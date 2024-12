L’intelligence artificielle (IA) redessine presque tous les secteurs d’activité, suscitant des gains d’efficacité, des innovations et de nouvelles façons de fonctionner. Le conseil aux entreprises, une profession fondée sur les relations humaines et l’expertise personnalisée, ne fait pas exception. L’impact de l’IA est évident, comme en témoignent la démocratisation d’outils tels que les assistants, les agents et les actifs IA qui visent à améliorer la prestation de services.

Traditionnellement, les processus de conseil demandent énormément de main-d’œuvre pour exploiter les données et générer des recommandations. Avec les progrès de l’IA, en particulier l’IA générative et les grands modèles de langage (LLM), ces tâches peuvent désormais être réalisées plus rapidement, avec plus de précision et à grande échelle. Les outils pilotés par l’IA automatisent les tâches de routine telles que l’analyse des données, la modélisation financière et le suivi des performances. Les consultants peuvent ainsi se concentrer sur les tâches plus importantes que sont la stratégie et l’innovation. Ce changement augmente la productivité, accélère la génération d’informations et, en fin de compte, apporte une plus grande valeur ajoutée aux clients et aux parties prenantes.

Les outils d’IA dédiés au conseil améliorent également la gestion des projets en automatisant les tâches de routine et en assurant le suivi des besoins et des progrès des clients. Ces derniers bénéficient également d’un meilleur contrôle grâce aux options en libre-service que proposent ces outils pour effectuer diverses tâches, notamment l’analyse des données et la production de rapports. Ainsi, ils peuvent gérer certains processus de manière autonome, tandis que les consultants se concentrent sur des tâches plus complexes.

Cette évolution transforme les conseillers traditionnels en facilitateurs de résultats, c’est-à-dire qu’ils aident les clients à exploiter l’IA pour assurer leur réussite à long terme. L’intégration des bonnes pratiques en matière d’IA, telles que les solutions de plateforme d’IA, l’IA générative, le machine learning (ML), le traitement automatique du langage naturel (TALN), la vision par ordinateur et l’optimisation pour les moteurs de recherche (SEO), dans les workflows de conseil permet aux cabinets de vaquer à d’autres occupations. Les consultants peuvent se consacrer à la stratégie, à la transformation numérique, à l’optimisation des données client et promouvoir la gestion de la relation client (CRM), tandis que l’IA gère efficacement les tâches techniques et opérationnelles.