Bio-Rad Laboratories, Inc. est bien consciente de l’urgence sous-jacente aux besoins de ses clients en matière de produits et services de pointe. Avec des sites de fabrication et de distribution dans le monde entier, ce fournisseur de produits de sciences de la vie et de diagnostic clinique, établi depuis 70 ans, accorde une priorité absolue à la fourniture de solutions de haute qualité dans les délais impartis.

Dans la recherche en sciences de la vie, ces solutions comprennent des instruments, des logiciels intégrés et des réactifs pour la recherche biopharmaceutique, universitaire et gouvernementale dans des domaines tels que la génomique, la protéomique et la biologie cellulaire. Et dans les diagnostics cliniques, les produits et technologies de Bio-Rad permettent aux hôpitaux, aux laboratoires publics et commerciaux d’effectuer des tests, la surveillance et le traitement des maladies, la protection des réserves de sang et les contrôles de qualité clinique.

Pour prospérer sur des marchés aussi dynamiques et en constante évolution, Bio-Rad doit toujours garder une longueur d’avance. « Ce qui rend Bio-Rad unique, c’est notre engagement envers l’innovation, déclare Andres Ospina, directeur principal de la planification de la chaîne d’approvisionnement mondiale. Nous restons très proches des tendances du secteur de la santé, en travaillant avec les laboratoires pour recueillir des informations sur les besoins de l’industrie et sur la façon dont nous pouvons les satisfaire. »

En 2021, l’entreprise était prête à adopter la prochaine étape de son évolution technologique : une modernisation de ses processus de planification des ventes et des opérations. À l’époque, Bio-Rad réalisait une grande partie de sa planification de l’approvisionnement et de l’offre à l’aide de modèles de feuilles de calcul qui avaient peu, voire aucune uniformité entre les fonctions ou les emplacements géographiques. Les planificateurs devaient naviguer dans plusieurs systèmes pour générer des prévisions et des rapports de revenus improvisés, passaient de longues heures à évaluer manuellement les données et recréaient souvent les mêmes feuilles de calcul mois après mois.

Une plateforme unifiée de planification de la chaîne d’approvisionnement avait le potentiel de changer la donne. Non seulement elle pouvait permettre à Bio-Rad d’augmenter sa précision de prévision, mais elle pouvait également aider à éliminer les silos et à faciliter la communication dans toute l’entreprise. Grâce à une vision globale de l’offre et de la demande des clients, l’entreprise pouvait considérablement améliorer l’efficacité opérationnelle et des processus, les capacités de génération de rapports et la gestion des stocks.

Heureusement, les hauts dirigeants connaissaient bien les avantages qu’une telle plateforme pouvait apporter et étaient, en réalité, à la pointe de l’adoption. À cette fin, l’entreprise a élaboré une stratégie préliminaire, en documentant les exigences et en évaluant les plateformes basées sur le cloud pouvant accueillir la structure mondiale de Bio-Rad.

Une plateforme basée sur le cloud avec des capacités prêtes à l’emploi était essentielle pour accueillir la structure mondiale de l’entreprise et pour minimiser les besoins en formation et en personnel. Bio-Rad recherchait également un partenaire pour aider à planifier, développer et implémenter sa plateforme de planification des ventes et des opérations.