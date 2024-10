L’IA dans l’approvisionnement

L'IA générative transforme la manière dont les organisations d'approvisionnement opèrent en rationalisant les processus d'une manière inédite, modifiant également les méthodes de travail des responsables des achats.

Ce type d'IA est capable de créer du contenu original, tel que des textes ou des images, en réponse à une demande utilisateur. Son utilisation aura un impact significatif sur les achats, notamment dans la création de bons de commande et l'analyse de documents comme les appels d'offres (RFP) et les contrats.

Bénéfices

L'IA générative dans les achats peut rationaliser les fonctions d'approvisionnement, comme l'automatisation des tâches répétitives et l'analyse de vastes quantités de données. Cette nouvelle technologie permet de créer des analyses des dépenses et d'optimiser les flux de trésorerie ainsi que la gestion des dépenses. Elle peut également résumer des documents et analyser les prix et les données de dépenses en temps réel, améliorant ainsi considérablement l'efficacité opérationnelle.

Enfin, l’IA générative peut contribuer à rationaliser les interactions entre les équipes d’approvisionnement, les parties prenantes internes et les fournisseurs. Grâce à l’IA générative, les équipes peuvent créer des conversations semblables à celles des humains et fournir à l’utilisateur une réponse personnalisée et utile. L’approvisionnement est prêt à être transformé grâce à l’IA générative, mais cela dépendra de la capacité et de la volonté de l’organisation à ajuster ses modèles IA.

Surmonter les défis

Un rapport récent de l’IBM Institute for Business Value (IBV) a révélé que 59 % des directeurs des achats (CPO) estiment qu’il est important d’appliquer l’IA générative aux analyses prédictives relatives aux dépenses et à l’approvisionnement. Cependant, le premier défi est de les convaincre d’accepter la nouvelle technologie, ce qui impliquera de montrer à votre directeur des achats ce qu’il est possible de faire avec l’IA et les défis qu’il peut surmonter.

Par ailleurs, les responsables de la chaîne d'approvisionnement (CSCO) et les directeurs des opérations (COO) perçoivent l'opportunité qu'offre l'IA générative dans le domaine de l'approvisionnement, notamment en matière de durabilité.

Le rapport de l’IBV, intitulé « The CEO’s Guide to Generative AI » (Guide de l’IA générative pour les PDG), a révélé que 77 % des directeurs de la chaîne d’approvisionnement et des directeurs des opérations affirment que l’IA générative peut identifier les risques géopolitiques et climatiques potentiels et recommandent une atténuation proactive des risques. Trois personnes sur quatre affirment également que l’IA générative permet d’améliorer la visibilité, les informations et la prise de décision dans les écosystèmes, qui sont essentiels pour la durabilité et la conformité.

Grâce à une base de données solide et à une ouverture d’esprit, l’IA générative peut offrir davantage de possibilités d’amélioration au sein d’une organisation et aider les PDG à faire face aux perturbations et à atténuer les risques rapidement.