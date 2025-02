L’introduction d’outils de productivité IA dans ce monde en constante évolution a changé la façon dont les entreprises sont gérées et la manière dont les gens réalisent leurs tâches quotidiennes. L’adoption de l’IA n’a pas simplement pour objectif d’accélérer les choses, mais aussi de travailler plus intelligemment et plus efficacement. Ce sont les outils de productivité IA qui font pratiquement tout le travail : des applications logicielles qui utilisent l’IA pour aider les particuliers et les entreprises à accomplir leurs tâches. Ces outils de productivité IA peuvent être basés sur le Web ou être disponibles sous forme d’applications. Ils utilisent le machine learning et le traitement automatique du langage naturel pour automatiser les citations, travailler à partir de modèles prédéfinis et écrire du code.

Ces types d’applications logicielles varient en termes d’utilisation et de complexité. Certaines sont des assistants intelligents capables de trier les e-mails en quelques clics. D’autres solutions utilisent des algorithmes et des indicateurs pour prédire le code à écrire ou pour donner des conseils sur la réalisation de certaines tâches. Voici quelques-uns des outils les plus utilisés dans les entreprises aujourd’hui :

Grammarly Notion ChatGPT Claude Asana Otter.ai watsonx Assistant watsonx Orchestrate Midjourney watsonx Code Assistant Microsoft Copilot

Grammarly est un assistant de rédaction cloud basé sur l’IA qui permet d’optimiser la grammaire, la ponctuation et l’orthographe, entre autres aspects de la rédaction. L’outil peut être utilisé par toute personne cherchant à améliorer la rédaction publicitaire, la rédaction de longs articles ou la rédaction en général.

Similaire à Grammarly, Notion est un outil de rédaction et de prise de notes qui a récemment lancé sa version basée sur l’IA. Notion AI est un ensemble d’outils alimentés par l’IA qui peuvent remplir automatiquement des résumés, répondre à des questions et traduire des mots dans plusieurs langues.

Créé par OpenAI, ChatGPT s’appuie sur l’architecture GPT-4 et a été entraîné sur de grandes quantités de données textuelles pour aider les utilisateurs à rédiger des dissertations et des essais, à répondre à des questions, à rédiger des critiques, et plus encore. La version premium de ChatGPT peut même générer des images et accepter des entrées vocales.

Claude est un autre assistant IA capable de résumer des réunions, de répondre à des questions et d’écrire du code. Il est optimisé par des LLM. Il s’agit d’une autre application de productivité populaire utilisée par les particuliers aujourd’hui pour les aider à rédiger des publications sur les réseaux sociaux, comme des messages LinkedIn ou des légendes Instagram.

Asana est un outil de gestion de projet qui permet aux organisations de gérer leurs tâches et qui peut s’intégrer à de nombreuses applications, telles que Microsoft Teams, Gmail, iOS et Outlook. Asana AI utilise l’IA pour automatiser les tâches et créer des résumés, permettant aux équipes de gagner du temps et d’économiser de l’argent.

Otter.ai est un outil de transcription qui résume les appels enregistrés et aide les utilisateurs à transcrire les conversations (Speech to Text) en temps réel.

watsonx Assistant est une solution d’IA conversationnelle qui permet aux employés des organisations de créer des agents et des chatbots IA. L’outil peut être intégré à de nombreuses applications et il est conçu pour les générateurs d’IA non techniques.

IBM watsonx Orchestrate est une solution d’IA générative et d’automatisation capable d’automatiser les tâches et de simplifier les processus complexes. L’outil propose des applications, des compétences et des assistants prédéfinis pour aider les membres des organisations à effectuer leurs tâches.

Midjourney est un outil de génération d’images basé sur l’IA qui crée des visuels à partir de prompts textuels. Il est utilisé par les artistes et les designers pour les aider à créer des œuvres uniques.

watsonx Code Assistant utilise l’IA générative pour générer un nouveau code net, et traduire le code d’un langage à l’autre ou restructurer un code existant. Grâce à cet outil, les développeurs et les opérateurs informatiques peuvent accélérer leurs efforts de modernisation des applications.

Microsoft Copilot est un outil alimenté par l’IA qui utilise des LLM et les données de l’organisation pour améliorer la productivité et la créativité des utilisateurs. Copilot peut suggérer de nouvelles idées et automatiser des tâches, telles que la rédaction et la synthèse d’e-mails.