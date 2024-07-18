10 secteurs qui utilisent l’informatique en réseau

L’informatique en réseau est un processus qui utilise de nombreuses ressources informatiques situées à différents emplacements d’exploitation pour imiter les processus d’un seul ordinateur. L’informatique en réseau assemble différents ordinateurs, serveurs et réseaux pour accomplir des tâches informatiques présentant des volumes et des objectifs très variés.

L’informatique en réseau fonctionne même dans le cloud. Et bien qu’il soit vrai que le cloud computing en réseau et le cloud computing soient essentiellement identiques en théorie, en pratique, ils diffèrent par leur portée mondiale, le cloud computing en réseau étant capable d’étendre le cloud computing à différentes zones géographiques.

Dans les petits systèmes informatiques en réseau dont les composants sont proches les uns des autres, les éléments peuvent être connectés par un réseau local (LAN). Dans les systèmes en réseau plus vastes, où les composants sont séparés géographiquement, ceux-ci sont connectés via des réseaux étendus (WAN). Les composants d’un système en réseau partagent des informations via un système élaboré de transmission de messages, quel que soit le type de réseau utilisé.

L’informatique en réseau permet souvent de relever les défis informatiques les plus intenses et les plus complexes. C’est pourquoi cette activité nécessite généralement la mise en œuvre de mémoire partagée et de multiples composants. En outre, l’informatique en réseau repose sur une synchronisation extrêmement bien coordonnée et de grandes quantités de puissance informatique, afin que l’ensemble du système puisse traiter efficacement les données, s’engager dans le partage de fichiers si nécessaire et travailler à la réalisation d’un objectif commun.