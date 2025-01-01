Conformité IBM Cloud : ISMAP

L’ISMAP (Information System Security Management and Assessment Program) est un
programme du gouvernement japonais visant à évaluer la sécurité des fournisseurs de service cloud (CSP). L’ISMAP approuve des auditeurs tiers indépendants qui évaluent et enregistrent les CSP et leurs services pour s’assurer qu’ils répondent aux exigences de sécurité spécifiques définies par le gouvernement japonais, permettant l’utilisation par les agences sans la charge ni le coût supplémentaires des évaluations menées par les agences.
Rapports et autres documents
Consultez la liste des enregistrements IBM Cloud IaaS et PaaS sur le site web de l’ISMAP (en japonais).
IBM Cloud IaaS, PaaS et VPC ont été certifiés ISMAP par un auditeur tiers, indépendant et certifié. La certification IBM Cloud ISMAP aide les agences gouvernementales japonaises à tirer parti des workloads IBM Cloud tout en répondant aux exigences de sécurité.
Les descriptions de services (SD) IBM indiquent si une offre donnée bénéficie de l’état de conformité ISMAP. Les services ci-dessous sont évalués chaque année par un auditeur tiers indépendant.
Les services IBM Cloud ont conservé la certification ISMAP, y compris :
Vous avez des questions sur un programme de conformité ? Vous avez besoin d'un rapport de conformité protégé ? Nous pouvons vous aider.