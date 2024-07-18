10 secteurs qui utilisent l’informatique en réseau

L’informatique en réseau est un processus qui utilise de nombreuses ressources informatiques situées à différents emplacements d’exploitation pour imiter les processus d’un seul ordinateur. L’informatique en réseau assemble différents ordinateurs, serveurs et réseaux pour accomplir des tâches informatiques présentant des volumes et des objectifs très variés.
L’informatique en réseau fonctionne même dans le cloud. Et bien qu’il soit vrai que le cloud computing en réseau et le cloud computing soient essentiellement identiques en théorie, en pratique, ils diffèrent par leur portée mondiale, le cloud computing en réseau étant capable d’étendre le cloud computing à différentes zones géographiques.
Dans les petits systèmes informatiques en réseau dont les composants sont proches les uns des autres, les éléments peuvent être connectés par un réseau local (LAN). Dans les systèmes en réseau plus vastes, où les composants sont séparés géographiquement, ceux-ci sont connectés via des réseaux étendus (WAN). Les composants d’un système en réseau partagent des informations via un système élaboré de transmission de messages, quel que soit le type de réseau utilisé.
L’informatique en réseau permet souvent de relever les défis informatiques les plus intenses et les plus complexes. C’est pourquoi cette activité nécessite généralement la mise en œuvre de mémoire partagée et de multiples composants. En outre, l’informatique en réseau repose sur une synchronisation extrêmement bien coordonnée et de grandes quantités de puissance informatique, afin que l’ensemble du système puisse traiter efficacement les données, s’engager dans le partage de fichiers si nécessaire et travailler à la réalisation d’un objectif commun.
Les exemples suivants montrent les nombreuses façons dont l’informatique en réseau est utilisée dans de nombreux secteurs et sur différentes plateformes :
Le secteur des communications utilise couramment l’informatique en réseau. Qu’il s’agisse de réseaux téléphoniques ou de réseaux cellulaires, les réseaux de télécommunications sont des exemples de réseaux pair-à-pair. Internet et l’e-mail, qui ont transformé nos vies, sont deux exemples majeurs d’informatique en réseau basée sur la communication.
L’informatique est dominée par les grandes révolutions de l’intelligence artificielle (IA) et du machine learning (ML). Les deux technologies progressent rapidement et chacune fait un usage étendu de l’informatique distribuée. Les algorithmes qui renforcent l’IA et le ML nécessitent de gros volumes de données d’entraînement, en plus d’une puissance de traitement élevée et constante. L’informatique en réseau fournit les deux.
L’informatique en réseau transforme des tâches complexes de gestion des données et de stockage de données en sous-tâches réparties entre les nœuds, qui sont des entités fonctionnant soit comme client, soit comme serveur, identifiant les besoins et émettant des requêtes ou travaillant à répondre à ces besoins. La gestion des bases de données est un domaine favorisé par l’informatique en réseau, tout comme les bases de données en réseau, qui fonctionnent plus rapidement grâce à la décomposition des tâches en actions plus petites. L’informatique en réseau inclut même l’utilisation de centres de données dans le cadre d’une chaîne informatique en réseau.
Les secteurs de l’énergie et de l’environnement sont tous deux impactés par l’informatique en réseau, qui aide la technologie des réseaux intelligents à réguler l’utilisation et l’optimisation de la consommation d’énergie. Les réseaux intelligents sont également utilisés pour rassembler des données environnementales provenant de divers dispositifs d’entrée.
L’informatique en réseau garantit que les charges de calcul importantes sont réparties de manière égale entre plusieurs systèmes. En outre, les employés de certains secteurs financiers utilisent déjà l’informatique en réseau pour des tâches telles que l’évaluation des risques. L’informatique en réseau aide les institutions financières à effectuer d’énormes calculs afin de mieux éclairer la prise de décision et d’élaborer des stratégies financières.
L’informatique en réseau utilise ses multiples ressources pour assurer le bon fonctionnement de l’automatisation dans les installations de production à grande échelle, et sert souvent à équilibrer la charge. Il existe même la fabrication en réseau, qui utilise le modèle de cloud en réseau et l’applique aux outils de production, qui sont dispersés géographiquement. La fabrication s’occupe également de la conception et de la création d’objets et d’outils liés à l’Internet des objets (IdO) qui collectent et transmettent des données.
