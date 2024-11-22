Plan de contrôle et plan des données

Dans les réseaux informatiques, le terme « plan » désigne une couche d’architecture réseau dans laquelle sont effectuées des tâches spécifiques liées aux opérations du réseau. Les plans ne sont pas des composants physiques réels, mais plutôt des concepts qui aident les développeurs et les ingénieurs à comprendre comment le trafic de données circule sur un réseau. Il existe trois types de plans réseau :

Aujourd’hui, nous allons examiner de près les plans de contrôle et de données et la manière dont ils fonctionnent ensemble pour améliorer les performances, l’efficacité et la sécurité du réseau.