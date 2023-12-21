Ci-dessous, nous examinons deux études de cas — l’industrie des semi-conducteurs et la fabrication de batteries pour véhicules électriques — qui montrent comment le travail numérique peut aider à relever les défis liés à la relocalisation de la fabrication aux États-Unis.

Étude de cas 1 : semi-conducteurs

Le secteur des semi-conducteurs fournit un exemple pertinent des défis liés à la relocalisation et des solutions qui pourraient être appliquées. Les semi-conducteurs sont des composants essentiels pour des secteurs critiques comme l’informatique et les communications, mais les perturbations de leur chaîne d’approvisionnement menacent l’économie mondiale.

La chaîne d’approvisionnement actuelle en semi-conducteurs est mondiale et complexe, la conception, la fabrication et l’assemblage des équipements étant réalisés dans différents pays. La part de fabrication des États-Unis est passée de 37 % en 1990 à seulement 12 % actuellement. Pour répondre à la capacité des applications critiques, les États-Unis doivent ajouter environ 18 à 20 nouvelles usines de fabrication de semi-conducteurs (« fabs »), nécessitant 70 à 90 000 nouveaux emplois — soit une augmentation de 50 % par rapport à la main-d’œuvre actuelle. Toutefois, de nombreuses fonctions liées à la fabrication de semi-conducteurs sont en déclin en raison de l’automatisation, tandis que les fonctions d’ingénierie sont en hausse. Cela crée un besoin de renforcement et de requalification de la main-d’œuvre existante.

Les technologies numériques peuvent aider à relever les défis liés à la main-d’œuvre dans l’industrie des semi-conducteurs. Les outils alimentés par l’IA peuvent identifier les lacunes en matière de compétences et proposer des programmes de formation personnalisés pour permettre aux employés d’acquérir des compétences polyvalentes. La technologie des jumeaux numériques permet de simuler et d’optimiser les processus de production, réduisant ainsi le besoin de prototypes physiques et accélérant le développement de nouveaux produits. Les robots collaboratifs peuvent travailler aux côtés des travailleurs humains pour effectuer des tâches répétitives, ce qui permet à ces derniers de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.

La mise en œuvre des technologies numériques nécessite un investissement initial, mais elle peut conduire à une production plus efficace et plus rentable dans l’ensemble. La relocalisation de la fabrication de semi-conducteurs aux États-Unis peut également réduire les risques liés à la chaîne d’approvisionnement, améliorer la proximité avec les clients et les marchés et créer un écosystème de fournisseurs et d’innovation. Il peut également contribuer à combler le déficit de main-d’œuvre qualifiée en créant de nouvelles possibilités d’emploi et en améliorant les compétences de la main-d’œuvre existante.

En conclusion, le secteur des semi-conducteurs offre un exemple convaincant de la manière dont le travail numérique peut aider à relever les défis liés à la relocalisation de la production manufacturière aux États-Unis. En tirant parti des technologies numériques, les entreprises peuvent surmonter les défis liés au personnel, techniques et économiques et obtenir des avantages stratégiques.

Étude de cas 2 : fabrication de batteries pour véhicules électriques

La fabrication de batteries pour VE aux États-Unis présente des défis uniques en matière de main-d’œuvre, de technologie et d’économie. Toutefois, comme dans l’exemple précédent de la fabrication de semi-conducteurs, ces défis peuvent être relevés grâce à l’adoption de l’IA, de l’ automatisation et du travail numérique.

La chaîne d’approvisionnement mondiale en batteries pour véhicules électriques est largement centrée en Asie. Pour atteindre les objectifs ambitieux qu’ils se sont fixés en matière de véhicules électriques, les États-Unis doivent augmenter leur capacité de production de batteries. Cela nécessite une extension significative des infrastructures et la formation de la main-d’œuvre. L’automatisation peut répondre aux défis de la main-d’œuvre en prenant en charge les tâches répétitives, libérant ainsi la main-d’œuvre pour des tâches plus complexes. Les jumeaux numériques peuvent simuler le processus de production de batteries, permettant des tests et des optimisations avant la mise en œuvre réelle. La mise en œuvre de ces technologies nécessite un investissement initial important. Toutefois, l’automatisation peut conduire à une production plus efficace et plus rentable, permettant aux fabricants américains d’être compétitifs au niveau mondial. Cela peut également contribuer à réduire les coûts des packs de batteries, un composant majeur du coût global des véhicules électriques.

La fabrication de batteries pour véhicules électriques aux États-Unis peut également présenter des avantages stratégiques. Elle peut sécuriser la chaîne d’approvisionnement, réduire la dépendance aux fournisseurs étrangers, encourager l’innovation, contribuer à la création d’emplois et contribuer à combler le déficit de compétences.