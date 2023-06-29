Qu’est-ce que la fiabilité des actifs ?

Le MTBF et le MTBR peuvent être calculés à l’aide de formules mathématiques simples. Voici la formule que les techniciens utilisent pour calculer le MTBF :

MTBF = Temps de fonctionnement total / Nombre de défaillances dans une période donnée

Par exemple, si un équipement est utilisé pendant 20 000 heures et tombe en panne 5 fois pendant cette période, son MTBF sera de 20 000 heures / 5 pannes = 4 000 heures. En d’autres termes, cet équipement peut tomber en panne toutes les 4 000 heures. Grâce à ces informations, les opérateurs peuvent planifier des activités de maintenance pour s’assurer que l’équipement ne tombe pas en panne de manière inattendue, ce qui entraîne des temps d’arrêt coûteux.

Bien qu’il soit essentiel de connaître le MTBF d’un actif pour le maintenir à un niveau de performance optimal, cela n’aide pas les opérateurs à déterminer le temps nécessaire pour le réparer. C’est là que le MTTR entre en jeu. Pour calculer le MTTR, les opérateurs doivent d’abord connaître le temps nécessaire pour effectuer les tâches suivantes sur un actif :

Informer les équipes de maintenance des actifs

Laisser l’équipement défectueux refroidir avant de pouvoir l’utiliser

Effectuer les réparations et rassembler les éléments nécessaires

Tester soigneusement l’équipement avant de redémarrer la production

Voici la formule mathématique utilisée par les opérateurs pour calculer le MTTR :

MTTR = Temps d’arrêt total/Nombre total de défaillances sur une période donnée

Par exemple, si, au cours d’une année, un système tombe en panne 10 fois, entraînant un temps d’arrêt de 20 heures, son MTTR sera de : 20 heures / 10 réparations = 2 heures. En d’autres termes, il faut en moyenne 2 heures pour réparer cet équipement à chaque fois qu’il tombe en panne.

Comme le MTBF, le MTTR est utilisé pour déterminer la fiabilité des actifs et, plus précisément, pour permettre aux opérateurs de mesurer l’efficacité de leurs programmes de maintenance et d’effectuer des ajustements si nécessaire.