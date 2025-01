Comment l’analyse des sentiments peut-elle être utilisée pour améliorer l’expérience client ?

L’analyse des sentiments dans l’expérience client fait référence au processus d’analyse des données permettant de comprendre et de mesurer ce qu’un client ressent à propos d’un produit, d’un service ou d’une marque en particulier. Ces données peuvent être recueillies sous forme écrite aussi bien qu’orale. Une entreprise peut utiliser l’analyse des sentiments pour comprendre les indicateurs clients tels que les scores CSAT et NPS. Ces informations peuvent permettre de réorienter les opérations métier, le service client et les processus de l’entreprise afin d’améliorer l’expérience client.

L’analyse des sentiments est une sous-discipline de la science des données qui utilise l’intelligence artificielle (IA), le machine learning et le traitement automatique du langage naturel (NLP) pour analyser les commentaires et les avis des clients en temps réel dans l’ensemble de l’organisation. L’analyse des sentiments dans l’expérience client extrait les données de tous types d’interactions : tickets de support, enquêtes, avis sur les produits, appels téléphoniques, etc.

En utilisant ces interactions comme données, les organisations peuvent identifier les principaux problèmes pour lesquels les clients les contactent et obtenir des informations en temps réel sur le sentiment associé à chacun d’eux. De plus, en analysant ces points de données, les organisations peuvent identifier ce qui motive les sentiments négatifs et positifs des clients et visualiser leurs fluctuations.

L’objectif principal de l’analyse des sentiments dans l’expérience client est de comprendre les sentiments et les émotions du client à l’égard de la marque. Ce processus peut orienter la mise en œuvre de certains outils, tels que des chatbots, ou le remaniement de la stratégie marketing pour introduire une campagne de marketing plus ciblée. L’analyse des sentiments n’est que l’un des rouages d’une stratégie d’expérience client (CX) plus vaste, qui implique généralement plusieurs autres composants, l’objectif étant de fidéliser les clients actuels et d’établir de nouvelles relations durables.