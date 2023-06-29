Qu’est-ce que la fiabilité des actifs ?

Lorsqu’un actif critique, comme une machine ou une infrastructure coûteuse, tombe en panne de façon inattendue, cela affecte les clients et peut coûter des millions aux entreprises. Pour réussir, les entreprises doivent avoir une visibilité claire en temps réel sur l’état de leurs actifs, ainsi qu’un plan pour les maintenir en opération et effectuer rapidement des réparations en cas de panne. Les entreprises sont constamment à la recherche de nouveaux moyens d’optimiser les performances, d’accroître la fiabilité et de prolonger la durée de vie des actifs, le tout sans coûts inutiles.
C'est pourquoi la fiabilité des actifs est un élément essentiel de la stratégie commerciale. Avant d’entrer dans le vif du sujet, penchons-nous sur quelques termes pertinents.
Newsletter sectorielle
Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la déclaration de confidentialité d’IBM.
Lire la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
Le terme « actif » peut faire référence à la fois aux éléments physiques et non physiques que les entreprises possèdent et utilisent pour créer de la valeur. Parmi les actifs physiques, citons les machines, les usines, les fournitures de bureau, les usines de production, les chaînes d’assemblage, les flottes de véhicules, les bâtiments et les infrastructures civiles. Les logiciels, la propriété intellectuelle, les marques commerciales et les brevets sont des exemples d'actifs non physiques.
La fiabilité d'un actif est la capacité d'un actif à fonctionner dans certaines conditions pendant une période donnée sans tomber en panne. Pour être considéré comme « fiable », un actif doit opérer à un certain niveau et se conformer à toutes les exigences réglementaires relatives à son fonctionnement.
Les termes « fiabilité des actifs » et « disponibilité des actifs » sont faciles à confondre, mais plusieurs différences clés méritent d’être soulignées. Tout d’abord, la disponibilité mesure la capacité opérationnelle d’un actif au fil du temps. En d’autres termes, combien de temps un équipement peut-il exécuter avec succès les opérations associées à son fonctionnement ? La fiabilité, quant à elle, fait référence à la capacité d'un actif à fonctionner sans temps d'arrêt ni interruption dans certaines conditions. Un actif est considéré comme « fiable » uniquement lorsqu'il fonctionne sans arrêt imprévu afin d'effectuer les réparations nécessaires.
Bien que la fiabilité et la disponibilité soient toutes deux mesurées en pourcentage, il est possible, voire probable, que ces pourcentages diffèrent, même en se référant au même équipement. Par exemple, un équipement fonctionnant avec une fiabilité de 100 % peut n'être disponible qu'à 90 % si 10 % du temps est consacré à la maintenance critique planifiée nécessaire pour le maintenir en état de fonctionnement.
Afin d’adopter une approche proactive de la fiabilité des actifs, les responsables de la maintenance s’appuient sur deux indicateurs largement utilisés : l’intervalle moyen entre les défaillances (MTBF) et le temps moyen de réparation (MTTR). Les deux KPI permettent de prédire les performances des actifs et aident les responsables à planifier la maintenance préventive et prédictive. Abordons d’abord le MTBF et le MTTR.
Le MTBF et le MTBR peuvent être calculés à l’aide de formules mathématiques simples. Voici la formule que les techniciens utilisent pour calculer le MTBF :
MTBF = Temps de fonctionnement total / Nombre de défaillances dans une période donnée
Par exemple, si un équipement est utilisé pendant 20 000 heures et tombe en panne 5 fois pendant cette période, son MTBF sera de 20 000 heures / 5 pannes = 4 000 heures. En d’autres termes, cet équipement peut tomber en panne toutes les 4 000 heures. Grâce à ces informations, les opérateurs peuvent planifier des activités de maintenance pour s’assurer que l’équipement ne tombe pas en panne de manière inattendue, ce qui entraîne des temps d’arrêt coûteux.
Bien qu’il soit essentiel de connaître le MTBF d’un actif pour le maintenir à un niveau de performance optimal, cela n’aide pas les opérateurs à déterminer le temps nécessaire pour le réparer. C’est là que le MTTR entre en jeu. Pour calculer le MTTR, les opérateurs doivent d’abord connaître le temps nécessaire pour effectuer les tâches suivantes sur un actif :
Voici la formule mathématique utilisée par les opérateurs pour calculer le MTTR :
MTTR = Temps d’arrêt total/Nombre total de défaillances sur une période donnée
Par exemple, si, au cours d’une année, un système tombe en panne 10 fois, entraînant un temps d’arrêt de 20 heures, son MTTR sera de : 20 heures / 10 réparations = 2 heures. En d’autres termes, il faut en moyenne 2 heures pour réparer cet équipement à chaque fois qu’il tombe en panne.
Comme le MTBF, le MTTR est utilisé pour déterminer la fiabilité des actifs et, plus précisément, pour permettre aux opérateurs de mesurer l’efficacité de leurs programmes de maintenance et d’effectuer des ajustements si nécessaire.
La maintenance préventive et la maintenance prédictive sont des stratégies de maintenance utilisées par les chefs d’entreprise pour accroître la fiabilité des actifs.
La maintenance préventive s’appuie sur le contrôle de conformité pour aider les responsables à planifier stratégiquement les réparations des actifs et les temps d’arrêt de manière à minimiser l’impact sur l’ensemble de l’entreprise. La maintenance prédictive va au-delà de la capacité de maintenance préventive. Les capteurs collectent des données en temps réel, qui sont ensuite intégrées à un système de gestion des actifs d’entreprise (EAM) ou à un système de gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO), où des outils et processus d’analyse de données améliorés par l’IA, comme le machine learning (ML), repèrent les problèmes et aident à les résoudre. Ces informations sont ensuite utilisées pour développer des modèles prédictifs des performances d'un actif au fil du temps et aider à repérer les problèmes potentiels avant qu'ils ne surviennent.
