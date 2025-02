L’automatisation de l’approvisionnement consiste à utiliser la technologie pour rationaliser et améliorer le processus, afin d’atténuer les inefficacités et de réduire les coûts. Aujourd’hui, les entreprises utilisent des plateformes et des outils d’automatisation tout au long du processus Procure-to-Pay, et les degrés de complexité varient. Certaines déploient l’automatisation des processus pour consacrer moins de temps aux processus manuels chronophages, comme la saisie de données. D’autres associent l’automatisation à des technologies telles que l’IA et l’analyse des big data pour assurer la gestion des dépenses, ainsi que la prévision des risques liés aux fournisseurs, et augmenter la résilience de leurs processus métier.

L’automatisation des processus dans l’approvisionnement, en particulier lorsqu’elle est déployée en tandem avec des plateformes et des outils collaboratifs, peut considérablement améliorer la relation entre l’entreprise et le fournisseur. Selon le cabinet de conseil en gestion McKinsey, les entreprises disposant de capacités sophistiquées de gestion des relations avec les fournisseurs peuvent doubler leurs résultats par rapport à leurs pairs.1

Et comme les chaînes d’approvisionnement deviennent de plus en plus complexes et potentiellement instables, les plateformes d’automatisation fournissent aux entreprises les outils nécessaires pour s’adapter rapidement aux événements imprévus. Les plateformes d’automatisation et les tableaux de bord dédiés d’aujourd’hui favorisent une visibilité et des informations en temps réel, permettant aux organisations de réagir rapidement face aux défis de la chaîne d’approvisionnement. Ces outils sont également de plus en plus utilisés pour atteindre les objectifs de durabilité associés aux processus d’approvisionnement et d’achat.