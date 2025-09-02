Circuit à billes blanc divisé en plusieurs chemins, avec des billes de couleur et métalliques

Services de conseil en transformation opérationnelle

Cinq changements de mentalité audacieux pour nourrir la réinvention grâce à l’IA agentique

La bonne IA, déployée de façon responsable

Innovation et personnalisation de l’expérience client avec l’IA

Une transformation financière plus efficace grâce à l’IA

Redéfinir les workflows RH et de gestion des talents avec l’IA

Libérez tout le potentiel de votre entreprise avec l’IA

De la conception d’une stratégie d’IA sur mesure jusqu’à son déploiement réussi, IBM Consulting propose une approche structurée pour accompagner ses clients à chaque étape de leur parcours de transformation alimentée par l’IA.Nous collaborons avec vous pour vous aider à exploiter tout le potentiel de l’IA dans l’ensemble de votre entreprise, avec confiance, responsabilité et des services et solutions personnalisés adaptés à vos objectifs et à votre secteur.
Stratégie et conseil

Nous vous aidons à définir votre feuille de route de transformation alimentée par l’IA, en l’alignant sur vos objectifs métier pour générer des résultats concrets mesurables.

 Solutions alimentées par l’IA

En tirant parti des technologies d’IBM et de notre écosystème de partenaires, nous développons des solutions d’IA sur mesure pour relever des défis métier complexes, de l’automatisation des processus à la prédiction des tendances.

 Expertise du secteur

Avec des informations sectorielles approfondies, nous proposons des solutions spécialisées pour les secteurs de la finance, de la santé, de la vente au détail et bien d’autres encore.

 Déploiement et adoption fluides

Nous faisons passer vos initiatives d’IA de l’idée à l’échelle grâce à des méthodes de déploiement et d’intégration éprouvées, avec un accent sur une IA responsable, la gestion du changement et un impact mesurable.

Nos experts

Global Managing Partner, Strategy and Transformation, IBM Consulting

Matt Candy
VP and Senior Partner, Global Finance Transformation Lead, IBM Consulting

Monica Proothi
Senior Partner, Global Chief Design Officer, Experience Strategy and Design Offering Leader, IBM Consulting

Billy Seabrook
Associé, responsable mondial des pratiques, Offres et transformation de la chaîne d’approvisionnement, IBM Consulting

Pushpinder Singh
Responsable de programmes, DSI Gestion des fournisseurs informatiques, Finance et opérations, IBM Consulting

Jamie Mackenzie
Responsable mondiale des offres technologiques RH, IBM Consulting

Kim Morick
Associé principal, Responsable mondial de l’IA et de l’analytique, IBM Consulting

Manish Goyal
Vice-président et associé principal, Responsable mondial des offres Ventes et commerce, IBM Consulting

Rich Berkman

Fonctionnalités

Stratégie et gouvernance de l’IA

Intégrez une gouvernance de l’IA responsable dans la structure de votre entreprise.

 Transformation de l'expérience client

Imaginez, concevez et offrez des expériences plus fluides et personnalisées tout au long du parcours client, afin de libérer de la valeur et de stimuler la croissance.

 Les services de transformation financière

Transformez vos opérations financières avec l’efficacité pilotée par l’IA, l’intégration et la conformité pour améliorer la croissance.

 Conseil en RH et transformation des talents

Mettez l’IA au service de la modernisation de vos ressources humaines pour améliorer vos résultats métier et libérer le potentiel des employés comme celui de l’entreprise.

Services de stratégie métier

Nous aidons les clients à générer de la valeur commerciale et à résoudre des défis complexes en utilisant l’IA et d’autres technologies transformatrices.

 Services de conseil en développement durable

Tirez parti de la bonne combinaison de personnes, de processus et de technologies pour concrétiser vos ambitions en matière de développement durable.

 Ingénierie et conception de produits

Accélérez les résultats métier et gardez une longueur d’avance sur la concurrence grâce à des produits et des plateformes sur mesure.

IBM iX

Nous abordons la transformation de l’expérience par le biais de la conception et des données.

Études de cas

Logo Riyadh Air

Intégrer l’IA à l’échelle de l’entreprise pour améliorer l’expérience client et la productivité chez Riyadh Air.

Logo Coca-Cola European Partners

Une gestion des catégories et un approvisionnement améliorés sont rendus possibles grâce à l’analyse alimentée par l’IA et à l’optimisation de l’approvisionnement.

Logo Molgroup

Aider MOL Group à réaliser plus de valeur dans ses opérations de vente au détail pour stimuler la croissance et la fidélité client.

Logo Bio Rad

Moderniser le système de planification de la chaîne d’approvisionnement de Bio-Rad Laboratories.

Passez à l’étape suivante

Abonnez-vous à nos newsletters dont les contenus choisis offrent des réflexions stimulantes sur les tendances émergentes.