L'une des méthodes utilisées par les responsables de la maintenance pour affiner et améliorer l'analyse prédictive afin d'accroître la fiabilité des actifs consiste à créer un jumeau numérique.
Technologie de jumeau numérique
La technologie des jumeaux numériques permet de créer une représentation virtuelle d'un actif qui couvre l'ensemble du cycle de vie de l'actif et est soumise aux mêmes conditions que l'actif réel. Les jumeaux numériques utilisent des données en temps réel, des simulations et le machine learning pour aider les décideurs à gérer leurs actifs les plus critiques.
Les jumeaux numériques peuvent être créés pour des actifs aussi complexes que des vaisseaux spatiaux habités ou aussi courants que des éoliennes. Comme dans l'analyse prédictive, les capteurs connectés à l'objet physique collectent des données du monde réel qui sont ensuite mappées sur un modèle virtuel. En surveillant le jumeau numérique de l’actif, les responsables peuvent obtenir des informations cruciales sur la façon dont l’actif réagit à son environnement et élaborer des stratégies pour améliorer sa fiabilité.
Les chefs d'entreprise savent à quel point il est important d'avoir une compréhension approfondie des risques liés à la défaillance de leurs actifs afin de pouvoir prendre des mesures immédiates pour réduire les risques pesant sur l'ensemble des opérations de l'entreprise. La gestion de la performance des actifs, ou APM, aide les décideurs à améliorer les informations relatives à la gestion des actifs grâce à l'automatisation, à l'analytique et aux capacités d'intelligence artificielle (IA).
Grâce à la surveillance à distance alimentée par l'IA, à l'analyse des causes racines, à l'analyse des modes de défaillance et de leurs effets (FMEA), à la vision par ordinateur et à la maintenance prédictive, l'APM permet aux entreprises modernes de réduire les réparations imprévues, de gérer les risques, de prolonger le cycle de vie des actifs et d'augmenter leur rentabilité.
Gestion des actifs d'entreprise (EAM) et GMAO
La gestion des actifs d'entreprise (EAM) est un système de gestion des actifs qui combine logiciels et services pour aider les organisations à maintenir, contrôler et optimiser la qualité des actifs opérationnels tout au long de leur cycle de vie. Avec la quantité de données générées grâce à l’IdO, les responsables de la maintenance s’appuient de plus en plus sur les logiciels de gestion et l’analyse des données améliorée par l’IA pour prendre des décisions plus éclairées. L’objectif de l’EAM est de toujours améliorer la fiabilité des équipements, d’augmenter le temps de fonctionnement productif et de réduire les coûts opérationnels.
De nombreuses initiatives EAM fonctionnent en tandem avec un système de gestion de maintenance assistée par ordinateur (GMAO), ce qui permet aux services de maintenance de centraliser les informations vitales des actifs. Un système de gestion de la maintenance indique aux responsables de maintenance où se trouve un actif, de quels types de services ou de réparations il a besoin et qui doit les effectuer. Un outil de GMAO performant peut améliorer la planification de la maintenance en rendant les informations sur un actif immédiatement accessibles et vérifiables.
Avec la fiabilité des actifs, les entreprises modernes ont l'esprit tranquille lorsqu'il s'agit de leurs ressources les plus précieuses. Un déploiement des technologies de pointe disponibles, associé à des stratégies de gestion de maintenance rigoureuses et au respect d'indicateurs clés comme le MTBF et le MTTR, permet aux entreprises de réduire les coûts, d'augmenter la fiabilité des actifs et de maximiser leur retour sur investissement (ROI) pour leurs actifs les plus précieux.
Les avantages d'une fiabilité élevée des actifs sont les suivants :
La fiabilité des actifs dépend d’une approche solide et coordonnée de la gestion des actifs, qui intègre les solutions technologiques les plus récentes. IBM Maximo Application Suite est une plateforme entièrement intégrée qui aide les entreprises à améliorer la fiabilité des actifs grâce à de meilleures opérations de maintenance.
IBM Maximo permet de faire évoluer la maintenance planifiée vers une maintenance prédictive, informée par des informations en temps réel. Il a fait ses preuves en aidant les entreprises à améliorer de manière spectaculaire la performance des actifs, à prolonger leur durée de vie et à réduire les coûts et les durées d’immobilisation.
Identifiez le logiciel de gestion de la performance des actifs (APM) le mieux adapté à vos besoins.
Découvrez comment votre organisation peut générer une valeur significative en utilisant IBM Maximo pour gérer son parc d’actifs.
Augmentez le temps de fonctionnement, améliorez la productivité, réduisez les coûts de maintenance et mettez en place des opérations plus résilientes avec la solution de gestion des actifs d’IBM.
Découvrez comment Sund & Bælt utilise le logiciel Maximo d’IBM pour surveiller et gérer ses infrastructures critiques.
Découvrez comment VPI poursuit sa progression vers le zéro émission nette avec le logiciel IBM Maximo.
Maximisez les résultats liés à la maintenance de vos actifs en exploitant le pouvoir de l’IA générative grâce à une prise de décision basée sur les informations.
Utilisez l’IA et les informations sur les données pour optimiser la performance des actifs de bout en bout.
Transformez vos opérations à l’aide de données riches et de puissantes technologies d’IA pour intégrer les processus d’optimisation et favoriser une croissance intelligente.
Tirez le meilleur parti des actifs de votre entreprise avec IBM Maximo Application Suite, un ensemble intégré de logiciels intelligents. Gérez et surveillez vos actifs de manière plus efficace en utilisant l’analytique, l’IA et l’automatisation, y compris la maintenance prédictive pour améliorer la fiabilité des actifs.