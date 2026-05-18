¿Qué es el análisis de varianza?

El análisis de varianza, también conocido como análisis de flujo, compara dos puntos de datos financieros. El objetivo es tomar los costes reales y cuantificar cualquier desviación de las proyecciones iniciales. La información obtenida de un análisis de varianza ayuda a los líderes financieros y a sus equipos a comprender la actividad empresarial en relación con las previsiones financieras establecidas. Este proceso puede contribuir a una toma de decisiones fundamentada y ayudar a las organizaciones a desarrollar prácticas de presupuestación más flexibles y de planificación financiera integrada.

El análisis de varianza forma parte del ámbito más amplio de la planificación y el análisis financieros (FP&A). El proceso también está evolucionando a medida que las previsiones y los análisis financieros impulsados por la inteligencia artificial (IA) se convierten en la norma.

La IA aplicada a la FP&A está transformando el proceso de planificación, elaboración de presupuestos y previsión, lo que permite a los equipos financieros realizar análisis de varianza de forma automatizada. El software de previsión financiera utiliza capacidades de IA mediante la integración de datos en tiempo real, el análisis de datos y la elaboración de modelos predictivos, lo que proporciona a los equipos financieros las herramientas necesarias para obtener perspectivas más detalladas y mejorar la precisión.