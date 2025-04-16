Conformité à IBM Cloud : PINAKES

PINAKES est un cadre des exigences développé par l’association bancaire espagnole Centro de Cooperación Interbancaria (CCI). Il est conçu pour gérer et surveiller les contrôles de cybersécurité des fournisseurs de technologie qui soutiennent les entités financières espagnoles. PINAKES est basé sur la diligence raisonnable et les directives de conformité fournies dans les directives de l’Autorité bancaire européenne (EBA/GL/2019/02).

Les évaluations PINAKES sont menées par des évaluateurs tiers indépendants approuvés par le CCI. Les évaluations PINAKES portent sur la gestion de la sécurité des informations, la gestion des incidents, le chiffrement, les opérations, la résilience et le contrôle des accès. Les évaluateurs évaluent les services en tenant compte de trois aspects principaux : l’intégrité, la confidentialité et la disponibilité. Ces trois concepts sont ensuite notés de D à A+ pour obtenir une note finale (telle que ABA ou BAC).



