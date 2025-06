Surmonter les trois principaux défis des données non structurées

Gomstyn : Quelles sont les aptitudes et les compétences critiques que les responsables informatiques doivent acquérir pour gérer efficacement les données non structurées ?

Nirmal : L’ingénierie des données est l’élément le plus important dans le domaine des données non structurées. Du côté structuré, cette discipline est bien organisée, mais elle n’a pas vraiment décollé du côté non structuré parce que le volume de données est énorme.

Mais aujourd’hui, la gouvernance, la sécurité et tous ces éléments entrent en ligne de compte dans l’aspect non structuré. Nous avons besoin d’ingénieurs en données pour concevoir les données, pour les rendre disponibles sous forme de pipelines. Nous avons besoin d’eux pour créer des produits de données pour les données non structurées et pour mettre le libre-service à la disposition de chaque data scientist et de chaque ingénieur. Les compétences que les ingénieurs de données utilisent pour les données structurées peuvent être employées pour les données non structurées ; elles seront simplement appliquées à une échelle beaucoup plus grande.