De la conception d’une stratégie d’IA sur mesure jusqu’à son déploiement réussi, IBM Consulting propose une approche structurée pour accompagner ses clients à chaque étape de leur parcours de transformation alimentée par l’IA.Nous collaborons avec vous pour vous aider à exploiter tout le potentiel de l’IA dans l’ensemble de votre entreprise, avec confiance, responsabilité et des services et solutions personnalisés adaptés à vos objectifs et à votre secteur.
Nous vous aidons à définir votre feuille de route de transformation alimentée par l’IA, en l’alignant sur vos objectifs métier pour générer des résultats concrets mesurables.
En tirant parti des technologies d’IBM et de notre écosystème de partenaires, nous développons des solutions d’IA sur mesure pour relever des défis métier complexes, de l’automatisation des processus à la prédiction des tendances.
Avec des informations sectorielles approfondies, nous proposons des solutions spécialisées pour les secteurs de la finance, de la santé, de la vente au détail et bien d’autres encore.
Nous faisons passer vos initiatives d’IA de l’idée à l’échelle grâce à des méthodes de déploiement et d’intégration éprouvées, avec un accent sur une IA responsable, la gestion du changement et un impact mesurable.
Matt Candy
Monica Proothi
Billy Seabrook
Pushpinder Singh
Jamie Mackenzie
Kim Morick
Manish Goyal
Rich Berkman
Intégrez une gouvernance de l’IA responsable dans la structure de votre entreprise.
Imaginez, concevez et offrez des expériences plus fluides et personnalisées tout au long du parcours client, afin de libérer de la valeur et de stimuler la croissance.
Transformez vos opérations financières avec l’efficacité pilotée par l’IA, l’intégration et la conformité pour améliorer la croissance.
Mettez l’IA au service de la modernisation de vos ressources humaines pour améliorer vos résultats métier et libérer le potentiel des employés comme celui de l’entreprise.
Nous aidons les clients à générer de la valeur commerciale et à résoudre des défis complexes en utilisant l’IA et d’autres technologies transformatrices.
Tirez parti de la bonne combinaison de personnes, de processus et de technologies pour concrétiser vos ambitions en matière de développement durable.
Accélérez les résultats métier et gardez une longueur d’avance sur la concurrence grâce à des produits et des plateformes sur mesure.
Nous abordons la transformation de l’expérience par le biais de la conception et des données.
Intégrer l’IA à l’échelle de l’entreprise pour améliorer l’expérience client et la productivité chez Riyadh Air.
Une gestion des catégories et un approvisionnement améliorés sont rendus possibles grâce à l’analyse alimentée par l’IA et à l’optimisation de l’approvisionnement.
Aider MOL Group à réaliser plus de valeur dans ses opérations de vente au détail pour stimuler la croissance et la fidélité client.
Moderniser le système de planification de la chaîne d’approvisionnement de Bio-Rad Laboratories.
IBM et Adobe ont conclu une alliance unique dans un écosystème couvrant aussi bien la technologie que les services. Grâce à une approche sectorielle, de puissantes capacités de conseil sur chacun des trois clouds Adobe, les solutions propriétaires Adobe et l’habileté à gérer certains des projets les plus complexes de l’écosystème client Adobe.
Libérez tout le potentiel de Microsoft Cloud grâce à nos conseils d’experts et à nos solutions sur mesure. Faites confiance à IBM Consulting pour vous aider à migrer, moderniser et gérer sur Microsoft Cloud, en tirant parti de l’IA et de 30 ans d’expertise en matière de partenariat.
Nous sommes un partenaire mondial reconnu sur tous les continents :
Abonnez-vous à nos newsletters dont les contenus choisis offrent des réflexions stimulantes sur les tendances émergentes.