L’informatique en réseau contribue au fonctionnement de nombreuses technologies révolutionnaires de la médecine moderne, y compris les chirurgies robotiques qui reposent sur d’immenses quantités de données. En tirant parti de ses talents pour créer des graphismes 3D et des animations vidéo incroyablement détaillés, l’informatique en réseau peut démontrer les procédures en matière de brevets et la conception pharmaceutique de médicaments planifiés.
Des écarts de stock peuvent parfois survenir chez les détaillants qui exploitent des magasins physiques en plus d’offrir des alternatives d’achat en ligne. Les systèmes de gestion des commandes en réseau (DOMS) rendus possibles par l’informatique en réseau permettent de maintenir le bon fonctionnement des applications e-commerce, permettant ainsi aux détaillants de suivre l’évolution des attentes des clients.
L’informatique en réseau est utilisée dans un nombre croissant de recherches scientifiques, comme l’entraînement des réseaux neuronaux. L’informatique scientifique utilise également l’énorme capacité de l’informatique en réseau pour résoudre des calculs scientifiques de grande envergure, comme ceux qui régissent les vols spatiaux. Les simulations vidéo informatiques en réseau permettent de mieux comprendre les projections scientifiques.
Les fournisseurs de jeux en ligne massivement multijoueurs (MMOG) utilisent largement l’informatique en réseau pour créer et gérer leurs environnements de jeu complexes en temps réel. Un maillage complexe de systèmes d’exploitation, de réseaux et de processeurs permet à des milliers d’utilisateurs finaux de partager et de participer à une expérience de jeu passionnante.
Bien qu’il n’existe pas de règles fixes sur ce qui constitue un système informatique en réseau, même la forme la plus simple de calcul en réseau possède généralement au moins trois composants essentiels :
Au-delà de ces composants principaux, chaque système informatique en réseau peut être personnalisé en fonction des besoins d’une organisation. L’un des grands avantages d’utiliser un système informatique en réseau est que le système peut être étendu en ajoutant plus de machines, augmentant ainsi son évolutivité. Un autre avantage essentiel est la redondance : si une machine du réseau tombe en panne, le système continue de fonctionner sans interruption.
L’objectif des systèmes informatiques en réseau est de faire fonctionner le réseau informatique en réseau comme s’il s’agissait d’un système unique. Cette coordination est réalisée grâce à un système élaboré d’échange de messages entre les différents composants.
Ces échanges sont régis par des protocoles de communication, qui établissent une relation entre les composants appelée « couplage ». Cette relation s’exprime sous deux formes :
La tolérance aux pannes est un autre concept clé, à savoir processus correctif qui permet à un système d’exploitation de répondre à une défaillance logicielle ou matérielle et de la corriger tout en maintenant le système en fonctionnement.
L’informatique distribuée gère aussi bien les effets positifs que négatifs de la concurrence, c’est-à-dire l’exécution simultanée de plusieurs séquences d’instructions. Parmi ses principales qualités positives figurent le fait que la concurrence permet le partage des ressources et le calcul parallèle de plusieurs fils d’exécution de processus. (Le calcul parallèle ne doit pas être confondu avec le traitement parallèle, qui consiste à diviser des tâches d’exécution en plusieurs tâches plus petites.)
Les inconvénients associés à la concurrence incluent une latence accrue et même des goulots d’étranglement au niveau du trafic, où la quantité de données transférées dépasse la bande passante recommandée normale.
Les types d’informatique en réseau sont généralement classés selon l’architecture informatique distribuée que chacun utilise :
Bien qu’il s’agisse des principaux types d’architecture informatique en réseau, il existe d’autres paradigmes de l’informatique en réseau qui méritent d’être cités :
Dans notre rapide tour d’horizon de l’informatique en réseau, nous avons identifié ce qu’est l’informatique en réseau, ce qui entre dans la composition de ces systèmes informatiques et quels types d’architectures sont associés aux systèmes informatiques en réseau. En outre, nous avons découvert 10 secteurs d’activité qui préparent intelligemment leur avenir en faisant un usage particulier des systèmes informatiques en réseau.
