edge computing s’attaque aux problèmes de gestion du trafic en traitant localement les données collectées aux intersections de trafic. Cela présente plusieurs avantages, tels qu’une sécurité accrue pour les piétons, de meilleures conditions de circulation et une coordination plus fluide des itinéraires pour les véhicules d’urgence.

L’edge computing prend même en charge le « platooning » des convois de camions, où un opérateur humain conduit le camion de tête. Les camions qui le suivent restent connectés en chaîne virtuelle et en parfaite synchronisation grâce à des signaux radio de contrôle.

En plus d’être capables de naviguer, les véhicules autonomes doivent être formés à partager la route et à tenir compte momentanément de la mauvaise conduite des conducteurs humains, ainsi que de celle des autres véhicules autonomes. De plus, il convient de noter que cette technologie entraîne des coûts d’infrastructure plus élevés. Ces coûts comprennent les dépenses liées à la modernisation des infrastructures de circulation avec des dispositifs périphériques edge comme des capteurs IdO pour communiquer instantanément avec les véhicules autonomes de passage et de les informer des changements de trafic, des mises à jour concernant les travaux ou les alertes météorologiques.