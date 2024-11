¿Qué es el diseño de chatbots?

La verdadera cobertura de un tema requiere no sólo diseñar rutas de conversación ideales, sino prever todos los caminos que podría seguir una conversación, incluidas las posibles confusiones, desvíos y callejones sin salida. Puede programar su bot de programación para que reconozca "Quiero cambiar mi cita ", pero un usuario podría decir: "Ya no puedo ir el martes". Puede que tenga un plan perfecto, pero ¿existe un plan B si falla el plan A? Si el plan B falla, ¿puede su bot explicar el problema al usuario? Si el usuario no entiende una petición, ¿puede el bot formular el enunciado de forma diferente?