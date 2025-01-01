Conformité IBM Cloud : ISMAP

L’ISMAP (Information System Security Management and Assessment Program) est un

programme du gouvernement japonais visant à évaluer la sécurité des fournisseurs de service cloud (CSP). L’ISMAP approuve des auditeurs tiers indépendants qui évaluent et enregistrent les CSP et leurs services pour s’assurer qu’ils répondent aux exigences de sécurité spécifiques définies par le gouvernement japonais, permettant l’utilisation par les agences sans la charge ni le coût supplémentaires des évaluations menées par les agences.

Rapports et autres documents

Consultez la liste des enregistrements IBM Cloud IaaS et PaaS sur le site web de l’ISMAP (en japonais).